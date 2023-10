MENACW 2023 destaca o papel crucial do Future Minerals Forum na formação de cadeias sustentáveis de valor mineral na transição para energias limpas

RIAD, Arábia Saudita, Oct. 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Middle East and North Africa Climate Week (MENACW) 2023, sediada em Riad, enfatizou o papel crucial do Future Minerals Forum (FMF) na definição do futuro dos minerais.



O painel moderado por Aldo Pennini, Diretor de Estratégia, Programa e Conteúdo do FMF, contou com painelistas notáveis, incluindo Abdulrahman Al Belushi, Vice-Ministro Assistente de Capacitação em Mineração do Ministério da Indústria e Recursos Minerais; Eng. Saud Al Mandil, Vice-Presidente de Tecnologia, P&D e Inovação na Ma'aden; Dr. Thamer Aldaajani, Gerente Geral de Pesquisa em Mineração e Hidrocarbonetos na King Abdulaziz City for Science and Technology; Ali Al-Mutairi, Diretor Executivo do FMF; Dr. Abdullah Al-Nabhan, Diretor Sênior de Pesquisa Geológica e Exploração na Pesquisa Geológica da Arábia Saudita; e Professor Jim Skie, Presidente do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas.

“Os minerais representam um pilar crucial para impulsionar inúmeras indústrias e projetos”, afirmou Abdulrahman Al Belushi. Ele enfatizou a necessidade de operações sustentáveis que minimizem o impacto ambiental e garantam benefícios para a comunidade.

Saud Al Mandil destacou o compromisso da Ma'aden com a sustentabilidade no setor de mineração. A empresa está empenhada em minimizar o impacto ambiental e gerenciar responsavelmente os recursos naturais, alinhando-se ao compromisso do Reino com o Acordo de Paris sobre o clima.

Thamer Aldaajani ressaltou o papel crucial da pesquisa na compreensão do impacto econômico e ambiental dos recursos minerais e no aprimoramento de suas cadeias de valor. Ele reconheceu os desafios enfrentados pelo setor de mineração ao equilibrar a extração de minerais necessários com a preservação ambiental.

Ali Al-Mutairi delineou a missão do FMF, afirmando: “O FMF visa moldar o futuro dos minerais no contexto da transição energética por meio do diálogo e colaboração entre várias partes interessadas. O Fórum serve como uma plataforma internacional, fomentando oportunidades para entidades envolvidas no setor de mineração explorarem possíveis oportunidades na super-região mineral, que se estende da África à Ásia Ocidental e Central”.

Abdullah Al-Nabhan falou sobre as características geológicas do Escudo Árabe, destacando seus abundantes recursos minerais essenciais na transição para energias verdes. Enquanto isso, o professor Jim Skea anunciou que, pela primeira vez, o IPCC incorporará o papel dos minerais na transição energética como parte de seu próximo relatório plurianual.

A terceira edição do FMF, sob o patrocínio do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas, Rei Salman bin Abdulaziz, será realizada de 9 a 11 de janeiro de 2024, no King Abdulaziz International Conference Center em Riad.