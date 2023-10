RAMSAY SANTE : résultats annuels au 30 juin 2023

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 18 octobre 2023

Résultats annuels à fin juin 2023

Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 9,3% pour atteindre 4,7 milliards d'euros, soutenu par une croissance de l'activité dans toutes les régions et par les récentes acquisitions dans les pays nordiques. La croissance du chiffre d'affaires à périmètre constant est de 7,0%.

L'EBITDA du groupe a diminué de 5,6% pour atteindre 621,4 millions d'euros, sous l'effet de la baisse des subventions, d’une inflation élevée des salaires et des coûts d’approvisionnement, combinée aux contraintes liées à la pénurie de personnel.

Le résultat net après impôt part du groupe s’est établi à 49,4 millions d'euros, soit 1,1% du chiffre d'affaires, en recul de plus que moitié par rapport à celui de 118,4 millions d'euros l'année précédente, en raison de la contraction du résultat opérationnel et de l'augmentation du coût de la dette.

Des mesures de contrôle des coûts ont été renforcées pour faire face à l’environnement économique dégradé auquel le secteur est confronté, pour maintenir la mise en œuvre de notre stratégie « Yes We Care 2025 » de parcours global du patient, et notre leadership en tant que prestataire européen de soins intégrés.

Légère réduction de la dette nette à 3 670 millions d’euros incluant les passifs de location IFRS16, grâce à l'amélioration du besoin en fonds de roulement en lien avec des subventions passées.

La société a adopté le statut de société à mission lors de l'assemblée générale du 8 décembre 2022, et les nominations des membres de son comité de mission ont été approuvées par le conseil d'administration du 20 juin 2023.

Ramsay Santé a maintenu ses actions pour participer au soutien des systèmes de santé en France et dans les pays nordiques et pour compléter la capacité des hôpitaux publics afin de faire face à la pression de la demande.





Un engagement continu en faveur de l'amélioration de l'accessibilité des soins par le biais de services adjacents à l’hôpital (soins primaires, imagerie, consultations spécialisées, soins à domicile) a soutenu le retour à une croissance de l'activité dans son ensemble, avec une augmentation de 4,4 % des admissions dans nos établissements hospitaliers et 1,6 million de consultations supplémentaires dans nos centres de soins primaires nordiques par rapport à l'année précédente.





L’activité a été solide en France et dans les pays nordiques. Le chiffre d'affaires annuel s'élève à

4 701,5 M€, en hausse de 9,3% en données publiées et de 7,0% à périmètre constant. Le chiffre d'affaires France a augmenté de 6,8%, soutenu par une augmentation de 4,0% des admissions, de l’augmentation tarifaire du 1 er mars 2023, de revenus supplémentaires d’achats médicaux refacturables, ceci malgré trois jours ouvrés de moins que l’année dernière. Le chiffre d'affaires des pays nordiques a augmenté de 15,2% (+7,8% à périmètre et change constants), soutenu par

202 M€ supplémentaires provenant des acquisitions récentes, dont GHP, et a été principalement réalisé dans les activités de soins de proximité et de soins spécialisés en Suède et au Danemark.





4 701,5 M€, en hausse de 9,3% en données publiées et de 7,0% à périmètre constant. Le chiffre d'affaires France a augmenté de 6,8%, soutenu par une augmentation de 4,0% des admissions, de l’augmentation tarifaire du 1 mars 2023, de revenus supplémentaires d’achats médicaux refacturables, ceci malgré trois jours ouvrés de moins que l’année dernière. Le chiffre d'affaires des pays nordiques a augmenté de 15,2% (+7,8% à périmètre et change constants), soutenu par 202 M€ supplémentaires provenant des acquisitions récentes, dont GHP, et a été principalement réalisé dans les activités de soins de proximité et de soins spécialisés en Suède et au Danemark. L'EBITDA consolidé du groupe a diminué de 5,6 %, soit 37 M€, pour s’établir à 621,4 M€ (contre 658,4 M€ l'année dernière) avec une marge de 13,2 % (contre 15,3 % l'année dernière), principalement en raison de la diminution de 89 M€ des subventions liées au Covid et à la garantie de financement en France, effet partiellement compensée par de nouvelles actions de contrôle des coûts.





Le coût de la dette financière nette a augmenté de 23,6 M€, soit 19,1 %, reflétant des coûts de financement plus élevés et y compris une hausse de 3,0 M€ des charges d'intérêt de la dette de location IFRS16.





