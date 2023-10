Joor lève 25 millions de dollars pour accélérer la croissance et l'innovation, et s'étend dans le domaine des paiements et de nouvelles catégories

Brightwood Capital et Tamarix Capital Partners rejoignent les investisseurs existants pour lever de nouveaux capitaux

NEW YORK, 17 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- JOOR , la plateforme digitale leader de gestion de wholesale dans l’industrie de la mode, a annoncé aujourd'hui avoir levé 25 millions de dollars dans le cadre d'un nouveau financement mené par Brightwood Capital et Tamarix Capital Partners. Les investisseurs existants que sont Macquarie Capital, Battery Ventures et Canaan Partners ont également participé. Cette levée supplémentaire permettra à JOOR d'offrir l'expérience d'une plateforme de plus en plus enrichie afin de servir son réseau mondial étendu de détaillants et marques de mode. Outre de nouvelles initiatives pilotées par les données, la société prévoit aussi d'améliorer sa solution JOOR Pay, en plus d'étendre son empreinte dans des catégories comme les chaussures, le sport et le plein air.

« JOOR n'a cessé de faire ses preuves pour ce qui est de stimuler la croissance de détaillants et marques de classe mondiale », a expliqué Kristin Savilia, PDG de JOOR. « Au sein d'un environnement macroéconomique difficile, nous sommes ravis que nos investisseurs reconnaissent la valeur qu'apporte la solution de JOOR et partagent notre vision consistant à accélérer la croissance de la plateforme au moyen de capacités améliorées et d'une innovation renforcée. »

Au cours des dix dernières années, la plateforme de JOOR a évolué pour devenir la solution de gestion de wholesale la plus complète de l'industrie de la mode, permettant aux marques et aux acheteurs d'entrer en contact, de présenter leurs collections, de créer des assortiments, de passer et gérer des commandes, et de traiter des paiements. En numérisant l'intégralité du processus d'achat et de vente en gros, JOOR permet aux marques et aux détaillants d'opérer plus efficacement et de tirer parti des données pour optimiser leurs activités et informer la prise de décisions.

Avec plus de 14 000 marques et 600 000 acheteurs de mode à travers 150 pays, la plateforme JOOR héberge la place de marché de wholesale la plus importante du monde dans les segments verticaux du luxe, des produits contemporains, des accessoires, des chaussures et du lifestyle, traitant près de 20 milliards de dollars de transactions de vente wholesale chaque année. Les partenaires exclusifs de JOOR vont de maisons de mode de luxe établies comme LVMH, Richemont et Tapestry, à des marques de premier plan telles que Stella McCartney, Valentino, Kate Spade et Dr. Martens. Des grands magasins de premier choix et des détaillants numériques mondiaux comprenant Neiman Marcus, Shopbop, Printemps et Harrods réalisent leurs achats exclusivement via JOOR.

« Nous restons impressionnés par l'étendue des affaires faisant l'objet de transactions sur JOOR, associée à son empreinte mondiale parmi les marques et détaillants les plus influents du monde », a déclaré Michael Novoseller, partenaire stratégique de Brightwood Capital. « JOOR révolutionne véritablement l'écosystème wholesale et est en voie de profiter d'une croissance constante grâce à sa modernisation de chaque aspect du processus de vente B2B. Nous sommes ravis de faire équipe avec JOOR dans le cadre de ce voyage. »



« L'équipe de classe mondiale de JOOR a suscité notre intérêt », a noté Mark Hauser, associé directeur de Tamarix Capital Partners. « L'entreprise réunit une combinaison unique de connaissances du secteur et de capacités technologiques de pointe et, tandis que d'autres se sont retirés face au climat actuel, JOOR a investi dans le développement de solutions de premier plan dans le secteur positionnant la société avec force pour réussir. »

À propos de JOOR

JOOR est l’écosystème leader mondial de gestion de wholesale, totalisant près de 20 milliards de dollars de transactions de vente wholesale traitées chaque année. Plus de 14 000 marques et 600 000 acheteurs de mode à travers 150 pays se connectent sur la plateforme. La technologie avancée de JOOR fournit une solution de vente wholesale de bout en bout pour présenter les collections, créer des assortiments, passer et gérer les commandes, et traiter les facturations et paiements complexes via JOOR Pay, un système de checkout intégré révolutionnaire qui simplifie et accélère le processus de collectes des paiements. S'engageant à stimuler tant l'avancement des marques que des détaillants, JOOR permet aux clients de découvrir de nouveaux partenaires commerciaux et de favoriser la croissance en soutenant à la fois les ventes virtuelles et en personne via une suite d'outils dynamiques et un service client supérieur. JOOR est la plateforme exclusive des principaux conglomérats de luxe, dont LVMH, Richemont et Tapestry, ainsi que de marques telles que Valentino, Loewe et Stella McCartney. JOOR entretient des partenariats exclusifs avec plus de 30 détaillants mondiaux de premier plan utilisant la plateforme JOOR Retail Partner, notamment Harrods, Neiman Marcus, Harvey Nichols, Printemps, Bergdorf Goodman, Shopbop et Dover Street Market. JOOR a son siège social à New York et possède des bureaux à Los Angeles, Philadelphie, Paris, Londres, Milan, Madrid, Berlin, Melbourne, Tokyo et Shanghai. Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur le site : JOOR.com.