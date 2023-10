[Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC] Roche fait état d’une bonne croissance de ses ventes malgré une baisse de la demande de produits liés au COVID-19

Bâle, le 19 octobre 2023

Thomas Schinecker, CEO de Roche : « Nous avons obtenu de bons résultats au cours des neuf premiers mois de 2023, qui ont plus que compensé la baisse prévue de la demande de produits liés au COVID-19. Les ventes de notre groupe hors produits liés au COVID-19 ont continué à croître fortement, de 9 % à taux de change constants. En outre, nous avons réalisé des progrès significatifs pour notre pipeline de produits avec de nombreuses études cliniques positives. Je suis particulièrement satisfait des données de phase III sur Alecensa pour le cancer du poumon à un stade précoce. Le traitement précoce du cancer peut donner aux patients une chance de guérison. Nous confirmons nos prévisions pour 2023. »

* Asie-Pacifique, CEETRIS (Europe centrale et de l’Est, Turquie, Russie et sous-continent indien), Amérique latine, Moyen-Orient, Afrique, Canada, autres

Prévisions pour 2023 confirmées

Du fait de la forte diminution des ventes de produits liés au COVID-19 d’approximativement 4,5 milliards de CHF, Roche prévoit une baisse du chiffre d’affaires consolidé dans la partie basse de la plage à un chiffre (à taux de change constants). Sans cette diminution des ventes liée au COVID-19, Roche table sur une forte croissance de ses ventes dans les activités de base des deux divisions.

Le bénéfice par titre rapporté aux activités de base devrait globalement évoluer parallèlement à la baisse des ventes (à taux de change constants). Roche table sur une nouvelle augmentation de son dividende en francs suisses.

Chiffre d'affaires consolidé

Au cours des neuf premiers mois de 2023, les ventes du groupe ont augmenté de 1 % (-6 % en CHF) pour atteindre 44,1 milliards de CHF, même si la société a dû compenser la baisse importante des ventes de produits liés au COVID-19 et l’érosion des biosimilaires2 (un total de 4,0 milliards de CHF, soit 9 % des ventes).

Sans les produits liés au COVID-19, les ventes du groupe ont augmenté de 9 %.

L’appréciation du franc suisse vis-à-vis de la plupart des devises a eu des répercussions adverses significatives sur les résultats présentés en francs suisses, par comparaison avec ces mêmes résultats exprimés à taux de change constants.

La demande toujours aussi forte en nouveaux médicaments destinés à traiter des maladies graves a entraîné une augmentation de 9 % du chiffre d’affaires de la division Pharma, à 33,6 milliards de CHF.

Les cinq principaux moteurs de croissance de Roche, Vabysmo (maladies oculaires graves), Ocrevus (sclérose en plaques), Hemlibra (hémophilie), Polivy (cancer du sang) et Evrysdi (amyotrophie spinale), ont généré un chiffre d’affaires total de 11,2 milliards de CHF, soit une augmentation de 3,3 milliards de CHF par rapport aux neuf premiers mois de 2022.

Aux États-Unis, les ventes ont augmenté de 8 %. Cette croissance remarquable a été principalement portée par Vabysmo, Ocrevus et Hemlibra, contrairement à la baisse des ventes de médicaments dont la protection par brevet a expiré.

En Europe, les ventes ont augmenté de 7 %, principalement sous l’impulsion de l’Allemagne, du Royaume-Uni et de la France. L’augmentation des ventes de Vabysmo, Phesgo, Evrysdi et Hemlibra a été partiellement contrebalancée par l’impact des biosimilaires et l’absence de ventes de Ronapreve (COVID-19).

Au Japon, les ventes ont augmenté de 10 %, principalement sous l’impulsion de Ronapreve, Polivy, Vabysmo, Hemlibra, Enspryng et Tamiflu (grippe). Cette augmentation des ventes a plus que contrebalancé l’impact des biosimilaires.

Dans le secteur International, les ventes ont augmenté de 12 %. Cette tendance encourageante a été observée sur tous les principaux marchés, le Brésil et le Canada étant en tête. La Chine a enregistré une hausse de 6 % de ses ventes, principalement portée par Tamiflu, Xeloda, Polivy et Perjeta. Cela a plus que compensé l’impact des biosimilaires.

Les ventes des activités de base de la division Diagnostics ont fortement augmenté (+7 %) sur l’ensemble des principaux marchés. Les contributeurs majeurs à la croissance ont été les immunodiagnostics, en particulier les tests cardiaques, et les solutions diagnostiques pour la chimie clinique.

Globalement, le chiffre d’affaires de la division Diagnostics s’est élevé à 10,4 milliards de CHF. La baisse de 18 % reflète la diminution significative attendue de la demande de tests de dépistage du COVID-19 (0,4 milliard de CHF au cours des neuf premiers mois de 2023, contre 3,6 milliards de CHF au cours de la même période l’année dernière).