Le bénéfice net part du Groupe est en recul à 49,4 M€, soit 1,1% du chiffre d'affaires (contre 118,4 M€ l'année dernière, soit 2,8% du chiffre d'affaires), impacté par des marges opérationnelles plus faibles et reflétant des coûts de financement accrus. Il inclut une plus-value non récurrente

de 31,0 M€ (24,2 M€ nets d'impôts) issue de la vente de terrains adjacents à l'une de nos cliniques en Norvège, dans le cadre d'opérations de restructuration immobilière de ce site.





de 31,0 M€ (24,2 M€ nets d'impôts) issue de la vente de terrains adjacents à l'une de nos cliniques en Norvège, dans le cadre d'opérations de restructuration immobilière de ce site. Ramsay Santé a continué ses efforts dans des initiatives permettant la mise en œuvre de sa stratégie « Yes We Care 2025 », en plus des investissements récurrents dans la maintenance, l'optimisation et l'amélioration de ses sites, ce qui se traduit par des dépenses d'investissement totales pour l'année de 165,1 M€ nettes des produits de cession, légèrement inférieures à celles de l'année dernière.





Le flux net de trésorerie généré par l’activité de 598,9 M€ contre 262,5 M€ l'année dernière reflète l'effort de gestion du fonds de roulement et l'encaissement au cours de la période de subventions Covid déjà reconnues l'année précédente.





La dette financière nette au 30 juin 2023 s'élève à 3 670,0 M€, dont 2 141,5 M€ de dettes de location IFRS16. Au cours du premier semestre de cet exercice, Ramsay Santé a réalisé avec succès l'émission d'une nouvelle tranche de Fiducie-sûreté pour un montant de 150 M€.





Ramsay Santé est devenue une entreprise à mission, plaçant l'accès aux soins pour tous les patients au cœur de son modèle économique. Cette décision traduit sa ferme volonté de placer l'intérêt général au cœur de ses actions au quotidien.





Le Groupe souhaite faire de cette mission un levier d'action face à l'accélération des enjeux auxquels le secteur de la santé doit actuellement faire face. Conjointement à sa raison d'être inscrite dans les statuts du Groupe « Améliorer la santé en innovant constamment », quatre objectifs sociaux et environnementaux guideront la mise en œuvre de ses politiques et l'innovation, objectifs dont la réalisation sera suivie par le comité de mission qui a été créé.





Pascal Roché, directeur général de Ramsay Santé, déclare :

« Devenue entreprise à mission depuis décembre 2022, Ramsay Santé démontre et réaffirme l'identité fondamentale de l'organisation pour répondre aux besoins de santé de l’ensemble de la population. Cette mission scelle l’engagement de l’entreprise à orchestrer des parcours de soins plus sûrs et plus simples, de la prévention jusqu’au suivi post-hospitalisation. Le groupe a continué son développement conformément à cet objectif en accueillant près de 12 millions de patients en 2022-23, au sein de nos différents pays et activités, accueillant plus que jamais tous les patients pour toutes les pathologies, proposant des solutions physiques et digitales, et en agissant en totale complémentarité avec l’ensemble des autres acteurs de soins. Le transfert des meilleures pratiques de prise en charge et de l'innovation en matière de santé entre les pays permet la continuité de la mise en œuvre de notre stratégie différenciante, à savoir d'opérateur global de santé, et de coordinateur de parcours de santé, ce qui est positif pour le patient, nos financeurs et l'entreprise.

En ce qui concerne les résultats financiers, la croissance du chiffre d'affaires de 9,3% a été principalement organique, la marge opérationnelle – EBITDA – s’établit en recul à 13,2% contre 15,3% l'année dernière, dans un contexte de forte inflation, de baisse des subventions et malgré des mesures de contrôle des coûts. »

Le Conseil d'administration a arrêté les comptes consolidés de l’exercice à fin juin 2023 lors de sa réunion du 18 octobre 2023. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation de la vérification du rapport de gestion et des procédures requises pour les besoins du dépôt du document d’enregistrement universel. En ligne avec la position de ces dernières années, le Conseil d'administration du 18 octobre 2023 a décidé à l'unanimité de ne pas proposer à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires une distribution de dividende au titre de l'exercice se terminant le 30 juin 2023.

Les états financiers consolidés et rapports seront accessibles au public lors de la publication du document d’enregistrement universel de la société fin octobre 2023.



Résultats synthétiques

Compte de résultat - en M€ Du 1er juillet 2022 au

30 juin 2023 Du 1er juillet 2021 au

30 juin 2022 Variation Chiffre d'affaires 4 701.5 4 301.0 +9.3% Excédent Brut d'Exploitation (EBE) 621.4 658.4 -5.6% En % du Chiffre d'affaires +13.2% +15.3% -2,1 pts Résultat Opérationnel Courant 218.2 281.1 -22.4% En % du Chiffre d'affaires +4.6% +6.5% -1,9 pts Résultat Opérationnel 240.4 291.3 -17.5% En % du Chiffre d'affaires +5.1% +6.8% -1,7 pts Résultat net part du Groupe 49.4 118.4 -58.3% Bénéfice net par action (en €) 0.45 1.07 -57.9%





Endettement financier net - en M€ Du 1er juillet 2022 au

30 juin 2023 Du 1er juillet 2021 au

30 juin 2022 Passifs financiers non courants 1 893.8 1 763.6 Dette de location non courante 1 928.0 1 922.3 Dette de location courante 213.5 196.0 Passifs financiers courants 58.8 35.4 (Trésorerie) (352.2) (132.5) Autres (actifs) et passifs financiers (71.9) (74.9) Endettement financier net 3 670.0 3 709.9





Tableau de flux de trésorerie - en M€ Du 1er juillet 2022 au

30 juin 2023 Du 1er juillet 2021 au

30 juin 2022 Excédent brut d’exploitation 621.4 658.4 Variation du besoin en fonds de roulement 53.5 (337.9) Flux net généré par l’activité 598.9 262.5 Flux net lié aux opérations d’investissements (175.4) (471.1) Flux net lié aux opérations de financement (197.1) (264.2) Variation de la trésorerie nette 226.4 (472.8) Trésorerie à la clôture 352.2 132.5

Ventilation du chiffre d’affaires par segments opérationnels

En millions d'euros Du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 Du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 Variation Île-de-France 1 127.7 1 057.9 +6.6% Auvergne-Rhône-Alpes 633.1 579.6 +9.2% Hauts de France 413.2 393.4 +5.0% Occitanie 287.3 271.6 +5.8% Autres régions 746.2 701.0 +6.4% Pays nordiques 1 494.0 1 297.4 +15.2% Chiffre d’Affaires Publié 4 701.5 4 301.0 +9.3%

Note : le tableau ci-dessus détaille les contributions des différentes zones géographiques au chiffre d'affaires consolidé du Groupe.

Évolution du chiffre d'affaires publié entre l'exercice clos le 30 juin 2022 et l'exercice clos le 30 juin 2023

30 juin 2022 Effets de change Effets de périmètre Croissance organique 30-06-2023 Variation En millions d'euros 4 301.0 (106.7) 205.8 301.4 4 701.5 400.5 (2.5)% 4.8% 7.0% +9.3%

Faits marquants de l'exercice :

France

Les cliniques et hôpitaux Ramsay Santé en France ont continué à fonctionner sous le régime de la garantie de financement du gouvernement français, qui a soutenu les établissements pour l'utilisation de leur installations et services pendant la pandémie de Covid et a aidé à compenser ses effets négatifs sur l'activité. Les dispositions du dispositif jusqu'au 31 décembre 2022 étaient similaires à celle des périodes précédentes, à l’exception des activités de santé mentale qui sont désormais hors de son champ d’application en raison de leur nouvelle structure de financement par dotations. Le gouvernement français a prolongé son soutien au secteur avec la mise en place de la sécurisation modulée à l’activité pour l'année civile allant jusqu'au 31 décembre 2023. Cette nouvelle garantie modifiée s'élève à 70 % du montant de la garantie de financement notifiée au titre de 2022 (ajustée des tarifs 2023) plus 30 % de la facturation de l'activité réalisée au titre de la période de soins de 2023.

Le montant de la garantie de financement reconnu par le Groupe pour l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élève à 89 M€ (99 M€ pour l'exercice précédent) et a été comptabilisé en "Autres produits opérationnels".

En parallèle, des subventions de compensation des surcoûts liés au Covid ont été comptabilisées pour 24,6 M€ (89,8 M€ pour l'exercice précédent) en "Autres produits opérationnels". Etant donné le décalage entre le moment où les coûts sont supportés par les établissements et la notification par les ARS des subventions correspondantes, l'ensemble des subventions de compensation déclarées au cours de la période (27,5 M€ pour l'exercice précédent) correspond au financement des surcoûts engagés au cours de l'exercice précédent, une situation similaire à l'exercice précédent.

En plus de ces subventions liées à la crise Covid, des subventions spécifiques d'un montant total de 45 M€ ont été accordées aux cliniques en France pour compenser l’impact de l'inflation qui n'avait pas été pris en compte dans les tarifs 2022 en vigueur, ainsi que les augmentations nationales des salaires du personnel de santé applicables à partir du 1er juillet 2022.

Le groupe a poursuivi son expansion dans ses principaux domaines de développement stratégique :

Le 1er mars 2023, la clinique de santé mentale Ange Gardien a rouvert ses portes à la suite d’un vaste réaménagement de l'établissement fusionnant avec la clinique voisine de Perreuse en un seul site moderne et agrandi. Les 232 lits et les 15 places d'hospitalisation de jour amélioreront considérablement les services de santé mentale proposés en Seine-et-Marne.

Deux centres de soins primaires ont ouvert leurs portes fin 2022 en France et le centre médical Haussmann, dans le centre de Paris, a rejoint le réseau Ramsay Santé en janvier 2023.

Pays nordiques

Le développement positif de nos activités avec la croissance de patients inscrits sur les listes de nos centres de soins de proximité s'est poursuivie en Suède et au Danemark grâce à un travail dédié visant à améliorer la disponibilité et l'attractivité de nos établissements, tandis que la Norvège se concentre sur l’intégration des acquisitions complémentaires réalisées l’an dernier. La demande de patients dans nos activités de spécialité a augmenté dans tous les pays. L'intégration de GHP acquis en mai 2022 progresse comme prévu et les synergies attendues à ce jour ont été réalisées. Enfin, Capio a commencé à exploiter deux nouveaux contrats de soins gériatriques à Stockholm le 1er mai 2023, représentant un chiffre d'affaires annuel d'environ 50 M€, et St Göran a ouvert sa nouvelle maternité à Stockholm le 1er avril 2023.

Périmètre de consolidation

Ramsay Santé a réalisé deux petites acquisitions en Scandinavie au cours de l'année, complétant et élargissant l'étendue des services du Groupe. Avec le centre médical Haussmann qui a rejoint le réseau de soins primaires en France, ces acquisitions ont représenté un investissement net total de 7 M€.

Commentaires sur les comptes annuels

Activité et recettes :

L'activité et le chiffre d'affaires ont progressé à la fois en France et dans les pays nordiques, reflétant une demande soutenue et la capacité des établissements du groupe à prendre en charge davantage de patients malgré les contraintes liées à la concurrence pour le personnel infirmier en Europe. Le Groupe Ramsay Santé a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 4 701,5 M€ pour l'exercice clos le 30 juin 2023, en hausse de 9,3 % en données publiées. Le chiffre d'affaires à périmètre constant pour l'exercice clos le 30 juin 2023 est en hausse avec une croissance organique solide de 7,0%.

Le chiffre d'affaires de la France a augmenté de 6,8%, porté par une augmentation des volumes et du chiffre d'affaires d’achats refacturables, et ce malgré 3 jours ouvrés de moins que l’an dernier et la poursuite de l'évolution du mix vers une plus grande proportion de soins ambulatoires.

En France, le nombre total d'admissions dans nos hôpitaux a augmenté de 4,0 %, avec une croissance des volumes dans tous les secteurs d'activité, prolongeant et confirmant la dynamique positive post-Covid depuis la fin de l'année fiscale 2021-22, après un démarrage lent au début de l'exercice 2022-23 :

+3,0% en MSO (médecine, chirurgie et obstétrique)

+11,4 % pour les soins de suite et de réadaptation (SSR)

+5,3% en santé mentale





Nos établissements français ont enregistré environ 720 000 passages aux urgences cette année, confirmant leur rôle important dans l'accomplissement de nos missions de service public.

Le chiffre d'affaires des pays nordiques a augmenté de 15,2%, soutenu par les acquisitions réalisées au cours de l’exercice précédent, qui ont contribué à hauteur de 202 M€ de chiffre d'affaires supplémentaire, dont GHP. La croissance organique du chiffre d'affaires dans les pays nordiques pour l'exercice clos le 30 juin 2023 a été de +7,8% à périmètre constant, grâce à la poursuite de la croissance positive du chiffre d'affaires dans les activités de soins de proximité et de soins spécialisés en Suède et au Danemark, ainsi qu'à l'apport de nouveaux contrats. Les variations de change ont impacté défavorablement le chiffre d’affaires de 106.7 M€.

Les admissions de patients dans nos hôpitaux des pays nordiques ont augmenté de 9,7 % et la croissance organique des inscriptions de patients dans nos centres de soins de proximité s’est établit à 3,5%.

Résultats :

L'EBITDA a atteint 621,4 M€ pour l'exercice clos au 30 juin 2023, en baisse de 37 M€ soit 5,6 % par rapport à l'année précédente.

L'EBITDA du Groupe au 30 juin 2023 comprend 88,9 M€ (99,1 M€ l'an dernier) de produits liés à la garantie de financement décrite dans le paragraphe « Faits marquants de l'exercice » ci-dessus, ainsi que des compensations de coûts Covid en France et en Suède de 33,2 M€ (111,7 M€ l'an dernier). Ces subventions liées au Covid ont diminué par rapport aux montants reçus les années précédentes, l'intensité de la pandémie de Covid ayant fortement diminué au cours de la période.

L'EBITDA et les marges ont également été tirés vers le bas par les pressions inflationnistes provenant de l’impact de l’effort consenti sur les rémunérations et avantages accordés à notre personnel médical, et plus généralement à l'augmentation des coûts d'exploitation, en particulier l'énergie et la sous-traitance. Ramsay Santé a reçu un financement complémentaire du gouvernement français qui n'a couvert que partiellement l'inflation des achats et des salaires grâce à des subventions dédiées de 45 M€, suivies d'augmentations tarifaires à partir du 1er mars 2023. Un schéma similaire s'est produit dans les pays nordiques où l'inflation des coûts a dépassé l’indexation de prix obtenues auprès des différents financeurs.

L'EBITDA a bénéficié de la contribution de la croissance organique sur les marges et d'une plus grande stabilité de la croissance des volumes au cours de l'année, ce qui a permis de se concentrer davantage sur l'efficacité opérationnelle.

Des mesures de contrôle des coûts ont été engagées pour adapter les activités à l'inflation actuelle et l'allocation des ressources est également revue en conséquence.

