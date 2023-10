Les Hôtels Baverez : Information Trimestrielle - 3e Trimestre 2023

LES HOTELS BAVEREZ S.A.

2, place des Pyramides 75001 PARIS

Capital € 10.127.050 – Code NAF 5510 Z

R.C.S. PARIS 572 158 558

ISIN : FR 0007080254

Mnémonique : ALLHB

EURONEXT Growth





Communiqué, Paris le 17 octobre 2023

COMMUNIQUE : INFORMATION TRIMESTRIELLE – 3ième TRIMESTRE 2023

Variation du Chiffre d’affaires au 30 septembre 2023 : + 19,05 % vs 2022

En K€ Cumul

du 1e semestre Troisième trimestre Cumul

au 30 septembre 2023 Hôtel Regina Paris 9 513 5 078 14 591 Hôtel Majestic - Spa Paris 3 418 2 031 5 449 Hôtel Raphaël Paris 8 136 4 869 13 005 Total 2023 21 067 11 978 33 045 2022 Hôtel Regina Paris 6 770 5 108 11 878 Hôtel Majestic - Spa Paris 2 918 1 999 4 917 Hôtel Raphaël Paris 6 102 4 860 10 962 Total 2022 15 790 11 967 27 757 Variation en % 2023 vs 2022 33,42% 0,09% 19,05%

Le chiffre d’affaires des trois établissements de la société s’élève à 33,0 millions d’euros au 30 septembre 2023 pour 27,8 millions d’euro au 30 septembre 2022.

Le Taux d’Occupation d’ensemble sur chambres disponibles s’établit à 68,39% au 30 septembre 2023 pour 71,81 % au 30 septembre 2022. Le prix moyen hors taxes, s’élève à 624,51 € pour 490,75 € au 30 septembre 2022. Le RevPar (Revenu par chambre) s’établit à 427,10 € hors taxes. Il était de 352,42 € au 30 septembre 2022.

L’hôtel Regina atteint un chiffre d’affaires 14 591 K€ soit une augmentation de 22,84 %, dont 1 675 K€ en restauration. Le taux d’occupation est de 70,98 % au 30 septembre 2023, il était de 74,63 % au 30 septembre 2022. Ce chiffre d’affaires s’explique par le positionnement du prix moyen à 673,64 € en 2023 contre 511,67 € en 2022 entraînant un RevPar de 478,17 € pour 381,85 € au 30 septembre 2022.

L’hôtel Majestic réalise un chiffre d’affaires de 5 449 K€ contre 4 917 K€ au 30 septembre 2022 soit une augmentation de 10,82 %. Son taux d’occupation atteint 60,66% contre 67,85 % au 30 septembre 2022 soit une diminution de plus de 7 points de TO, mais son prix moyen atteint 570,58 euros pour 458,57 € en 2022. Le RevPar s’établit donc à 346,10 € au 30 septembre 2023 pour 311,13 € l’année dernière.

L’hôtel Raphael maintient également sa belle croissance en atteignant 13 005 K€ au 30 septembre 2023 dont 2 942 K€ en restauration, pour 10 962 K€ l’an dernier à la même date incluant 2 586 K€ de chiffre d’affaires restauration ; soit une augmentation globale de 18,64 %. Son taux d’occupation est de 70,63 % au 30 septembre 2023, il était de 71,21 % au 30 septembre 2022. Le prix moyen s’élève à 598,16 € pour 486,02 € en 2022 soit un RevPar de 422,50 € au 30 septembre 2023 pour 346,09 € l’an dernier à la même date.

