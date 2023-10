Kitron skal levere komplette EMS-tjenester til BRC Solar

(2023-10-18) BRC Solar GmbH har valgt Kitron til å produsere Power Optimizer, et innovativt nytt produkt som forbedrer ytelsen til solcellepaneler.



Verdien av avtalen forventes å nå et årlig nivå på ca. EUR 10 millioner innen tre år. Produksjonen vil skje ved Kitrons anlegg i Litauen.

– Vi er stolte over at BRC Solar, et offensivt selskap i den voksende solenergiindustrien, velger Kitron for produksjon av dette spennende produktet, som retter seg mot et sterkt voksende marked og passer perfekt med Kitrons fokus på elektrifisering som en megatrend og vekstdriver, sier Mindaugas Sestokas, administrerende direktør i Kitron Litauen og konserndirektør for Sentral- og Øst-Europa.

Ytelsen til solcellepaneler forringes når noen moduler koblet i serie er skyggelagt eller hvis moduler har forskjellige justeringer eller helninger. Power Optimizer løser disse problemene og kan kombineres med en rekke paneler og vekselrettere som allerede er på markedet.

Kitron vil produsere hele Power Optimizer-produktet, fra kretskortmontering til toppnivåmontering og testing. På grunn av de store volumene som forventes, vil produksjonen være svært automatisert.

– Vi var på utkikk etter en førsteklasses EMS-partner i Øst-Europa og valgte Kitron på grunn av teknisk kompetanse og erfaring, automatiseringsløsninger, høy kvalitet på tjenester og kapasitetsmuligheter. Vi ser frem til å øke aktiviteten på partnerskapet ettersom Power Optimizer kommer på markedet, sier Pascal Ruisinger, administrerende direktør i BRC Solar.

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tsjekkia, India, Kina og USA. Kitron har rundt 3.200 ansatte, og driftsinntektene var 641 millioner euro i 2022.