Le résultat opérationnel courant s'est élevé à 218,2 M€ pour l'exercice clos le 30 juin 2023 (soit 4,6 % du chiffre d'affaires), en baisse de 22,4 % par rapport à l'exercice précédent.

Les autres produits et charges non courants représentaient un produit net de 22,2 M€ pour l'exercice clos le 30 juin 2023 (10,2 M€ l'année dernière), composé principalement d'un profit de 31,0 M€ sur la vente d’un bien immobilier adjacent à un hôpital en Norvège qui doit être redéveloppé.

Le coût de l’endettement financier net s'est élevé à 147,1 M€ pour l'exercice clos le 30 juin 2023, contre

123,5 M€ l'année précédente, en raison de la hausse des coûts de financement. L'impact des instruments financiers enregistré au compte de résultat a été un produit de 5,5 M€ (produit de 22,5 M€ l'année dernière), contribuant à une augmentation supplémentaire de 17,0 M€ de la charge nette d'intérêts par rapport à l'année précédente. Conformément à la norme IFRS16, le Groupe a enregistré une charge d'intérêts financiers de 75,3 M€ liée à la dette de location (72,3 M€ l'année précédente).

Le résultat net part du Groupe pour l'exercice clos le 30 juin 2023 s'est élevé à 49,4 M€, soit 1,1 % du chiffre d'affaires, contre 118,4 M€ l'année précédente.

Impact de la norme IFRS16 Leases :

L'EBITDA publié de 621,4 M€ conformément à la norme IFRS 16 exclut les dépenses liées aux contrats de location pour 239,8 M€, qui sont comptabilisées en amortissement du droit d'utilisation et en intérêts sur la dette de location, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. L'augmentation de l'impact de l’application de ce standard par rapport à l'année précédente provient principalement de l’effet année pleine des acquisitions de l'exercice 2021-22, ainsi que de l'effet des révisions de prix des baux.

En M€







30 juin 2023



30 juin 2022



Δ IFRS16 Impact Pré-IFRS16 IFRS16 Impact Pré-IFRS16 Impact EBITDA















621,4 239,8 381,6















658,4 219,1 439,3















20,7 Dépréciation et amortissement (403,2) (192,3) (210,9) (377,3) (175,4) (201,9) (16,9) EBIT avant éléments non courants 218,2 47,5 170,7 281,1 43,7 237,4 3,8 Charges d'intérêt nettes (152,7) (72,7) (80,0) (106,1) (69,4) (36,7) (3,3) Résultat net après impôts 63,9 (18,9) 82,8 127,8 (19,1) 146,9 0,2

Flux de trésorerie et financement :

La dette financière nette au 30 juin 2023 s'élève à 3 670,0 M€ contre 3 709,9 M€ au 30 juin 2022. La dette nette comprend 1 893,8 M€ d'emprunts non courants et 58,8 M€ d'emprunts courants, compensés par 352,2 M€ de trésorerie et équivalents de trésorerie.

L'application de la norme IFRS16 aux contrats de location a contribué à hauteur de 2 141,5 M€ à la dette financière nette au 30 juin 2023, dont 1 928,0 M€ de dettes de location non courantes et 213,5 M€ de dettes de location courantes.

La trésorerie nette a augmenté de 219,7 M€ au cours de la période, l'augmentation des emprunts contribuant un apport de 186 M€. Les flux de trésorerie nets provenant de l’activité ont bénéficié d'une variation favorable du fonds de roulement, qui incluent le recouvrement de subventions comptabilisées l'année précédente.

Le total des dépenses d'investissement de 165,1 M€ cette année est légèrement inférieur à celui de l'année dernière (175,4 M€) et couvre la maintenance et l'optimisation ainsi que la modernisation de notre portefeuille de cliniques. Elles incluent l'expansion de la maternité de St Göran ainsi que des efforts significatifs pour mettre en œuvre notre stratégie visant à augmenter le portefeuille d'actifs d'imagerie de Ramsay Santé, à investir dans des outils numériques, parmi lesquels la nouvelle version du portail Ramsay Services, et à acquérir de nouveaux équipements tels que des robots chirurgicaux en France.

Au cours du premier semestre de cet exercice, Ramsay Santé a conclu une nouvelle tranche de dette Fiducie-sûreté pour un montant total de financement de 150 M€, diversifiant ainsi ses sources de financement et ses profils de maturité, tout en l'alignant sur la stratégie de développement durable du groupe à travers une indexation sur des critères ESG.

A propos de Ramsay Santé

Ramsay Santé est le leader de l'hospitalisation privée et des soins primaires en Europe. Le Groupe compte 36 000 salariés et travaille avec près de 9 300 praticiens pour traiter plus de 10 millions de patients par an dans ses 443 établissements et 5 pays : France, Suède, Norvège, Danemark et Italie.

