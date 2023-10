JOOR ontvangt investering van $ 25 miljoen ten behoeven van zijn groei en ontwikkelingen; uitbreiding op het gebied van betalingen en nieuwe categorieën

Brightwood Capital en Tamarix Capital Partners steunen bestaande investeerders in nieuwe fondsenwerving

NEW YORK, Oct. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- JOOR , het toonaangevende wereldwijde digitale ecosysteem voor groothandelaren, kondigde vandaag de investering van $ 25 miljoen aan door Brightwood Capital en Tamarix Capital Partners. De reeds eerder aangekondigde investeerders Macquarie Capital, Battery Ventures en Canaan Partners namen ook deel. Dankzij deze extra kapitaalverhoging kan JOOR een meer verrijkte platformervaring leveren aan zijn uitgebreide wereldwijde netwerk van modemerken en retailers. Naast nieuwe op data gebaseerde initiatieven wil het bedrijf ook zijn JOOR Pay-oplossing verbeteren en zijn aanwezigheid in categorieën zoals schoenen, sport- en outdoorartikelen uitbreiden.

'JOOR heeft bewezen ervaring in het faciliteren van groei voor merken en retailers van wereldklasse', aldus Kristin Savilia, CEO van JOOR. 'In een uitdagende macro-economische omgeving waarderen we dat onze investeerders de waarde van de oplossing van JOOR erkennen en onze visie delen om de groei van het platform te bevorderen door middel van verdere innovatie en verbeterde platformmogelijkheden.'

Gedurende het afgelopen decennium heeft het platform van JOOR zich ontwikkeld tot de meest uitgebreide oplossing voor groothandelsbeheer in de modesector. Het bedrijf stelt merken en inkopers in staat om contact te leggen, collecties te presenteren, assortimenten samen te stellen, bestellingen te plaatsen en te beheren en betalingen te verwerken. Door de digitalistie van het hele inkoop- en verkoopproces van de groothandel stelt JOOR merken en retailers in staat om efficiënter te werken en hun bedrijf en besluitvorming te optimaliseren met behulp van data.

Met ruim 14.000 merken en 600.000 inkopers van mode in 150 landen is JOOR het meest omvangrijke groothandelsplatform ter wereld op het gebied van luxe mode, trends, accessoires, schoenen en lifestyle, goed voor bijna $ 20 miljard aan groothandelstransacties. Onder de exclusieve partners van JOOR bevinden zich gevestigde luxe modehuizen zoals LVMH, Richemont en Tapestry, maar ook toonaangevende merken zoals Stella McCartney, Valentino, Kate Spade en Dr. Martens. Vooraanstaande warenhuizen en wereldwijde digitale retailers zoals Neiman Marcus, Shopbop, Printemps en Harrods doen hun inkopen exclusief via JOOR.

'We zijn steeds weer onder de indruk van de schaal waarop zaken worden gedaan op JOOR, in combinatie met hun wereldwijde netwerk van de meest invloedrijke merken en retailers ter wereld', verklaart Michael Novoseller, Strategic Partner bij Brightwood Capital. 'JOOR is het ecosysteem dat de groothandel transformeert en is klaar voor verdere groei naarmate ze elk element van het groothandelsproces blijven verbeteren. We zijn erg enthousiast over onze samenwerking op dit gebied.'

'Het topteam van JOOR wekte onze interesse', merkt Mark Hauser op, Managing Partner bij Tamarix Capital Partners. 'Ze bundelen een unieke combinatie van vakkennis met geavanceerde technologische expertise en hebben terwijl anderen zich hebben teruggetrokken, strategisch geïnvesteerd in de ontwikkeling van toonaangevende oplossingen die het bedrijf klaar hebben gestoomd voor succes.'

Over JOOR

JOOR is het toonaangevende wereldwijde ecosysteem voor het beheer van groothandelstransacties, met een jaarlijks volume van ongeveer $ 20 miljard verwerkte transacties. Op het platform zijn meer dan 14.000 merken en 600.000 inkopers van mode uit 150 landen actief. De vooruitstrevende technologie van JOOR biedt een end-to-end oplossing voor de groothandel waarmee collecties kunnen worden gepresenteerd, assortimenten kunnen worden samengesteld, bestellingen kunnen worden geplaatst en beheerd en complexe facturerings- en betalingsprocessen kunnen worden verwerkt via JOOR Pay, een innovatieve geïntegreerde betaalfunctie die het betalingsproces vereenvoudigt en versnelt. JOOR richt zich op het stimuleren van de ontwikkeling van zowel merken als retailers en stelt klanten in staat om nieuwe zakenpartners te vinden en groei te stimuleren door zowel fysieke als virtuele verkooptransacties te ondersteunen via een suite van dynamische tools en superieure klantenservice. JOOR is het exclusieve platform voor toonaangevende luxe concerns waaronder LVMH, Richemont en Tapestry, maar ook voor merken als Valentino, Loewe en Stella McCartney. JOOR onderhoudt exclusieve partnerschappen met meer dan 30 toonaangevende wereldwijde retailers die gebruik maken van het JOOR Retail Partner-platform, waaronder: Harrods, Neiman Marcus, Harvey Nichols, Printemps, Bergdorf Goodman, Shopbop en Dover Street Market. JOOR is gevestigd in New York City en heeft eveneens kantoren in Los Angeles, Philadelphia, Parijs, Londen, Milaan, Madrid, Berlijn, Melbourne, Tokio en Shanghai. Bezoek JOOR.com voor meer informatie.