WSP annonce les détails concernant le dévoilement de ses résultats du troisième trimestre de l’exercice 2023

MONTRÉAL, 18 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX: WSP) ("WSP" ou la "Société") dévoilera ses résultats du troisième trimestre de l’exercice 2023 le 8 novembre 2023 après la fermeture des marchés. Une conférence téléphonique et une webdiffusion audio auront lieu le 9 novembre 2023 à 8 heures, heure de l'Est, afin de commenter les résultats.



Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez-vous préinscrire en utilisant ce lien. Les personnes inscrites recevront une confirmation avec les détails de connexion.

Une webdiffusion en direct de l'événement est accessible via ce lien.

Une présentation des résultats du troisième trimestre de l’exercice financier 2023 sera accessible le 8 novembre 2023 après la fermeture des marchés. Une rediffusion de la webdiffusion sera également disponible dans les 24 heures suivant l’appel sous la section « Investisseurs » du site web de WSP au www.wsp.com

À PROPOS DE WSP

L’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP a pour mission de préparer l’avenir de nos villes et de notre environnement. À cette fin, WSP fournit des services de consultation stratégique, d’ingénierie et de conception à des clients à la recherche de solutions durables dans les secteurs du transport, de l’infrastructure, de l’environnement, du bâtiment, de l’énergie, de l’eau et des mines. Ses 68 000 professionnels de confiance partagent l’objectif commun d’avoir un effet positif et durable sur les collectivités qu’ils servent, grâce à une culture d’innovation, d’intégrité et d’inclusion. En 2022, WSP a généré des revenus de 11,9 milliards de dollars canadiens. Les actions de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : WSP).

POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

Alain Michaud

Chef de la direction financière

Groupe WSP Global Inc.

Tél : 438-843-7317

alain.michaud@wsp.com