Résultats au 30 septembre 2023

Les résultats au 30 septembre 2023 se présentent comme suit :

S.A. En € - Comptes non audités 30 09 2023 30 09 2022 Variation en € Variation en % Taux d'Occupation - TO en % 68,39 71,81 -3,42 Revenu par chambre - RevPar (TO x Prix moyen) en euros 427,10 352,22 21,26% Total Chiffre d'affaires 33 045 240 27 757 133 5 288 107 19,05% TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 33 300 870 28 081 746 5 219 124 18,59% TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION -22 738 051 -19 624 984 -3 113 067 15,86% EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 10 562 819 8 456 761 2 106 058 24,90% RESULTAT D'EXPLOITATION 7 934 084 5 787 624 2 146 460 37,09% RESULTAT FINANCIER 234 848 -243 843 478 691 196,31% RESULTAT COURANT 8 168 932 5 543 781 2 625 151 47,35% RESULTAT EXCEPTIONNEL -3 617 -4 603 986 21,42% RESULTAT AVANT IS & PARTICIP 8 165 315 5 539 178 2 626 137 47,41% PARTICIPATION -315 997 0 -315 997 IS -877 000 -415 511 -461 489 111,07% RESULTAT NET 6 972 318 5 123 668 1 848 651 36,08%

Au 30 septembre 2023, la trésorerie active s’élève à 36,6 M€ et les emprunts en cours présentent un solde de 16,8 M€.

Le montant des actifs immobilisés après amortissement s’élève à 32,7 M€ et le montant des capitaux propres hors résultat au 30 septembre 2023 s’élève à 35,1 M€.

Faits marquants du trimestre

Comme le confirme les professionnels du secteur, l’année 2022 et le début d’année 2023 sont marqués par un contexte macroéconomique et géopolitique incertain, avec l’entrée dans une phase d’inflation et de hausse des taux d’intérêt importantes pour les pays européens. Cette période s’est également caractérisée par le retour, voire le dépassement, des performances hôtelières de 2019, notamment avec un rattrapage des prix moyens.

Parallèlement au développement de notre activité, la guerre en Ukraine avec ses différents évènements perdure, ayant notamment pour conséquence une hausse des coûts des matières premières et de l’énergie. Nous ne pouvons pas mesurer à ce stade les impacts des récents évènements dramatiques en Israël. Les voyages de notre clientèle et la fréquentation de nos hôtels risquent d’être impactés et la hausse du coût des énergies semble incontournable.

Depuis plusieurs années la société s’engage en faveur de l’écologie en menant des actions pour réduire son empreinte carbone et ses consommations de ressources. Cet engagement a été porté malgré lui par la hausse des coûts, l’encourageant notamment à réduire ses dépenses énergétiques, de blanchisserie, d’emballage.

Comme l’ensemble des établissements de son secteur d’activité, Les Hôtels Baverez rencontrent des difficultés de recrutement. Cela complique l’activité et a un impact sur les coûts puisqu’il nous faut palier par de l’intérim et des extras.

La trésorerie de la société lui permettra de faire face à ses engagements pour l’année à venir.

Conseil d’administration du 6 septembre 2023

Le conseil d’administration de la société qui s’est tenu le 6 septembre 2023 a arrêté les comptes semestriels au 30 juin 2023. Ces comptes semestriels présentaient un résultat net bénéficiaire de 4 107 K€ à mi année 2023. Au 30 juin 2022 le résultat net était un profit de 1 435 K€.

La trésorerie s’élevait à 33,2 M€ comparée à 30,3 M€ au 31 décembre 2022. La société était en situation d’excédent net ou de trésorerie positive de 15,3 M€ au 30 juin 2023 pour 10,4 M€ au 31 décembre 2022.

Au passif les provisions pour risques et charges s’élevaient à 847 K€ pour 815 K€ au 30 juin 2022 et 816 K€ au 31 décembre 2022, résultant de la dotation de la provision pour ravalement sur le premier semestre 2023. Il n’y a eu aucune variation des provisions pour les litiges prud’homaux.

Le total des dettes, y compris d’exploitation, était de 28,1 M€ au 30 juin 2023 et comprenait les emprunts classique, PGE et BPI notamment pour un montant de 17,9 M€. Le montant des dettes était de 28,2 M€ au 31 décembre 2022.

Rappelons que les comptes semestriels au 30 juin 2023 n’ont pas fait l’objet de travaux de la part du commissaire aux comptes, la société n’ayant pas l’obligation de faire revoir ses comptes semestriels.

Ils sont disponibles sur le site internet de la société LES HOTELS BAVEREZ à l’adresse www.leshotelsbaverez-sa.com, rubrique Téléchargement.

