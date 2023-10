Nomination de Thierry Le Mouroux au Comité Exécutif du groupe EDF

Le 1er janvier 2024 Thierry Le Mouroux sera nommé au poste de Directeur Exécutif en charge de la préfiguration de la future Direction Projets et Construction Nucléaires. Il occupe actuellement le poste de Directeur Général Adjoint d’Areva en charge du projet EPR Olkiluoto 3.

Thierry Le Mouroux, 58 ans, est titulaire d’un diplôme d’ingénieur spécialisé en mécanique et électricité de l’ESTP et d’un MBA en management de projets.

Il a débuté sa carrière professionnelle en 1989 aux Etats-Unis en tant que chargé de développement d’une start-up spécialisée dans les technologies de l’internet haut-débit. En 1990, il rejoint le groupe EIFFAGE et devient en 1995 Directeur Général de Forclum Littoral. Entre 2000 et 2010, il occupe plusieurs fonctions de dirigeant pour l’entreprise Suez Eau France. En 2010, Thierry Le Mouroux est nommé Directeur Général d’Endel Engie où il s’implique fortement dans les opérations des chantiers de l’EPR de Flamanville 3 et du Grand Carénage. En 2013, il devient Président-Directeur Général d’Endel ENGIE. Il participe au développement de l’entreprise dans les secteurs de l’industrie nucléaire civile, des industries de l’énergie ainsi que dans l’industrie spatiale et de la construction navale militaire. Entre 2016 et 2020, il occupe plusieurs postes stratégiques chez Framatome. En 2020, Thierry Le Mouroux rejoint Areva en tant que Directeur Général Adjoint en charge du projet EPR Olkiluoto 3. Il a notamment assuré la réorganisation fonctionnelle du projet permettant sa livraison dans le respect du budget et du calendrier. Thierry Le Mouroux possède une expérience avérée dans le monde des projets industriels et du nucléaire.

Luc Rémont, Président-Directeur Général d’EDF a déclaré : « Je suis heureux d'accueillir Thierry Le Mouroux qui aura comme premier projet d’établir l’organisation de la future Direction Projets et Construction Nucléaires. Thierry Le Mouroux a démontré à travers son parcours de solides compétences stratégiques et opérationnelles et il sera en mesure d’apporter au groupe EDF son expérience et son expertise dans la perspective des futurs chantiers nucléaires. La contribution de Thierry, aux côtés des autres membres du COMEX, sera structurante pour permettre au groupe EDF de relever le défi de la construction à l’échelle industrielle des capacités de production décarbonée indispensable à la transition énergétique européenne. »

