La plus grande centrale solaire des Balkans occidentaux Karavasta est entièrement construite et prête à produire

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce que sa centrale solaire de Karavasta, d’une puissance de 140 mégawatts, située dans le département de Fier, au sud de l'Albanie, est construite et prête à produire.

Ce 17 octobre, dans le cadre d’une visite d’État, le Président français Emmanuel Macron et le Premier Ministre albanais Edi Rama ont reçu à Tirana des représentants albanais et français de Voltalia. La centrale solaire Karavasta est la plus grande d’Albanie, mais également la plus grande des Balkans occidentaux. Elle est désormais construite et devrait produire ses premiers mégawattheures dans les semaines à venir.

D'une capacité de 140 mégawatts, la centrale est capable de fournir une électricité équivalente à la consommation annuelle de 220 000 habitants, soit le double des besoins énergétiques de villes albanaises telles que Vlora ou Kamza.

En plus de répondre à ces besoins énergétiques, la centrale solaire de Karavasta jouera un rôle crucial dans la préservation de l'environnement en évitant plus de 29 165 tonnes de CO 2 par an, soit environ 7% des émissions du secteur industriel albanais. La centrale contribuera donc significativement à l'ambitieux objectif du gouvernement albanais d'atteindre 54,4% d'énergies renouvelables dans la consommation énergétique brute du pays d'ici 2030.

Ce vaste projet, réalisé sur environ 200 hectares en moins de 18 mois, est adossé à des contrats de vente à long terme.

Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia, qui a répondu aux questions du Président français Emmanuel Macron et du Premier Ministre albanais Edi Rama, a déclaré : "Voltalia remercie tous les intervenants qui ont permis de faire du projet Karavasta une réalité, notamment le Conseil des ministres albanais, le Ministère de l'Infrastructure et de l'Énergie, ainsi que la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement. Je remercie par ailleurs chaleureusement tous ceux qui ont contribué dans nos équipes à ce succès. Karavasta est un exemple éclatant de rapidité de mise en œuvre d’une production décarbonée et compétitive d’électricité produite localement."

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du T3 2023, le 25 octobre 2023 (après bourse)

