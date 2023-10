MENACE 2023 突顯 Future Minerals Forum 在清潔能源轉型上塑造可持續礦產價值鏈的關鍵角色

沙地阿拉伯利雅德, Oct. 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 由利雅得 (Riyadh) 主辦的 2023 年 Middle East and North Africa Climate Week (MENACW),強調了 Future Minerals Forum (FMF) 塑造礦產業未來的關鍵角色。



小組由 FMF 策略、計劃和內容總監 Aldo Pennini 率領,成員包括工業和礦產資源部礦業支援助理副部長 Abdulrahman Al Belushi; Ma’aden 技術、研發與創新副總裁 Eng. Saud Al Mandil、King Abdulaziz City for Science and Technology 採礦和碳氫化合物研究總經理 Thamer Aldaajani 博士、FMF 執行董事 Ali Al-Mutairi、Saudi Geological Survey 勘察及探勘資深總監 Abdullah Al-Nabhan 博士,以及 Intergovernmental Panel on Climate Change 主席 Jim Skie 教授。

Abdulrahman Al Belushi 說:「礦產是推動不同產業和計劃發展的重要支柱。」 他強調可持續營運的需要性,把對環境的影響降至最低並確保社區受益。

Saud Al Mandil 重視 Ma’aden 對採礦業可持續發展的承諾。 該公司致力於把對環境的影響降至最低,並根據沙地阿拉伯對《巴黎氣候協定》的承諾負責任地管理自然資源。

Thamer Aldajani 重申研究帶來的關鍵作用,有助理解礦產資源的經濟和環境影響,並且增強其價值鏈。 他意識到採礦業在平衡開採所需礦物與環境保護之間面臨的種種挑戰。

Ali Al-Mutairi 概述了 FMF 的使命並表示:「FMF 旨在透過多方持份者的對話與合作,在能源轉型環境下,為礦產業塑造未來。 該論壇作為一個國際平台,為採礦業實體提供機會,探索非洲以至中西亞礦產超級區域的潛在機遇。」

Abdullah Al-Nabhan 闡述了阿拉伯地盾 (Arabian Shield) 的地質特徵,指出其豐富礦產資源對綠色能源轉型尤其重要。 與此同時,Jim Skea 教授宣佈 IPCC 下一份多年報告的部分內容,將首次納入礦物在能源轉型中的作用。

第三屆 FMF 將於 2024 年1 月 9 日至 11 日在利雅得 King Abdulaziz International Conference Center 舉行,由兩聖地監護人 Salman bin Abdulaziz 國王贊助。