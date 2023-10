De Raad van Bestuur van Solvay stelt 8 december 2023 vast als datum waarop aandeelhouders kunnen stemmen over de splitsing in twee onafhankelijke beursgenoteerde bedrijven





Brussel, 18 oktober 2023, 8u00 CEST

De Raad van Bestuur van Solvay NV (“Solvay”) heeft vandaag beslist dat de buitengewone algemene vergadering die zal stemmen over het voorstel om Solvay te splitsen in twee onafhankelijke beursgenoteerde bedrijven zal plaatsvinden op 8 december 2023. Dit is een sleutelmoment in het project om twee marktleiders te creëren: Syensqo, een leider in speciale chemicaliën gefocust op groei dat de markt overstijgt, innovatie en duurzaamheid, en Solvay, een leider in essentiële chemicaliën gefocust op het genereren van cash, operationele uitmuntendheid en duurzaamheid.

Nicolas Boël, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Solvay, zei: “De Raad van Bestuur betuigt met genoegen zijn unanieme steun aan deze transactie, die grondig werd voorbereid door het management met een overtuigende strategische, industriële en financiële logica. We kijken uit naar de steun van de aandeelhouders op 8 december.”

Ilham Kadri, Solvay’s Chief Executive Officer: “Het besluit van de Raad van Bestuur van vandaag is een belangrijke blijk van vertrouwen die ons op weg zet naar de verwezenlijking van een transactie die we reeds meer dan een jaar voorbereiden, en die aanzienlijke waardecreatie zal vrijmaken en versnellen voor Solvay, zijn aandeelhouders, en andere belanghebbenden in het komende decennium. Ik ben onze teams dankbaar voor hun harde werk bij het bereiken van deze belangrijke mijlpaal en dank onze business teams voor het vasthouden van onze prestaties en het voorbereiden van beide bedrijven op een grotere toekomst. Het beste moest nog komen.”

Solvay heeft ook aangekondigd dat het beslissingen verkregen heeft van belastingautoriteiten in België en de VS die bevestigen dat, onder bepaalde voorwaarden, de transactie in aanmerking zal komen voor een gunstige fiscale behandeling voor Solvay en zijn Belgische en Amerikaanse aandeelhouders. Deze beslissingen zullen worden beschreven in de prospectus die Syensqo SA (“Syensqo”) in het midden van november zal publiceren in verband met het toekomstig verhandelen van zijn aandelen op de gereglementeerde markten van Euronext Brussel en Euronext Parijs.

Het partiële splitsingsvoorstel aangenomen door de Raad van Bestuur zal in de komende dagen worden neergelegd op de griffie van de Brusselse ondernemingsrechtbank, en zal worden gepubliceerd op Solvay’s website. De oproeping voor de buitengewone algemene vergadering zal begin november 2023 worden gepubliceerd, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.





