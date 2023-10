Korjaus Valoen 18.10.2023 klo 9.20 julkistamaan liputusilmoitukseen

Valoe Oyj Pörssitiedote 18.10.2023 klo 11.18



Valoen 18.10.2023 klo 9.20 julkistamassa liputusilmoituksessa oli virheellisesti mainittu, että Nordic Environment Finance Corporationin omistamien osakkeiden määrä Valoen kaikista osakkeista on alittanut viiden prosentin rajan osakkeiden luovutuksen johdosta. Alistus on kuitenkin tapahtunut Valoen osakkeiden kokonaisosakemäärän muuttumisen takia. Alla on korjattu Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista.

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Valoe Oyj on vastaanottanut alla mainitun arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muutoksista.

Valoe on vastaanottanut Nordic Environment Finance Corporationilta ilmoituksen, jonka mukaisesti sen omistamien osakkeiden määrä Valoen kaikista osakkeista on alittanut viiden prosentin rajan osakkeiden jakautumista muuttavan tapahtuman johdosta.

Nordic Environment Finance Corporationin ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %- osuus (A + B) Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 4,46 % 4,46 % Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus 9,77 % 9,77 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen: A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/osakelaji

ISIN-koodi Osakkeiden ja

äänten lukumäärä Osakkeiden ja

äänten lukumäärä Osakkeiden %-osuus Osakkeiden ja

äänten %-osuus Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6

ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6

ja 9:7) FI0009006951 23.148.148 0 4,46 % 0 % A YHTEENSÄ 23.148.148 0 4,46 % 0 %

Mikkelissä 18. päivänä lokakuuta 2023

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj p. 0405216082

email: iikka.savisalo@valoe.com