Les ventes dans les régions Amérique du Nord, Asie-Pacifique et Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) ont connu une baisse de respectivement 23 %, 19 % et 17 %. La baisse des ventes dans toutes les régions est principalement due à la forte baisse de la demande de tests de dépistage du COVID-19.





Division Pharma : principales étapes de développement au troisième trimestre 2023

Molécule Étape clé

Étapes réglementaires

Tecentriq SC

Immunothérapie anticancéreuse sous-cutanée Tecentriq devient la première immunothérapie anticancéreuse sous-cutanée anti-PD-(L)1 disponible en Grande-Bretagne, réduisant ainsi le temps de traitement à quelques minutes



Tecentriq en voie sous-cutanée (SC) est désormais homologué en Grande-Bretagne pour toutes les indications de Tecentriq par voie intraveineuse, y compris certains types de cancer du poumon, de la vessie, du sein et du foie, offrant une option thérapeutique plus rapide et plus pratique

Administré sous la peau en sept minutes environ, Tecentriq SC fait gagner du temps aux patients et contribue à économiser les ressources des systèmes de santé

Des évaluations par d’autres autorités de santé dans le monde sont en cours Plus d’informations : Communiqué de presse du 29 août 2023 (en anglais)

Evrysdi

Amyotrophie spinale



La Commission européenne approuve Evrysdi pour les bébés de moins de deux mois atteints d’amyotrophie spinale (AS)



Evrysdi est disponible dans l’Union européenne pour traiter les patients de tout âge atteints d’AS, y compris les bébés dès la naissance

L’homologation est basée sur les données intermédiaires de l’étude RAINBOWFISH en cours qui a montré que la majorité des bébés traités par Evrysdi étaient capables de se tenir debout et de marcher dans des délais typiques des bébés en bonne santé à 12 mois de traitement

Evrysdi est le seul traitement non invasif pour traiter l’AS et est approuvé dans plus de 100 pays, avec plus de 11 000 patients traités dans le monde Plus d’informations : Communiqué de presse du 29 août 2023 (en anglais)

Phase III, lectures clés et autres lectures clés ; présentations de données

Alecensa

Cancer du poumon Alecensa réduit le risque de récidive de la maladie ou de décès d’un pourcentage sans précédent de 76 % chez les personnes atteintes d’un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) ALK-positif à un stade précoce



Ces données de phase III sont les premières et les seules à montrer une amélioration de la survie sans récidive dans le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) ALK-positif à un stade précoce et réséqué

Étant donné qu’environ une personne sur deux atteinte d’un CPNPC à un stade précoce subit une récidive de la maladie après une intervention chirurgicale, malgré une chimiothérapie adjuvante, il est urgent de disposer d’options thérapeutiques plus efficaces pour offrir les meilleures chances de guérison

Les données sont présentées en tant que communication orale de dernière minute lors du symposium présidentiel de l’ESMO 2023 Plus d’informations : Communiqué de presse du 18 octobre 2023 (en anglais)

Fenebrutinib Sclérose en plaques Les données de dernière minute concernant fenebrutinib, inhibiteur de la BTK, montrent une pénétration dans le cerveau et une réduction significative des lésions chez les patients atteints de sclérose en plaques (SEP) récurrente



De nouvelles données provenant de l’étude de phase II FENopta concernant la sclérose en plaques récurrente montrent que fenebrutinib traverse la barrière hémato-encéphalique avec le potentiel d’agir directement sur l’inflammation chronique liée à la sclérose en plaques

Plus de 90 % de réduction relative des lésions T2 nouvelles/en expansion et des nouvelles lésions T1 réhaussées par le gadolinium (Gd+) avec fenebrutinib à partir de la semaine 8

Le profil d’innocuité de fenebrutinib était cohérent avec les essais cliniques précédents et en cours menés chez plus de 2500 personnes à ce jour Plus d’informations : Communiqué de presse du 13 octobre 2023 (en anglais)

Injection sous-cutanée d’Ocrevus

Sclérose en plaques L’injection sous-cutanée d’Ocrevus de 10 minutes deux fois par an était non inférieure à la perfusion intraveineuse et a permis une suppression quasi complète des lésions cérébrales



Les résultats de phase III de dernière minute ont démontré que l’injection sous-cutanée était non inférieure à la perfusion intraveineuse (IV) sur la base des taux d’OCREVUS dans le sang sur 12 semaines

L’injection sous-cutanée d’Ocrevus était comparable à la perfusion intraveineuse en termes d’appauvrissement rapide et durable des lymphocytes B et de suppression quasi-complète de l’activité de lésion cérébrale détectée par IRM sur 24 semaines

Le profil d’innocuité de l’injection sous-cutanée d’Ocrevus était cohérent avec le profil d’innocuité bien établi de la perfusion intraveineuse d’Ocrevus

L’injection sous-cutanée de 10 minutes pourrait améliorer l’expérience thérapeutique pour les personnes atteintes de sclérose en plaques (SEP) et étendre l’utilisation d’Ocrevus aux centres disposant de capacités de perfusion intraveineuse limitées Plus d’informations : Communiqué de presse du 11 octobre 2023 (en anglais)

Vabysmo

Occlusion veineuse rétinienne Vabysmo a maintenu l’amélioration de la vision avec des intervalles de traitement prolongés pouvant aller jusqu’à quatre mois chez les patients présentant une occlusion veineuse rétinienne (OVR) dans les études de phase III



Vabysmo a montré un dessèchement de la rétine robuste et durable jusqu’à 72 semaines et un profil d’innocuité conforme aux études précédentes

Les applications réglementaires de Vabysmo dans l’OVR sont en cours d’examen par les autorités sanitaires du monde entier ; si elles sont approuvées, l’OVR serait la troisième indication en plus de la dégénérescence maculaire néovasculaire ou « humide » liée à l’âge (DMLA) et de l’œdème maculaire diabétique (OMD)

Vabysmo est le premier et le seul traitement qui cible et inhibe deux voies de signalisation liées à un certain nombre de pathologies rétiniennes menaçant la vision Plus d’informations : Communiqué de presse du 10 octobre 2023 (en anglais)

Evrysdi

Amyotrophie spinale



La majorité des nouveaux-nés atteints d’amyotrophie spinale (AS) traités par Evrysdi peuvent se tenir assis sans aide après un an de traitement



L’étude RAINBOWFISH a satisfait à son critère d’évaluation primaire avec 80 % des bébés capables de se tenir assis sans aide pendant au moins cinq secondes après un an de traitement par Evrysdi - sans traitement, ces bébés n’auraient jamais pu se tenir assis

Tous les bébés étaient capables d’avaler et de s’alimenter par voie orale et aucun n’a nécessité de respiration artificielle

Evrysdi est le seul traitement non invasif pour traiter l’AS et est approuvé dans plus de 100 pays, avec plus de 11 000 patients traités dans le monde Plus d’informations : Communiqué de presse du 4 octobre 2023 (en anglais)

Injection sous-cutanée d’Ocrevus

Sclérose en plaques







Fenebrutinib Sclérose en plaques







Enspryng

Troubles du spectre de la neuromyélite optique Roche présentera de nouvelles données cliniques et concrètes clés lors du congrès ECTRIMS-ACTRIMS 2023, afin de mettre en évidence la solidité des résultats à long terme dans les domaines de la sclérose en plaques et de la NMOSD



Seront présentés les derniers résultats d’une étude de phase III concernant Ocrevus en injection sous-cutanée et d’une étude de phase II concernant fenebrutinib, inhibiteur de la BTK, dans le traitement de la sclérose en plaques (SEP)

Les données d’efficacité et d’innocuité à dix ans d’Ocrevus montrent un bénéfice significatif, en ralentissant la progression de l’invalidité à long terme et un profil d’innocuité à long terme cohérent dans la SEP

D’autres données cliniques et issues de la pratique clinique d’Ocrevus montrent un impact sur les populations sous-représentées, dont plus de 3200 femmes enceintes et des patients noirs, hispaniques ou latino-américains atteints de SEP

Seront présentées les données d’innocuité à plus long terme et les données d’efficacité de dernière minute de l’étude de phase III concernant Enspryng dans les troubles du spectre de la neuromyélite optique (NMOSD) Plus d’informations : Communiqué de presse du 2 octobre 2023 (en anglais)

Zilebesiran

Hypertension Roche et Alnylam font état de résultats positifs dans l’étude de phase II KARDIA-1 concernant zilebesiran, agent expérimental ARNi en développement pour traiter l’hypertension chez des patients à haut risque cardiovasculaire



Zilbesiran a satisfait à son critère d’évaluation primaire en démontrant une réduction cliniquement significative de la pression artérielle systolique moyenne sur 24 heures déterminée par mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) au mois 3, et en atteignant une réduction de la pression artérielle soustraite du placebo supérieure à 15 mmHg

L’étude a satisfait à des critères d’évaluation secondaires clés en montrant des réductions constantes de la pression artérielle systolique à six mois

Les premiers résultats indiquent la possibilité pour le zilebesiran de provoquer une réduction durable de la pression artérielle par administration trimestrielle ou semestrielle Plus d’informations : Communiqué de presse du 7 septembre 2023 (en anglais)

Alecensa

Cancer du poumon Alecensa livre des résultats de phase III sans précédent aux patients atteints de cancer du poumon ALK-positif de stade précoce (NSCLC)



Les données de l’étude ALINA démontrent qu’Alecensa réduit la récidive de la maladie à un stade précoce chez les patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules ALK-positif, s’appuyant sur son bénéfice établi de longue date au stade avancé

Environ la moitié des personnes atteintes de NSCLC présentent une récidive de la maladie après la chirurgie, malgré une chimiothérapie adjuvante. Aussi de nouveaux traitements sont-ils nécessaires de toute urgence pour offrir les meilleures chances de guérison

Ces données seront communiquées aux autorités de santé du monde entier et présentées lors d’un prochain congrès médical Plus d’informations : Communiqué de presse du 1er septembre 2023 (en anglais)