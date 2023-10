L’OSBI choisi comme ombudsman unique en ce qui concerne les plaintes relatives aux services bancaires au Canada

TORONTO, 17 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une étape significative a été franchie aujourd’hui. L’honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances, a annoncé que l’Ombudsman des services bancaires et d’investissement (OSBI) a été choisi comme organisme externe unique de traitement des plaintes au Canada. Sa mission consistera à enquêter et à résoudre les conflits entre les banques canadiennes et les consommateurs. L’OSBI se félicite de cette décision qui reconnaît les 27 années d’impartialité, d’expertise et de dévouement de notre organisme lorsqu’il s’agit de résoudre les différends de manière équitable et indépendante.

Maureen Jensen, présidente de l’OSBI, a exprimé la satisfaction de l’OSBI face à cette reconnaissance, en déclarant : « Nous sommes profondément honorés d’avoir été choisis comme ombudsman unique pour les plaintes relatives aux services bancaires au Canada. Cette décision consacre nos efforts continus visant à fournir aux consommateurs et aux organismes de services financiers un processus efficace pour régler leurs différends et à offrir un service de règlement des plaintes de classe mondiale en lequel tous les Canadiens peuvent avoir confiance. L’équipe de l’OSBI met un point d’honneur à respecter les normes les plus élevées en matière d’intégrité et d’équité, et nous nous engageons à proposer des processus de résolutions efficaces qui profitent à la fois aux consommateurs et au secteur financier. »

« Nous sommes impatients de collaborer, au cours de la prochaine année, avec l’ACFC et les banques qui reviendront à l’OSBI, ainsi qu’avec l’Association des banquiers canadiens, nos banques participantes existantes et d’autres parties prenantes pour veiller à la mise en place d’une transition en douceur », a déclaré Sarah Bradley, Ombudsman et PDG, OSBI.

Avec le regroupement du traitement des plaintes concernant les services bancaires sous l’OSBI, l’organisme sera chargé de fournir des services d’ombudsman à toutes les banques canadiennes sous réglementation fédérale. L’OSBI compte actuellement plus de 1 500 sociétés participantes, dont des banques, des sociétés de fiducie et des coopératives de crédit, ainsi que toutes les sociétés d’investissement du Canada.

Des services d’ombudsman efficaces font progresser l’équité et la confiance dans le secteur des services financiers canadiens en fournissant des services de résolution des litiges efficaces, indépendants et accessibles aux consommateurs et aux entreprises, et en réinjectant des données et des informations dans le système pour soutenir un cycle d’amélioration continue.

L’OBSI est un organisme national indépendant et sans but lucratif qui aide les consommateurs et les fournisseurs de services financiers à régler leurs différends et à réduire le nombre de ces conflits dans les deux langues officielles. L’OSBI répond aux requêtes, mène des enquêtes équitables et accessibles au sujet des plaintes non résolues, et partage ses connaissances et son expertise avec toutes les parties prenantes et le public. Si un consommateur dépose une plainte contre une banque ou une société d’investissement membre de l’OSBI et qu’il n’a pas été en mesure de la résoudre avec ces derniers, l’OSBI mènera une enquête sans frais pour le compte du consommateur. Lorsqu’une plainte est fondée, l’OSBI peut recommander un dédommagement pouvant atteindre 350 000 $.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec :

Mark Wright, directeur, Communications et relations avec les intervenants

416-287-2877, poste 2225

affairespubliques@obsi.ca