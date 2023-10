Amlan® International Da as Boas-Vindas ao Expert de Serviços Técnicos, Dr. Cesar A. Coto, que Irá Atender o Mercado Latino-Americano

CHICAGO, Oct. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Amlan® International, uma empresa de saúde animal verticalmente integrada da Oil-Dri® Corporation of America (NYSE: ODC) é líder global em aditivos para alimentação animal à base de minerais que otimizam a saúde intestinal, anunciou a nomeação do Dr. Cesar Coto, um expert do setor, como a mais nova adição à equipe. O Dr. Coto assumirá o cargo de Diretor de Serviços Técnicos da LATAM, uma posição essencial para o apoio aos clientes do México, América Central, América do Sul e Caribe. Sua nomeação ressalta o compromisso da Amlan em fornecer suporte técnico e soluções naturais confiáveis para seus clientes.



“A formação educacional de Cesar, juntamente com sua extensa experiência no setor, tornam ele uma peça chave para a nossa equipe”, disse o Dr. Robin Jarquin, Diretor Regional da América Latina. “Esperamos suas contribuições para a expansão da nossa base de clientes na América Latina e no Caribe.”

Como Diretor de Serviços Técnicos LATAM o Dr. Coto irá proporcionar suporte técnico e comercial. Suas responsabilidades incluirão atender às perguntas dos clientes, auxiliar nas aplicações dos produtos e garantir a integração perfeita dos produtos da Amlan. O Dr. Coto trabalhará em estreita colaboração com a equipe da Amlan para fornecer programas personalizados de aditivos alimentares adaptados às necessidades únicas dos clientes.

A experiência do Dr. Coto faz dele a pessoa ideal para prestar um serviço técnico do mais alto nível. Durante treze anos ele foi Gerente de Serviço Técnico para o México, América Central e Caribe de uma grande empresa de criação de aves. Durante esse período, ele demonstrou sua capacidade de direcionar complexidades técnicas e criar relacionamentos fortes com clientes de toda a região. Sua dedicação em atender os clientes e entregar resultados o tornam consistentemente um destaque da indústria.

A formação educacional do Dr. Coto foi a base do seu sucesso na indústria. Ele fez mestrado em Ciências Avícolas, em Agronegócios e doutorado em Filosofia em Nutrição Avícola, todos na University of Arkansas.

Sobre a Amlan® International

A Amlan International é uma empresa de saúde animal da Oil-Dri Corporation of America, líder global em produção e comercialização de minerais adsorventes. A Oil-Dri utiliza seus mais de 80 anos de experiência em ciência mineral na mineração e processamento seletivo dos seus minerais exclusivos. A Oil-Dri Corporation of America, atuando com o nome “Amlan International” tem suas ações negociadas publicamente na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ODC). A Amlan International vende aditivos para a alimentação animal em todo o mundo. A disponibilidade do produto pode variar de acordo com o país. As afirmações contidas neste documento não são afirmações médicas e podem ser diferentes de acordo com as leis de cada pais. Para mais informação sobre a Amlan International, visite: www.amlan.com

Contato com a Mídia

Reagan Culbertson

VP, Marketing Estratégico

Press@amlan.com