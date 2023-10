WithSecure Oyj, Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2023, 18.10.2023 klo 8:00

Osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2023

WithSecure Oyj, osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2023: Kannattavuus paranee haastavassa markkinassa

Keskeiset tapahtumat heinä – syyskuussa (”kolmas neljännes”)

Pilvipohjaisten tuotteiden (1) jatkuva vuosilaskutus (2) kasvoi 13 % ja oli 81,2 miljoonaa euroa (71,7 milj. eur)

Jatkuva vuosilaskutus laski 0,9 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna

Pilvipohjaisten tuotteiden asiakaspito oli 102 %

Pilvipohjaisten tuotteiden liikevaihto kasvoi 14 % ja oli 20,5 miljoonaa euroa (17,9 milj. eur)

Paikallisesti hallinnoitujen tietoturvatuotteiden liikevaihto laski 12 % ja oli 5,9 miljoonaa euroa (6,7 milj. eur).

Kyberturvakonsultoinnin liikevaihto laski 5 % ja oli 8,4 miljoonaa euroa (8,9 milj. eur)

Oikaistu käyttökate oli -2,3 miljoonaa euroa (-4,0 milj. euroa)

Oikaistun käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -0.2 miljoonaa euroa (+1,0 milj. eur).

Konsultointiin liittyvästä liikearvosta kirjattiin 6,2 miljoonan euron suuruinen arvonalennus

WithSecure allekirjoitti uuden kolmen vuoden mittaisen luottolimiittisopimuksen OP Yrityspankin kanssa

Keskeiset tapahtumat tammi – syyskuussa 2023

Pilvipohjaisten tuotteiden liikevaihto kasvoi 21 % ja oli 60,7 miljoonaa euroa (50,0 milj. eur)

Paikallisesti hallinnoitujen tietoturvatuotteiden liikevaihto laski 10 % ja oli 18,4 miljoonaa euroa (20,5 milj. eur)

Kyberturvallisuuskonsultoinnin liikevaihto laski 7 % ja oli 25,7 miljoonaa euroa (27,7 milj. eur)

Oikaistu käyttökate oli -16,3 miljoonaa euroa (-17,2 milj. euroa, Arvioitu vertailukelpoinen käyttökate)(3)

Oikaistun käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -3,4 miljoonaa euroa (-4,3 milj. eur). Tästä -4,4 miljoonaa liittyy helmikuussa 2023 julkaistujen muutosneuvottelujen tuloksena tehtyihin kirjauksiin ja +1,4 miljoonaa liittyi aiemmin myydyn liiketoiminnan ehdollisen kauppahinnan arvostukseen

(1) Pilvipohjaiset tuotteet ovat: Elements-tuotteet, Cloud Protection for Salesforce ja hallinnoidut tietoturvapalvelut.

(2) Pilvipohjaisten tuotteiden jatkuva vuosilaskutus lasketaan kertomalla vuosineljänneksen viimeisen kuukauden toistuva kuukausilaskutus kahdellatoista. Toistuva kuukausilaskutus sisältää kuukauden aikana kirjatut tulot, lukuun ottamatta kertaluonteisia tuloja

(3) Vertailukohtana aiemmilta katsauskausilta on käytetty arvioitua vertailukelpoista käyttökatetta. Arvioitu vertailukelpoinen käyttökate -selvitys liitetiedossa 6 (Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys)





WithSecure Oyj:n kuluttajatietoturvaliiketoiminta eriytettiin 30.6.2022 osittaisjakautumisella itsenäiseen yhtiöön, jonka nimeksi otettiin F-Secure Oyj. Tässä katsauksessa WithSecure esittää kuluttajatietoturvaliiketoiminnan jakautumiseen saakka Lopetettuina toimintoina IFRS 5 -standardin mukaan. Aiemmat tuloslaskelmat on oikaistu vastaavasti. Jakautumiseen liittyvä tilinpäätöstietojen esittäminen on selostettu liitetiedossa 7 (Lopetetut toiminnot).

Tämän osavuosikatsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, jollei toisin mainita. Katsauksessa esitetyt prosenttiosuudet ja tunnusluvut voivat sisältää pyöristyseroja, joten ne eivät välttämättä vastaa täsmällisesti esitettyjä kokonaissummia.

Näkymät vuodelle 2023 (ennallaan)

Pilvipohjaisten tuotteiden jatkuva vuosilaskutus kasvaa 18–24 % vuoden 2022 lopusta. Vuoden 2022 lopussa pilvipohjaisten tuotteiden jatkuva vuosilaskutus oli 80,2 miljoonaa euroa.

Pilvipohjaisten tuotteiden liikevaihto kasvaa 18–24 % edellisestä vuodesta. Edellisen vuoden pilvipohjaisten tuotteiden liikevaihto oli 68,7 miljoonaa euroa.

