McPhy Energy : McPhy annonce la signature d'un partenariat technologique avec Stargate Hydrogen afin d'accélérer la coopération dans le domaine des électrodes pour les électrolyseurs alcalins de nouvelle génération

Grenoble, le 18 octobre 2023 - 18h00 CEST - McPhy Energy, spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène bas-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), annonce aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord (MOU) avec Stargate Hydrogen pour accélérer leur coopération dans le domaine des électrodes pour les électrolyseurs alcalins de nouvelle génération.

Cette étape importante marque l'aboutissement d'une année de discussions fructueuses. Le Directeur Général de McPhy, Jean-Baptiste Lucas, et le Directeur Général de Stargate, Marko Virkebau, ainsi que le Directeur Technique de Stargate, Rainer Küngas, ont signé le protocole d'accord à l'occasion de la visite de la Première ministre d'Estonie à Paris, Kaja Kallas, et du ministre de l’Économie et des Technologies de l'information, Tiit Riisalo, accompagnés d'une délégation d'entreprises du secteur de l'énergie.

À la pointe de l'innovation, Stargate développe des électrodes sans métaux précieux et utilisant des catalyseurs en céramique pour les électrolyseurs alcalins de nouvelle génération. Par ailleurs, McPhy progresse dans la mise au point d'électrolyseurs alcalins pressurisés à grande échelle pour la décarbonation de l'industrie.

Le protocole d'accord souligne donc l'intention des deux sociétés de collaborer à l'utilisation de la technologie céramique conçue par Stargate dans l'électrolyse alcaline à grande échelle et a également pour but d’améliorer la fiabilité des composants des systèmes d'électrolyse. Ce partage de connaissances et d'expertises vise à renforcer la chaîne de valeur de l'hydrogène et accélérer la coopération entre les deux sociétés. Il s'inscrit dans la stratégie de scale-up de McPhy et Stargate, avec pour projet le développement de leurs sites industriels en France et en Estonie.

La signature de ce protocole d'accord est un exemple de collaboration transfrontalière entre la France et l'Estonie dans les domaines des technologies vertes et de la décarbonation, soutenue par l'IPCEI hydrogène, auquel les deux entreprises appartiennent dans le sillage de la vague Hy2tech.

Jean-Baptiste Lucas, Directeur Général de McPhy, a déclaré : « Ce partenariat avec Stargate s'inscrit parfaitement dans notre stratégie visant à étendre notre avance technologique et industrielle sur le marché en pleine croissance de l'hydrogène. Partageant les mêmes enjeux technologiques et industriels, cette coopération nous permet de croiser nos expertises pour soutenir le développement des électrolyseurs. »

Marko Virkebau, Directeur Général de Stargate, ajoute : « Notre stratégie consiste à nous développer à travers des collaborations. Nous avons déjà conclu des partenariats avec plusieurs intégrateurs de systèmes qui utilisent notre technologie dans leurs produits. A présent, nous franchissons une étape supplémentaire en établissant des partenariats avec les principaux fabricants d'électrolyseurs intéressés par l'utilisation de notre technologie unique dans leurs produits. Le partenariat avec McPhy permettra certainement aux deux parties d'accélérer la mise à l'échelle et de réduire le coût de l'hydrogène vert pour les projets à grande échelle. »

Prochain évènement financier : publication du chiffre d’affaires annuel 2023, le 5 février 2024, après clôture des marchés

À PROPOS DE STARGATE HYDROGEN

Stargate Hydrogen, une entreprise privée, développe des solutions clés en main pour le déploiement de l'hydrogène vert. Le principal axe d’innovation de l'entreprise est axé sur le développement d'électrolyseurs alcalins de nouvelle génération sans métaux précieux.

CONTACT



Stargate Hydrogen Solutions OÜ

Marko Virkebau, DG

marko@stargatehydrogen.com

À PROPOS DE MCPHY

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène bas-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy Energy est cotée sur Euronext Paris (compartiment B, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

CONTACTS

NewCap



Relations investisseurs

Emmanuel Huynh

T. +33 (0)1 44 71 94 99

mcphy@newcap.eu



Relations presse

Nicolas Merigeau

T. +33 (0)1 44 71 94 98

mcphy@newcap.eu

