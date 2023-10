Panostaja Oyj Pörssitiedote, muutokset johdossa 18.10.2023 klo 15.00





Panostaja Oyj:n johtoryhmässä muutoksia

Panostaja Oyj:n kehitysjohtaja ja johtoryhmän jäsen Minna Telanne on irtisanoutunut Panostajan palveluksesta. Telanne jatkaa tehtävässään vielä huhtikuuhun 2024 asti.

”Minnalla on ollut tärkeä rooli Panostajan kehittämisessä viimeisen kymmenen vuoden ajan. Minnan panos on ollut erityisen suuri oman johtamisjärjestelmämme kehittämisessä sekä sijoituskohteidemme tukemisessa. Kiitän Minnaa lämpimästi hänen erinomaisesta työpanoksestaan yhtiön hyväksi”, toteaa toimitusjohtaja Tapio Tommila.





