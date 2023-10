Bain Magique reconnue comme l'un des Meilleurs lieux de travail™ au Québec en 2023

MONTRÉAL, 17 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bain Magique, chef de file de l’industrie de la rénovation de salles de bain, a été reconnue sur la liste des Meilleurs lieux de travail™ au Québec en 2023. Décernée par l'Institut Great Place To Work®, cette prestigieuse distinction témoigne de l’importance que Bain Magique accorde au bien-être de ses employés grâce à culture d’entreprise axée sur la sécurité, l'engagement et le sentiment d’appartenance.



« Nous sommes extrêmement fiers de faire partie de la liste des Meilleurs lieux de travail™ au Québec en 2023 », déclare Glenn Cotton, président et chef de la direction de Bain Magique. « Cette reconnaissance atteste de notre engagement indéfectible envers nos employés et leur développement professionnel. Nous croyons que le bien-être de notre personnel est la clé de notre succès, et cette reconnaissance confirme l’aboutissement de tous les efforts investis en ce sens. » Les nombreux titres de Meilleurs lieux de travail™ accordés à Bain Magique dans plusieurs catégories au fil des ans est directement lié au déploiement de divers programmes de développement et de reconnaissance, au régime d'avantages sociaux compétitif offert et à l’importance que l’entreprise accorde à l'équilibre entre le travail et la vie personnelle.

« Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos employés qui contribuent à faire de Bain Magique un lieu de travail exceptionnel au quotidien, » ajoute Sophia Nardelli, vice-présidente, Ressources humaines. « Nous continuerons à investir dans le bien-être de nos employés et à leur fournir le soutien dont ils ont besoin pour s'épanouir, tant sur le plan personnel que professionnel. » Bain Magique s’engage à maintenir son statut d'organisation certifiée Great Place to Work™ en continuant de miser sur l’innovation, la croissance et le bien-être des employés.

Bain Magique en bref

Bain Magique a été fondée en 1984 à Montréal (Canada) par trois frères dont l’objectif était de trouver une façon de rénover les salles de bain sans entreprendre de travaux de démolition. Près de 40 ans plus tard, grâce à son procédé unique de recouvrement de baignoire, Bain Magique a transformé plus de deux millions de salles de bain et est une marque reconnue et respectée de l’industrie. Bain Magique est le chef de file du marché de la fabrication et de l’installation de baignoire en acrylique et de murs monopièces de qualité supérieure. Les produits sont fabriqués dans deux usines (Québec et Tennessee) et vendus dans plus de 250 détaillants aux États-Unis, au Canada, et tout nouvellement en Irlande, à Limerick. Bain Magique offre des produits de qualité supérieure et un service hors pair à ses clients résidentiels et commerciaux.

Bain Magique recrute activement. Pour en savoir plus sur Bain Magique, consultez le lien suivant : carrieres.bainmagique.com