Ramsay Santé offre presque toutes les spécialités médicales et chirurgicales dans trois domaines : Médecine, Chirurgie, Obstétrique (MSO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé Mentale. Sur l'ensemble de ses territoires, le Groupe contribue aux entreprises de service public de santé et assure des soins de proximité, comme en Suède où le groupe compte plus d'une centaine de centres de santé locaux. Des soins sûrs et de qualité sont la priorité du groupe dans tous les pays où il est présent. C'est ce qui en fait une référence en matière de médecine de pointe, notamment en matière de chirurgie ambulatoire et de récupération améliorée après chirurgie (ERAS). Le Groupe investit également plus de 200 millions d'euros chaque année dans ses établissements, que ce soit dans les nouvelles technologies de chirurgie et d'imagerie ou dans la construction et la modernisation des installations. Pour servir au mieux les intérêts des patients, il innove constamment avec de nouveaux outils numériques et en faisant évoluer ses organisations pour améliorer l'efficacité des soins.

Facebook : https://www.facebook.com/RamsaySante

Instagram : https://www.instagram.com/ramsaysante

Twitter : https://twitter.com/RamsaySante

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/ramsaysante

YouTube : https://www.youtube.com/c/RamsaySante

Code ISIN et Euronext Paris : FR0000044471

Site web : www.ramsaygds.fr

Relations avec les investisseurs / analystes Relations avec la presse

Jérôme Brice Brigitte Cachon

Tél. +33 1 87 86 21 88 Tél. +33 1 87 86 22 11

Jerome.brice@ramsaysante.fr brigitte.cachon@ramsaysante.fr

Glossaire

Périmètre constant

Le retraitement du périmètre de consolidation des entités entrantes est le suivant : Pour les entrées de l'année en cours dans le périmètre de consolidation, soustraire la contribution de l'acquisition des agrégats de l'année en cours ; Pour les acquisitions de l'année précédente, déduire dans l'année en cours la contribution de l'acquisition des agrégats des mois précédant le mois d'acquisition.

Le retraitement du périmètre de consolidation des entités qui sortent du Groupe est le suivant : Pour les déconsolidations de l'année en cours, la contribution de l'entité déconsolidée est déduite de l'année précédente à partir du mois de la déconsolidation. En cas de déconsolidation au cours de l'année précédente, la contribution de l'entité déconsolidée pour toute l'année précédente est déduite.



La variation à taux de change constant reflète une variation après conversion du chiffre en devises de la période en cours aux taux de change de la période de comparaison.

La variation à norme comptable constante reflète une variation du chiffre excluant l'impact des changements de normes comptables au cours de la période.

Le résultat opérationnel courant désigne le résultat opérationnel avant les autres produits et charges non récurrents constitués par les coûts de restructuration (charges et provisions), les plus ou moins-values de cession ou les dépréciations significatives et inhabituelles d'actifs non courants, corporels ou incorporels ; et les autres produits et charges opérationnels tels qu'une provision relative à un litige important.

L' EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION ou EBITDA correspond au résultat opérationnel courant avant amortissements (les charges et provisions du compte de résultat sont regroupées selon leur nature).

La dette financière nette est constituée de la dette financière brute moins les actifs financiers.

Les dettes financières brutes sont constituées de : prêts des établissements de crédit, y compris les intérêts encourus ; prêts sous contrats de location-financement, y compris les intérêts courus ; les dettes de location découlant de l'application de la norme IFRS 16 ; les instruments de couverture de la juste valeur inscrits au bilan, nets d'impôts ; les dettes financières courantes relatives aux comptes courants financiers avec les investisseurs minoritaires ; les découverts bancaires.

Les actifs financiers sont constitués de : la juste valeur des instruments de couverture de la juste valeur inscrits au bilan, nette d'impôts ; créances financières courantes relatives à des comptes courants financiers avec des investisseurs minoritaires ; la trésorerie et les équivalents de trésorerie, y compris les actions propres détenues par le Groupe (considérées comme des valeurs mobilières de placement) ; les actifs financiers directement liés aux emprunts contractés et comptabilisés dans la dette financière brute.