Koko konsernin liikevaihto kasvaa 6–12 % edellisestä vuodesta. Edellisen vuoden liikevaihto oli 134,7 miljoonaa euroa.

Oikaistu käyttökate paranee edellisestä vuodesta. Edellisen vuoden oikaistu käyttökate (arvioitu vertailukelpoinen käyttökate kahdelta ensimmäiseltä neljännekseltä) oli -23,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 viimeisen vuosineljänneksen oikaistu käyttökate on välillä –4 miljoonaa euroa - +1 miljoona euroa.

Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet (ennallaan)

WithSecuren keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

Kasvutavoite: Kaksinkertaistaa liikevaihto orgaanisesti vuoden 2025 loppuun mennessä (vuoden 2021 vertailukelpoisesta liikevaihdosta 122,8 miljoonaa euroa)

Kannattavuustavoite: Oikaistu käyttökate saavuttaa nollatason vuoden 2023 loppuun mennessä ja oikaistu käyttökateprosentti noin 20 % vuoteen 2025 mennessä

WithSecuren vuotuinen strategiaprosessi on käynnissä. Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet tarkastellaan osana prosessia.



Toimitusjohtaja Juhani Hintikka

Vuoden 2023 kolmannella vuosineljänneksellä talouden hitaus ja kova kilpailu vaikuttivat edelleen kyberturvallisuusmarkkinaan. WithSecuren pilvipohjaisten tuotteiden jatkuva vuosilaskutus (ARR) kasvoi 13 % edelliseen vuoteen verrattuna. Pilvipohjainen liikevaihto kasvoi 14 % ja oli 20,5 miljoonaa euroa (17,9 milj. eur). Kasvutahti ei ole tyydyttävä verrattuna tavoitteisiimme.

Toimenpiteemme kannattavan tuloksen saavuttamiseksi edistyvät. Kolmannen vuosineljänneksen oikaistu käyttökate oli -2,3 miljoonaa euroa. (-4,0 milj. eur). Operatiiviset kulut verrattuna vuoden 2023 toiseen vuosineljännekseen laskivat noin 4 miljoonaa euroa ensimmäisellä puolivuotiskaudella tehdyn uudelleenjärjestelyn ansiosta. Positiivisen käyttökatteen saavuttaminen on edelleen tärkeä prioriteetti WithSecurelle.

Vastatuulista huolimatta pilvipohjainen liikevaihto kasvoi kaikissa tuotteissa. Kasvun pääasialliset veturit olivat EDR (Endpoint detection and response) sekä Collaboration protection, joka suojelee Microsoft-käyttäjiä ladattujen ulkoisten sisältöjen mukana tulevilta haittaohjelmilta. Uudet tuotteet, jotka esiteltiin toisella vuosineljänneksellä päämarkkinointitapahtumamme Spheressä, tulivat yleiseen myyntiin lokakuun alussa. Nämä tuotteet osoittavat varhaisia positiivisia merkkejä.

Hallinnoitujen tietoturvapalveluiden (Managed detection and response, MDR) markkina on edelleen hyvin kilpailtu. Siirtymämme keskikokoisten asiakkaiden segmenttiin edistyi hyvin kolmannella vuosineljänneksellä, erityisesti saksankielisessä Euroopassa.

Cloud Protection for Salesforce -sisällönsuojauksen liikevaihdon ja jatkuvan vuosilaskutuksen (ARR) kehitys alitti odotuksemme, erityisesti kolmannella vuosineljänneksellä. Uskomme yhä, että tälle tuotteelle on pitkällä tähtäimellä hyvät näkymät, mutta myyntiin vaikuttaa tällä hetkellä asiakkaiden vahva kulukontrolli.

Epätyydyttävästä kasvutahdista huolimatta pilvipohjaisen liikevaihdon vuosikasvu jatkui kaikilla päämarkkinoillamme kolmannella vuosineljänneksellä. Uskomme, että keskittymällä oikeille markkina-alueille ja täydentämällä korkealaatuisia tuotteita valikoimalla palveluita, jotka tarjotaan vahvan partneriverkostomme avulla erottaa WithSecuren kilpailijoiden tarjoamasta.

Kyberturvallisuuskonsultoinnissa liikevaihto laski 5 % viime vuodesta ja oli 8,4 miljoonaa euroa (8,9 milj. eur). Tilaustilanne parani kolmannella vuosineljänneksellä. Liikevaihdon ennusteen alentamisen sekä korkojen nousemisen vaikutuksen vuoksi kirjasimme 6,2 miljoonan euron arvonalennuksen konsultointiin liittyvästä liikearvosta.

