JOOR raccoglie 25 milioni di dollari per accelerare la crescita e l'innovazione; si espande nel settore dei pagamenti e introduce nuove categorie

NEW YORK, Oct. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- JOOR, la piattaforma digitale leader della gestione delle vendite B2B nel mondo della moda, ha annunciato oggi di aver raccolto 25 milioni di dollari in un nuovo finanziamento guidato da Brightwood Capital e Tamarix Capital Partners. Hanno partecipa to anche gli investitori esistenti, quali Macquarie Capital, Battery Ventures e Canaan Partners. Questo ulteriore aumento permetterà a JOOR di migliorare ulteriormente l'esperienza della piattaforma, al servizio della sua vasta rete globale di brand e retailer di moda. Oltre alle nuove iniziative basate sui dati, l'azienda prevede anche di migliorare JOOR Pay, la sua soluzione di pagamenti, e di espandere la presenza in categorie come le calzature, l’abbigliamento sportivo e per l'outdoor.

"JOOR ha una comprovata esperienza nel favorire la crescita di brand e retailer di livello globale", ha spiegato Kristin Savilia, CEO di JOOR. "In un contesto macroeconomico difficile, ci appaga molto sapere che i nostri investitori riconoscono il valore che la soluzione JOOR offre e condividono la nostra visione di accelerare la crescita della piattaforma attraverso ulteriori innovazioni e funzionalità."

Negli ultimi dieci anni, la piattaforma di JOOR si è evoluta fino a diventare la soluzione più completa per la gestione della vendita wholesale nel settore della moda, consentendo a brand e buyer di connettersi, presentare collezioni, costruire assortimenti, effettuare e gestire ordini ed elaborare pagamenti. Digitalizzando l'intero processo di acquisto e vendita B2B, JOOR consente ai brand e ai rivenditori di operare in modo più efficiente e di sfruttare i dati per ottimizzare la loro attività e informare il processo decisionale.

Con oltre 14.000 brand e 600.000 buyer di moda seguiti in 150 Paesi, la piattaforma JOOR ospita il principale mercato wholesale del mondo in settori verticali quali Lusso, Contemporaneo, Accessori, Calzature e Lifestyle, elaborando transazioni B2B pari a circa 20 miliardi di dollari all'anno. I partner esclusivi di JOOR vanno da case di moda di lusso affermate come LVMH, Richemont e Tapestry, a marchi leader come Stella McCartney, Valentino, Kate Spade e Dr. Martens. I più famosi grandi magazzini e i rivenditori digitali globali, compresi Neiman Marcus, Shopbop, Printemps e Harrods, effettuano i loro acquisti esclusivamente tramite JOOR.

"Continua a colpirci la portata delle transazioni commerciali effettuate su JOOR, insieme alla loro impronta globale tra i brand e i retailer più influenti del mondo", ha dichiarato Michael Novoseller, Strategic Partner di Brightwood Capital. "JOOR sta davvero trasformando l'ecosistema della vendita wholesale ed è pronto a crescere continuamente, grazie alla modernizzazione di ogni fase del processo di vendita B2B. Siamo lieti di essere al loro fianco in questo viaggio."

"L’expertise del team di JOOR ha suscitato il nostro interesse", ha osservato Mark Hauser, Managing Partner di Tamarix Capital Partners. "Il team sa unire conoscenze del settore e capacità tecnologiche all'avanguardia e, mentre altri in questo contesto si sono tirati indietro, JOOR ha investito strategicamente nello sviluppo di soluzioni innovative che mettono l'azienda in prima linea per realizzare grandi successi."

JOOR è la piattaforma per la gestione delle vendite wholesale leader al mondo, con quasi 20 miliardi di dollari di transazioni B2B elaborate ogni anno. Più di 14.000 brand e 600.000 buyer di moda presenti in 150 Paesi si connettono alla piattaforma. La tecnologia avanzata di JOOR offre una soluzione end-to-end per la vendita wholesale, la presentazione delle collezioni, la costruzione degli assortimenti, l'inserimento e la gestione degli ordini e la gestione di fatture e pagamenti complessi tramite JOOR Pay, un rivoluzionario sistema di checkout integrato che semplifica e accelera la riscossione dei pagamenti. Impegnata a favore dei brand e dei rivenditori, JOOR permette ai clienti di scoprire nuovi partner commerciali e di aumentare la crescita, supportando le vendite sia di persona che online attraverso una suite di strumenti dinamici e un servizio clienti di qualità superiore. JOOR è la piattaforma esclusiva utilizzata dai principali gruppi del lusso, tra cui LVMH, Richemont e Tapestry, oltre a brand come Valentino, Loewe e Stella McCartney. JOOR ha istituito partnership esclusive con oltre 30 rivenditori leader a livello mondiale che utilizzano la piattaforma JOOR Retail Partner, tra cui: Harrods, Neiman Marcus, Harvey Nichols, Printemps, Bergdorf Goodman, Shopbop e Dover Street Market. JOOR ha la sede legale a New York City e vanta uffici a Los Angeles, Philadelphia, Parigi, Londra, Milano, Madrid, Berlino, Melbourne, Tokyo e Shanghai. Per ulteriori informazioni, visita il sito: JOOR.com.

