ROBIT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 18.10.2023

ROBITIN SUOMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKENEET MUUTOSNEUVOTTELUT OVAT PÄÄTTYNEET

Robit Oyj:n ja Robit Finland Oy:n Suomessa työskentelevää henkilöstöä koskeneet muutosneuvottelut ovat päättyneet. Yhtiö tiedotti neuvottelujen alkamisesta lehdistötiedotteella 2.10.2023.

Neuvottelujen tuloksena yhtiö päätti irtisanoa neljä henkilöä yhtiön nykytilanne sekä tulevaisuuden liiketoiminnan tarpeet ja tavoitteet huomioiden. Irtisanomisten lisäksi kolmea määräaikaista työsuhdetta ei tulla jatkamaan niiden päättyessä.

Lisäksi yhtiö on päättänyt käynnistää osa-aikaiset määräaikaiset lomautukset koko henkilöstöä koskien. Lomautukset toteutetaan kahdessa vaiheessa. Lomautusten ensimmäinen vaihe toteutetaan vuoden 2023 viimeisen neljänneksen aikana. Lomautusten toinen vaihe toteutetaan vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen aikana, mikäli yhtiön tuotannollinen ja taloudellinen tilanne niin vaatii.

Yhtiössä on käynnissä säästöohjelma, jolla Robit Oyj tavoittelee yhteensä noin 5 miljoonan euron säästöjä vuoden 2022 tasosta. Yhtiö tiedotti säästöohjelmasta 28.4.2023 osavuosikatsauksessaan. Nyt päättyneet muutosneuvottelut ovat osa Robit Oyj:n säästöohjelmaa, jolla yhtiö pyrkii sopeuttamaan liiketoiminnan kulurakennetta vallitsevaan markkinatilanteeseen lyhyellä aikavälillä sekä turvaamaan yhtiön kannattavuuden ja kasvuedellytykset pitkällä aikavälillä.

ROBIT OYJ

Arto Halonen

Lisätietoja:

Arto Halonen, toimitusjohtaja

+358 40 028 0717

arto.halonen@robitgroup.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.robitgroup.com