Taloudellinen kehitys

miljoonaa euroa 7-9/2023 7-9/2022 Muutos % 1-9/2023 1-9/2022 Muutos % 1-12/2022 Liikevaihto 34,8 33,5 4 % 104,8 98,3 7 % 134,7 Pilvipohjaiset tuotteet 20,5 17,9 14 % 60,7 50,0 21 % 68,7 Paikallisesti hallinnoidut tuotteet 5,9 6,7 -12 % 18,4 20,5 -10 % 27,2 Kyberturvakonsultointi 8,4 8,9 -5 % 25,7 27,7 -7 % 38,8 Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -10,6 -11,6 9 % -32,2 -34,4 6 % -47,0 Bruttokate 24,2 21,9 10 % 72,6 63,9 14 % 87,7 % liikevaihdosta 69,5 % 65,3 % 69,3 % 65,0 % 65,1 % Liiketoiminnan muut tuotot 1) 0,2 0,9 -76 % 1,0 1,8 -43 % 2,3 Liiketoiminnan kulut 1) -26,6 -26,8 0 % -90,0 -86,4 4 % -116,7 Myynti ja markkinointi -15,2 -18,6 19 % -52,4 -57,9 10 % -79,1 Tutkimus ja tuotekehitys -8,2 -5,9 38 % -27,6 -21,8 27 % -28,4 Hallinto -3,3 -2,3 46 % -10,0 -6,6 51 % -9,2 Oikaistu käyttökate 2) -2,3 -4,0 44 % -16,3 -20,6 21 % -26,7 % liikevaihdosta -6,5 % -12,0 % -15,6 % -21,0 % -19,8 % Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät (IAC) Muut erät -0,1 -0,4 Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kulut -0,1 -4,4 Liiketoimintojen myynnit 0,4 100 % 1,4 -2,8 -150 % -1,5 Jakautuminen 0,7 100 % -1,5 100 % -1,8 Käyttökate -2,5 -3,0 17 % -19,7 -24,9 21 % -29,9 % liikevaihdosta -7,1 % -8,9 % -18,8 % -25,3 % -22,2 % Poistot ja arvonalentumiset ilman yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistoja3) -2,5 -2,5 0 % -7,6 -7,4 3 % -10,1 Arvonalentuminen -6,2 -6,2 Yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot -0,6 -0,6 5 % -1,8 -1,8 3 % -2,5 Liikevoitto -11,8 -6,1 93 % -35,3 -34,2 3 % -42,6 % liikevaihdosta -33,8 % -18,2 % -33,7 % -34,8 % -31,6 % Arvioitu vertailukelpoinen käyttökate -2,3 -4,0 44 % -16,3 -17,2 5 % -23,2 % liikevaihdosta -6,5 % -12,0 % -15,6 % -17,5 % -17,3 % Oikaistu liikevoitto 2) -4,8 -6,5 27 % -23,9 -28,1 15 % -36,8 % liikevaihdosta -13,7 % -19,4 % -22,8 % -28,6 % -27,3 % Tilikauden tulos (lopetetut toiminnot) 468,5 100 % 468,5





miljoonaa euroa 7-9/2023 7-9/2022 Muutos % 1-9/2023 1-9/2022 Muutos % 1-12/2022 Tunnusluvut Osakekohtainen tulos (euroa) (jatkuvat toiminnot) 4) -0,06 -0,03 -111 % -0,16 -0,17 7 % -0,22 Saadut ennakot (jatkuvat toiminnot) 65,7 67,7 -3 % 68,6 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -9,0 -11,8 24 % -22,5 -10,7 -111 % -14,1 Rahavarat 30,0 75,1 -60 % 55,1 Sijoitetun pääoman tuotto, % -33,3 % -15,5 % -115 % -30,9 % -31,3 % 1 % -30,5 % Omavaraisuusaste, % 79,1 % 79,7 % -1 % 79,0 % Nettovelkaantumisaste, % -18,3 % -41,9 % 56 % -39,9 % Henkilöstö, kauden lopussa 1 147 1 280 -10 % 1 295

1)Pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sekä poistot ja arvonalentumiset. Vuoden 2022 kolmannesta vuosineljänneksestä alkaen pois lukien myös F-Securelle TSA-sopimuksen nojalla tuotettujen palvelujen kustannukset ja vastaavat TSA-palveluista veloitetut tulot.



2)Oikaisut ovat tavallisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät yritysostoihin, integraatiokuluihin, uudelleenjärjestelyyn, liiketoimintojen myynnistä saatuihin voittoihin ja tappioihin sekä muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. Oikaistujen kulujen erittely löytyy taulukko-osan liitteestä 6 (Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys).

3)Aineettomien hyödykkeiden poistot liiketoimintojen yhdistämisestä (yrityshankinnoissa hankintamenon allokoinnista syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot).

4)Perustuen tilikauden keskimääräiseen ulkona olevien osakkeiden lukumäärään 175 499 660 (1–9/2023). Osakekohtainen tulos vertailukausille on laskettu uudestaan käyttäen keskimääräistä painotettua osakemäärää osakeantien jälkeen.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Yhtiön liiketoiminnassa tai taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuosineljänneksen päättymisen jälkeen.

