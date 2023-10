AB Jets réussit un triplé avec l’ajout de trois Challenger 3500 de Bombardier, marquant le début d’un nouveau chapitre pour l’entreprise

AB Jets transforme sa flotte avec l’acquisition de trois avions Challenger 3500 de Bombardier, assortie d’une option contractuelle de commander un quatrième d’ici la fin de 2023.



Avec cette acquisition, AB Jets entre sur le marché des avions d’affaires superintermédiaires, entamant un important nouveau chapitre pour l’entreprise.



Le très populaire biréacteur Challenger 3500 demeure un choix de prédilection pour les exploitants désireux d’offrir une expérience, une connectivité et un confort en cabine inégalés.

LAS VEGAS, 17 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- AB Jets et Bombardier ont annoncé aujourd’hui l’acquisition par AB Jets de trois avions Challenger 3500 de Bombardier, assortie d’une option contractuelle de commander un quatrième d’ici la fin de 2023. L’ajout du meilleur biréacteur d’affaires superintermédiaire à leur flotte marque le début d’un nouveau chapitre dans la transformation de cette société de nolisement privé à cote de sécurité Argus Platine.

« Cette expansion de notre flotte est une étape importante de l’histoire d’AB Jets, a déclaré Andrew Bettis, fondateur et copropriétaire d’AB Jets. Nous sommes ravis de répondre aux exigences de nos clients avec une nouvelle catégorie d’avions, le Challenger 3500. Ajouter ces avions d’affaires superintermédiaires à notre flotte nous permettra de bénéficier d’une plus grande autonomie et d’offrir un plus grand confort, ce qui renforce notre capacité à servir notre clientèle. »

Avec l’expérience en cabine inégalée qu’il offre, l’avion Challenger 3500 répond aux attentes des utilisateurs d’avions d’affaires les plus exigeants. Grâce à sa ponctualité technique de plus de 99,8 %, laquelle le place en tête de l’industrie, et les plus faibles coûts d’exploitation directs de sa catégorie, cet avion constitue un choix très populaire chez les exploitants de flotte. Sa cabine primée au design impeccable est dotée des fauteuils révolutionnaires Nuage de Bombardier, la gestion à contrôle vocal de l’éclairage, de la température et des systèmes de divertissement, ainsi que les seuls écrans de 24 pouces à affichage 4K offert dans cette catégorie. Sa faible altitude en cabine et son vol en douceur exceptionnel, combinés à ses fonctions avancées de connectivité, assurent la popularité de cet avion d’affaires superintermédiaire qui est le plus vendu.

« AB Jets cherchait à rehausser son offre en proposant le summum de l’expérience en vol, et nous sommes enchantés qu’elle ait reconnu en l’avion Challenger 3500 un avion pouvant l’offrir, a indiqué Jean-Christophe Gallagher, vice-président exécutif, Vente d’avions et Bombardier Défense. Compte tenu de l’engagement sans aucun compromis que nous avons pris à offrir la meilleure performance, une excellente expérience en cabine, le vol le plus en douceur et une fiabilité constante, nos avions sont les avions d’affaires de prédilection des exploitants désireux d’offrir une expérience d’avion d’affaires de premier ordre à leurs clients. Nous sommes impatients de devenir le partenaire de prédilection d’AB Jets dans ce nouveau chapitre passionnant de son histoire. »

En plus de ses activités principales, l’exploitant de charters de Memphis (Tennessee) offre des services de transport aérien complémentaires aux courtiers, aux services d’opérations aériennes et aux exploitants. Qu’il s’agisse de fournir du soutien en période de demande de pointe ou comme une solution d’urgence fiable, sa feuille de route en matière de fiabilité la positionne comme partenaire de confiance dans le secteur de l’aviation.

« Avec une flotte de neuf avions Learjet 60, nous exploitons des avions de Bombardier et en faisons la promotion depuis plus de vingt ans, a expliqué David Turner, copropriétaire et directeur de l’exploitation d’AB Jets. Notre expérience nous a donné confiance en la qualité et en les performances du produit ainsi qu’en l’équipe qui tient ses promesses. Cette étape fait partie de l’évolution naturelle des choses dans notre relation de longue date. »

Bettis et Turner, pilotes aguerris ayant une grande expérience de l’avion Learjet 60, dirigent l’équipe d’AB Jets dans cette expansion stratégique. L’esprit indomptable d’Andrew Bettis a permis de bâtir des relations durables et significatives avec les clients, ce qui a aidé l’entreprise à se rendre compte des besoins auxquels répondront ces nouveaux avions. L’expérience de David Turner comme vétéran de l’Aviation américaine et chef d’équipage de C130 avant son passage au poste de pilotage, puis aux commandes de l’entreprise, guide sa compréhension nuancée de chaque aspect de l’exploitation. Ensemble, ils ont créé une vision digne d’intérêt pour la croissance d’AB Jets.

À propos d’AB Jets

AB Jets est un exploitant de services complets de nolisement privé de Memphis (Tennessee). AB Jets fournit à ses clients un service exceptionnel depuis plus de vingt ans. Son indicatif d’appel de contrôle aérien, « FORTITUDE », souligne et renforce sa culture d’entreprise. Nombreux sont les administrateurs et les hauts dirigeants qui travaillent pour l’entreprise depuis plus de dix ans, et son équipe très motivée va de succès en succès grâce à sa résilience et à sa persévérance. Exploitant bénéficiant de la cote de sécurité Argus Platine, AB Jets témoigne de son engagement à atteindre ses objectifs par sa feuille de route impeccable en matière de sécurité et de fiabilité. Grâce à sa flotte d’avions flexible couvrant l’ensemble des États-Unis, AB Jets est prête à offrir des vols 24 heures par jour, 365 jours par année. Pour en savoir plus sur AB Jets, consultez le site ABjets.com.

À propos de Bombardier

Bombardier (BBD-B.TO) est un leader mondial en aviation, axé sur la conception et la construction d’avions d’affaires exceptionnels et sur les services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu’ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d’avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements ou de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions gouvernementales et militaires spéciales faisant appel à l’expertise éprouvée de Bombardier Défense.

Bombardier, dont le siège social est situé dans la région métropolitaine de Montréal, au Québec, exploite des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l’entreprise comprend des centres de service pour avions Learjet, Challenger et Global, situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Chine, et en Australie.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec du carburant d’aviation durable en utilisant le système Réserver et réclamer, sur le site bombardier.com. Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur X (Twitter) @Bombardier.

Bombardier, Challenger, Challenger 3500, Learjet et Learjet 60 sont des marques déposées de Bombardier Inc.

Les visuels de Bombardier de la NBAA peuvent être téléchargés ici.

Information :

AB Jets Bombardier Kelley Taylor

Directrice, Communications stratégiques

kt@ABjets.com

901.324.0046

888.520.5387 Mark Masluch

Directeur principal, Communications

mark.masluch@aero.bombardier.com

+1 514-855-7167



Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/353ce0aa-f5d2-4183-8193-b64c6dbe8613/fr