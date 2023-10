Eurobio Scientific : GenDx réduit à 3h la durée des tests de compatibilité d’organes

À propos du HLA

Le système HLA (Human Leukocyte Antigen) comprend une famille variée de gènes et de variantes alléliques qui jouent un rôle crucial dans le système immunitaire humain. Une compatibilité HLA précise entre les patients et les donneurs est essentielle dans la transplantation, car même de légères différences dans les allèles HLA peuvent avoir un impact significatif sur les résultats de la transplantation. Le typage HLA permet d'identifier des séquences nucléotidiques spécifiques, ce qui en fait un outil indispensable pour les transplantations.







À propos d'Oxford Nanopore Technologies

L'objectif d'Oxford Nanopore Technologies est d'apporter le plus grand bénéfice possible à la société en permettant à tous de réaliser n'importe où tout type d’analyse. L'entreprise a mis au point une nouvelle génération de technologie de détection basée sur les nanopores pour l'analyse en temps réel, à haute performance, accessible et évolutive de l'ADN et de l'ARN. Cette technologie est utilisée dans plus de 120 pays pour comprendre la biologie des êtres humains et des maladies telles que le cancer, des plantes, des animaux, des bactéries, des virus et d’environnements complets. Les produits d'Oxford Nanopore Technologies sont destinés à des applications de biologie moléculaire et non à des fins de diagnostic.







À propos de GenDx, une société d'Eurobio Scientific

Genome Diagnostics B.V., sous le nom de GenDx, est une société néerlandaise spécialisée dans le diagnostic moléculaire. Elle se concentre sur le développement, la production et la vente de tests innovants et de logiciels d'analyse pour la transplantation et les diagnostics compagnons. GenDx propose une gamme de stratégies de typage basées sur le séquençage HLA, des réactifs, des logiciels et des services de laboratoire personnalisés. GenDx Education propose également des formations dédiées dans le monde entier pour les professionnels du typage des tissus, les laboratoires de recherche, les banques de sang et les registres de donneurs. En octobre 2022, Eurobio Scientific a acquis toutes les actions de GenDx. Pour plus d'informations, visitez le site www.GenDx.com.







A propos d’Eurobio Scientific







Eurobio Scientific est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses, et propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d’un portefeuille de produits propriétaires. Le Groupe compte environ 290 collaborateurs, quatre unités de production basées en région parisienne, en Allemagne, aux Pays Bas et aux Etats-Unis, et des filiales à Dorking en Grande Bretagne, Sissach en Suisse, Bünde en Allemagne , Anvers en Belgique, Utrecht aux Pays-Bas et Milan en Italie.

Eurobio Scientific a pour actionnaire de référence la holding EurobioNext, qui réunit ses deux dirigeants Jean-Michel Carle et Denis Fortier au côté du programme d’investissement « Pépites et Territoires » by AXA & NextStage AM, géré par NextStage AM.

Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.com







Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris

Indices Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech, label Euronext European Rising Tech.Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP