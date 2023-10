Montréal se transforme en carrefour des innovateurs du commerce mondial au Sommet Lightspeed Oxygen qui se tiendra la semaine prochaine

MONTRÉAL, 18 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lightspeed Commerce Inc. (NYSE | TSX : LSPD) se prépare à accueillir plus de 300 chefs d’entreprise indépendants, partenaires et dirigeants de Lightspeed d’autour du monde au Sommet Lightspeed Oxygen , une conférence sur invitation seulement qui aura lieu au cœur de Montréal. Propulsant les meilleures entreprises au monde, Lightspeed est la plateforme intégrée de point de vente et de paiement qui permet aux entrepreneurs ambitieux d'accélérer leur croissance, d'offrir la meilleure expérience client et de devenir une destination incontournable dans leur industrie.

« Je crois profondément au pouvoir de se réunir en personne pour créer quelque chose d’extraordinaire. C’est ça, le Sommet Lightspeed Oxygen: créer des liens, partager des idées », mentionne JP Chauvet, chef de la direction de Lightspeed. « C’est le moment idéal pour partager notre histoire: qui nous sommes, comment nous façonnons l’avenir du commerce et comment, avec l’aide de nos précieux partenaires, nous aiderons nos clients à développer leurs activités »

Tout au long du Sommet, les invités assisteront aux présentations des membres de l’équipe de la direction de Lightspeed. Ces derniers partageront des annonces exclusives, les tendances de l’industrie, des infos sur Lightspeed et révèleront la feuille de route des produits de la compagnie. JD St-Martin, président de Lightspeed, animera une discussion avec deux clients: Melissa Joy Manning , fondatrice et directrice créative de l’éponyme entreprise de bijoux éthiques, et Peter Litvinenko, responsable de la restauration pour les hôtels Life House , une chaîne de luxueux hôtels aux États-Unis. Les participant.e.s auront davantage d’occasions de connecter entre eux au cours de séances en petits groupes propres à leurs industries respectives, et auront la chance de souligner leurs nombreuses réalisations lors du Gala Partenaires.

Lightspeed remercie notamment ses commanditaires pour leur soutien: Omniboost , Star , Deliverect , eCard Systems , Plastic Printers , QuoteMachine , 7Shifts , Codat , Davo by Avalara , Discover Global Network , Ilglu , Link! , MarketMan , Mr. Yum et Otter .

Le Sommet Lightspeed Oxygen aura lieu du 25 au 27 octobre 2023 au Marriott Château Champlain, à Montréal. Trouvez plus d'informations, y compris le programme et des réponses aux questions fréquemment posées, sur le site web du Sommet .

Pour explorer les fonctions novatrices de Lightspeed, consultez fr.lightspeedhq.com .

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences clients exceptionnelles. La solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanaux, l'expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, le financement et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d'une centaine de pays.

Pour plus d’informations, veuillez visiter: fr.lightspeedhq.com

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », «envisage», « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U. S. Securities and Exchange Commission, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedarplus.ca et sur EDGAR au www.sec.gov . Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

