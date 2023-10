CCC et StandardAero répareront des moteurs de la marine américaine

OTTAWA, 18 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La CCC est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu un contrat à prix ferme et fixe, ainsi qu’à livraison et à quantité indéterminées d'une valeur maximale de 13,8 millions de dollars américains pour StandardAero. Ce contrat porte sur la révision et la réparation de 250 turbines à gaz marines KS4 conçues et fabriquées par Rolls Royce Marine North America (RRMNA) qui sont à bord de navires de la classe DDG 51 de la Marine américaine.



StandardAero est un important fournisseur de services de maintenance, de réparation et de révision pour les aéronefs commerciaux et militaires, et un centre agréé de maintenance, de réparation et de révision de RRMNA pour la famille de moteurs M250.

Au cours des 20 dernières années, StandardAero s'est vu attribuer plus de 159 millions de dollars US en contrats CCC pour des services destinés à l'armée de l'air, à la marine et à l'armée de terre des États-Unis. D'autres contrats avec le ministère américain de la Défense comprennent des services de maintenance, de réparation et de révision pour les moteurs Rolls-Royce T56 Series III équipant la flotte de C-130, C-2, P-3 et EP-3 de l'U.S. Navy et de l'U.S. Marine Corps, ainsi que des services de soutien pour les moteurs CFM56-7B utilisés dans la flotte d'avions de patrouille maritime P-8A Poseidon.

La CCC est l'autorité contractante désignée pour l'approvisionnement du DoD américain auprès du Canada et s'associe aux entreprises canadiennes pour fournir des produits, des services et des solutions aux acheteurs du DoD américain. Pour en savoir plus sur la façon de vendre au DoD américain ou d'acheter au Canada, communiquez avec l'équipe de la CCC.

"StandardAero fournit depuis longtemps des services d'entretien, de réparation et de révision de moteurs militaires dans le monde entier, et la CCC est heureuse de s'associer à elle pour répondre aux besoins du DoD américain." – Diane Montambault, vice-présidente des opérations, CCC.

"StandardAero jouit d'une réputation exceptionnelle en matière de services de maintenance, de réparation et de révision de haute qualité pour les moteurs d'aéronefs et de giravions, et nous sommes heureux de nous associer à nouveau à la CCC pour répondre aux besoins de la marine américaine." – Marc Drobny, président de la division militaire et énergétique de StandardAero.