Résultats financiers annuels au 30 juin 2023

ÉTAT CONSOLIDÉ DU RÉSULTAT GLOBAL (En millions d'euros) Du 1er juillet 2022 au

30 juin 2023 Du 1er juillet 2021 au

30 juin 2022 CHIFFRE D’AFFAIRES 4 701.5 4 301.0 Frais de personnel (2 498.8) (2 244.1) Achats consommés (978.8) (890.7) Autres charges et produits opérationnels (377.1) (293.6) Impôts et taxes (139.2) (129.6) Loyers (86.2) (84.6) EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION 621.4 658.4 Amortissements (403.2) (377.3) Résultat opérationnel courant 218.2 281.1 Coûts des restructurations (12.7) 7.3 Résultat de la gestion du patrimoine immobilier et financier 34.9 2.9 Autres produits et charges non courants 22.2 10.2 Résultat opérationnel 240.4 291.3 Coût de l’endettement brut (81.1) (51.8) Produits de trésorerie et des équivalents de trésorerie 9.3 0.6 Intérêts financiers liés à la dette de location (IFRS16) (75.3) (72.3) Coût de l’endettement financier net (147.1) (123.5) Autres produits financiers 6.6 23.1 Autres charges financières (12.2) (5.7) Autres produits et charges financiers (5.6) 17.4 Impôt sur les résultats (23.8) (57.3) Quote-part dans le résultat des entreprises associées -- (0.1) RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDE 63.9 127.8 Produits et charges enregistrés directement en capitaux propres - Ecarts de conversion (60.2) (25.7) - Ecarts actuariels relatifs aux indemnités de fin de carrière 28.1 53.9 - Variation de la juste valeur des instruments financiers de couverture 15.8 7.8 - Autres 0.2 -- - Effets d’impôt des produits et charges 0.2 (14.3) Résultats enregistrés directement en capitaux propres (15.9) 21.7 RESULTAT GLOBAL 48.0 149.5 VENTILATION DU RESULTAT NET (en millions d'euros) Du 1er juillet 2022 au

30 juin 2023 Du 1er juillet 2021 au

30 juin 2022 - Résultat net part du Groupe 49.4 118.4 - Intérêts ne donnant pas le contrôle 14.5 9.4 RÉSULTAT NET 63.9 127.8 RESULTAT NET PAR ACTION (en euros) 0.45 1.07 RESULTAT NET DILUÉS PAR ACTION (en euros) 0.45 1.07 VENTILATION DU RESULTAT GLOBAL (En millions d'euros) Du 1er juillet 2022 au

30 juin 2023 Du 1er juillet 2021 au

30 juin 2022 - Résultat global part du Groupe 33.5 140.1 - Intérêts ne donnant pas le contrôle 14.5 9.4 RÉSULTAT GLOBAL 48.0 149.5





BILAN CONSOLIDÉ - ACTIF (En millions d'euros) 30-06-2023 30-06-2022 Goodwill 2 062.7 2 065.1 Autres immobilisations incorporelles 213.8 244.7 Immobilisations corporelles 991.2 950.2 Droit d'utilisation (IFRS16) 2 047.1 2 058.2 Participations dans des entreprises associées 0.2 0.2 Autres actifs financiers non courants 170.2 119.4 Impôts différés actifs 106.4 94.7 ACTIFS NON COURANTS 5 591.6 5 532.5 Stocks 118.2 111.2 Clients 538.6 422.0 Autres actifs courants 329.0 574.0 Actif d’impôt 17.5 4.7 Actifs financiers courants 10.7 11.0 Trésorerie et équivalents de trésorerie 352.2 132.5 ACTIFS COURANTS 1 366.2 1 255.4 TOTAL ACTIF 6 957.8 6 787.9





BILAN CONSOLIDÉ - PASSIF (En millions d'euros) 30-06-2023 30-06-2022 Capital social 82.7 82.7 Prime d’émission 611.2 611.2 Réserves consolidées 502.6 400.1 Résultat net part du Groupe 49.4 118.4 Capitaux propres part du groupe 1 245.9 1 212.4 Participations ne donnant pas le contrôle 31.0 26.3 TOTAL CAPITAUX PROPRES 1 276.9 1 238.7 Emprunts 1 893.8 1 763.6 Dette sur engagement d’achat d’intérêts minoritaires 46.3 48.9 Dette de location non courante (IFRS16) 1 928.0 1 922.3 Provisions pour retraite et autres avantages au personnel 105.4 115.7 Provisions non courantes 155.3 164.7 Autres passifs non courants 6.7 8.9 Impôts différés passifs 52.8 39.7 PASSIFS NON-COURANTS 4 188.3 4 063.8 Provisions courantes 39.9 48.4 Fournisseurs 471.9 410.8 Autres passifs courants 699.6 775.6 Passifs d'impôts 1.6 19.2 Dettes financières courantes 58.8 35.4 Dette sur engagement d’achat d’intérêts minoritaires 7.3 -- Dette de location courante (IFRS16) 213.5 196.0 PASSIFS COURANTS 1 492.6 1 485.4 TOTAL PASSIF 6 957.8 6 787.9





TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES (En millions d'euros) CAPITAL PRIME RÉSERVES RÉSULTATS DIRECTEMENT ENREGISTRES EN CAPITAUX PROPRES RESULTAT GLOBAL DE L’EXERCICE CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE PARTICI-PATION NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE CAPITAUX PROPRES Capitaux propres au 30 juin 2021 82.7 611.2 382.8 (71.4) 65.0 1 070.3 28.4 1 098.7 Augmentation de capital (après déduction des frais d'émission nets d'impôts) -- -- -- -- -- -- -- -- Actions propres -- -- -- -- -- -- -- -- Stocks options et actions gratuites -- -- -- -- -- -- -- -- Résultat N-1 à affecter -- -- 65 -- (65.0) -- -- -- Distribution de dividendes -- -- -- -- -- -- (12.2) (12.2) Variation de périmètre -- -- -- 2.0 -- 2.0 0.7 2.7 Résultat global de l’exercice -- -- -- 21.7 118.4 140.1 9.4 149.5 Capitaux propres au 30 juin 2022 82.7 611.2 447.8 (47.7) 118.4 1 212.4 26.3 1 238.7 Augmentation de capital (après déduction des frais d'émission nets d'impôts) -- -- -- -- -- -- -- -- Actions propres -- -- -- -- -- -- -- -- Stocks options et actions gratuites -- -- -- -- -- -- -- -- Résultat N-1 à affecter -- -- 118.4 -- (118.4) -- -- -- Distribution de dividendes -- -- -- -- -- -- (10.9) (10.9) Variation de périmètre -- -- -- -- -- -- 1.1 1.1 Résultat global de l’exercice -- -- -- (15.9) 49.4 33.5 14.5 48.0 Capitaux propres au 30 juin 2023 82.7 611.2 566.2 (63.6) 49.4 1 245.9 31.0 1 276.9





ETAT DES PRODUITS ET CHARGES ENREGISTRES DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES (En millions d'euros) 30-06-2021 Produits et Charges

1er juillet 2021 au

30 juin 2022 30-06-2022 Produits et Charges

1er juillet 2022 au

30 juin 2023 30-06-2023 Ecarts de conversion 14.7 (25.8) (11.1) (49.7) (60.8) Ecarts actuariels relatifs aux engagements de retraite (71.9) 41.7 (30.2) 21.9 (8.3) Juste valeur des instruments financiers de couverture (14.8) 5.8 (9.0) 11.7 2.7 Autres 0.6 -- 0.6 0.2 0.8 Produits et charges reconnus directement en capitaux propres (71.4) 21.7 (49.7) (15.9) (65.6)





TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE ET DE FLUX DE FINANCEMENT (En millions d'euros) Du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 Du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 Résultat net de l'ensemble consolidé 63.9 127.8 Amortissements 403.2 377.3 Autres produits et charges non courants (22.2) (10.2) Quote-part du résultat net dans les entreprises associées -- 0.1 Autres produits et charges financiers 5.6 (17.4) Intérêts financiers liés à la dette de location (IFRS16) 75.3 72.3 Coût de l'endettement financier net hors Intérêts financiers liés à la dette de location 71.8 51.2 Impôts sur résultats 23.8 57.3 Excédent brut d'exploitation 621.4 658.4 Éléments non cash dont dotations et reprises provisions (transactions sans effet de trésorerie) (19.2) 3.4 Autres produits et charges non courants payés 4.9 (10.6) Variation autres actifs et passifs non courants (27.7) (9.1) Capacité d'autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôts 579.4 642.1 Impôts sur les bénéfices payés (34.0) (41.7) Variation du besoin en fonds de roulement 53.5 (337.9) FLUX NETS GENERES PAR L’ACTIVITE : (A) 598.9 262.5 Investissements corporels et incorporels (172.2) (193.6) Désinvestissements corporels et incorporels 7.1 18.2 Acquisition d'entités (12.7) (297.4) Cession d'entités 1.3 1.0 Dividendes reçus des sociétés non consolidées 1.1 0.7 FLUX NETS LIES AUX OPERATIONS D’INVESTISSEMENTS : (B) (175.4) (471.1) Augmentation du capital et primes d'émission : (a) -- -- Augmentation de capital des filiales souscrites par des tiers (b) 0.5 -- Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées (c) (10.9) (12.2) Intérêts financiers versés (d) (81.1) (51.8) Produits financiers reçus et autres charges financières payées : (e) 3.0 (1.8) Intérêts financiers liés à la dette de location (IFRS16) (f) (75.3) (72.3) Frais sur émission d’emprunt (g) -- (1.1) Flux avant endettement : (h) = (A+B+a+b+c+d+e+f+g) 259.7 (347.8) Augmentation des dettes financières: (i) 200.8 200.0 Remboursement des dettes financières: (j) (14.8) ⁽¹⁾ (112.4) Diminution de la dette de location (IFRS16) (k) (219.3) (212.6) FLUX NETS LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT : (C) = a + b + c + d + e + f + h + i + j + k (197.1) (264.2) VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE : ( A + B + C ) 226.4 (472.8) Incidence des variations des cours de devises (6.7) (3.1) Trésorerie à l’ouverture 132.5 608.4 Trésorerie à la clôture 352.2 132.5 Endettement net à l'ouverture 3 709.9 3 230.5 Flux avant variation de l’endettement : (h) (259.7) 347.8 Immobilisations des frais d’émission d’emprunt 1.9 0.8 Juste valeur des instruments financiers de couverture (15.8) (22.4) Variation de périmètre et autres (59.7) (28.8) Dette de location (IFRS16) 293.4 182.0 Endettement net à la clôture 3 670.0 3 709.9

⁽¹⁾ Ce poste comprend le remboursement des emprunts (-36,4 M€) net des créances financières (+21,6 M€).

Pièce jointe