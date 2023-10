Sanoma Oyj, lehdistötiedote, 18.10.2023 klo 11.00

Sanoma on allekirjoittanut sopimuksen uudesta 100 milj. euron lainasta maksaakseen takaisin 200 milj. euron joukkovelkakirjalainan maaliskuussa 2024

Sanoma Oyj on allekirjoittanut kahdenvälisen 100 milj. euron lainasopimuksen OP Yrityspankin kanssa. Uuden lainan maturiteetti on 12 kuukautta sen nostohetkestä ja se sisältää 10 kuukauden mittaisen jatko-option, jonka Sanoma voi käyttää harkintansa mukaan. Sanoma nostaa lainan maaliskuussa 2024 ja yhdistettynä olemassa oleviin rahoitusjärjestelyihinsä käyttää varat 18.3.2024 erääntyvän 200 milj. euron joukkovelkakirjalainansa takaisinmaksuun.

Lisäksi Sanoman 300 milj. euron syndikoidun luottolimiitin maturiteettia on pidennetty yhdellä vuodella marraskuuhun 2026 saakka. Luottolimiitistä on sovittu kymmenen yhteistyöpankin kanssa ja se on tällä hetkellä täysin käyttämätön.

”Nykyisessä korkoympäristössä arvioimme, että uusi OP:lta otettava laina yhdessä olemassa olevien rahoitusjärjestelyidemme kanssa on joustavin tapa erääntyvän joukkovelkakirjalainan uudelleenrahoittamiseksi. Keskeisten yhteistyöpankkiemme Sanoman perus- ja toisen asteen oppimispalveluiden strategialle osoittaman vahvan tuen ansiosta, meillä oli useita vaihtoehtoja tämän uudelleenrahoituksen toteuttamiseksi,” sanoo Alex Green, Sanoman talousjohtaja.

Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, puh. 040 560 5601

