Renault Group: Croissance de 21 % du chiffre d’affaires sur 9 mois grâce à une politique commerciale stricte et à l’offensive produits en Europe

19 octobre 2023

Croissance de 21 % du chiffre d’affaires sur 9 mois

grâce à une politique commerciale stricte

et à l’offensive produits en Europe

9 mois 2023 : Chiffre d’affaires du Groupe à 37,4 milliards d’euros, en hausse de 21,1 % par rapport à la même période en 2022 1 , +25,3 % à taux de change constants 2 Chiffre d’affaires de l’Automobile à 34,2 milliards d’euros, en hausse de 20,1 % par rapport à la même période en 2022 1 , +24,2 % à taux de change constants 2 Ventes du Groupe en hausse de 10,9 % dans le monde et de 21,3 % en Europe

3 ème trimestre 2023 : Chiffre d’affaires du Groupe à 10,5 milliards d’euros, en hausse de 7,6 % par rapport au 3 ème trimestre 2022, +13.8 % à taux de change constants 2 Chiffre d’affaires de l’Automobile à 9,4 milliards d’euros, en hausse de 5,0 % par rapport au 3 ème trimestre 2022 1 , +11.3 % à taux de change constants 2 Ventes du Groupe en hausse de 6,1 % dans le monde et de 15,3 % en Europe Poursuite d’un effet prix élevé de 7,5 points sur le trimestre

Carnet de commandes du Groupe maintenu à un niveau très sain en Europe de 2,5 mois de ventes prévisionnelles, à fin septembre

en Europe de 2,5 mois de ventes prévisionnelles, à fin septembre Perspectives financières 2023 confirmées : marge opérationnelle du Groupe entre 7 % et 8 % free cash-flow supérieur ou égal à 2,5 milliards d’euros



Renault Group prévoit une marge opérationnelle du Groupe du 2nd semestre supérieure à celle du 1er semestre, qui s’élevait à 7,6 %.

“Renault Group réalise à nouveau une solide performance au troisième trimestre avec un chiffre d’affaires en hausse de 13,8 % à taux de change constants. Nous sommes entrés dans le dernier trimestre de l’année avec confiance et confirmons l’amélioration de notre rentabilité au second semestre et au-delà, portée par notre offensive produit, ainsi que par les bénéfices de notre programme de réduction des coûts et de notre politique commerciale stricte axée sur la valeur.

En parallèle, nous avançons rapidement sur tous nos projets Révolution et ce trimestre a été très actif. Nous avons officiellement lancé Horse et signé l’accord de coentreprise avec Geely. Le détourage d’Ampère aura lieu en novembre et nous présenterons en détail sa stratégie lors d’un Capital Markets Day le 15 novembre prochain. Nous avons également annoncé le projet Flexis en collaboration avec Volvo Group et CMA CGM, qui va changer la donne pour relever les défis de l’électrification des véhicules utilitaires légers dans le secteur de la logistique urbaine. Nous construisons, jour après jour, notre entreprise automobile de prochaine génération.

Enfin, suite à la signature des accords définitifs de l’Alliance en juillet, nous confirmons que la finalisation de la transaction est attendue d’ici la fin de l’année, comme prévu. Cela apportera de la valeur ajoutée grâce à des projets opérationnels communs et offrira à Renault Group l’opportunité de redéployer de manière optimale une partie de son capital." a déclaré Thierry Piéton, Directeur financier de Renault Group.

Projets Révolution – derniers développements : Horse (entité dédiée aux motorisations innovantes bas carbone thermiques et hybrides) : Détourage réalisé le 1 er juillet 2023. Signature d’un accord contraignant de co-entreprise le 11 juillet 2023 avec Geely, permettant la déconsolidation de Horse et le démarrage de la nouvelle entité à la date de finalisation de la transaction. Discussions en cours avec Aramco. Ampere : Détourage réalisé en novembre 2023. Capital Markets Day le 15 novembre 2023. Meilleure fenêtre pour une IPO visée, le plus probablement au 1 er semestre 2024.



Projet Flexis : Signature d’accords contraignants entre Renault Group et Volvo Group pour le lancement d’une nouvelle entreprise (participation initiale à 50/50) pour être pionnier et leader du marché européen des véhicules utilitaires légers électriques avec une toute nouvelle génération de fourgons entièrement électriques. Le Groupe CMA CGM envisage de rejoindre la nouvelle société. Signature des accords définitifs de la nouvelle société prévue début 2024.



Alliance : Accords définitifs signés en juillet 2023. Finalisation de la transaction au 4 ème trimestre, comme prévu. Une fois la transaction finalisée, Renault Group aura la possibilité de monétiser les 28,4 % d’actions Nissan transférés dans une fiducie française.







Boulogne-Billancourt, 19 octobre 2023

Résultats commerciaux : faits marquants du 3ème trimestre

Les ventes mondiales du Groupe ont atteint 511 000 véhicules au 3ème trimestre 2023, en hausse de

6,1 % par rapport au 3ème trimestre 2022. En Europe, les ventes ont progressé de 15,3 %.

Les ventes mondiales de la marque Renault ont atteint près de 357 000 unités, en hausse de 11,0 % par rapport au 3 ème trimestre 2022. En Europe, la marque Renault progresse de 24,8 % à 223 000 unités.

trimestre 2022. En Europe, la marque Renault progresse de 24,8 % à 223 000 unités. Sur les neuf premiers mois de 2023, la marque Renault consolide sa position de deuxième marque automobile la plus vendue en Europe, en hausse de 22,2 % par rapport à 2022 et réaffirme son leadership sur le marché français tant sur le marché des véhicules particuliers que sur le marché des véhicules utilitaires.

Renault continue de surperformer sur le marché des véhicules utilitaires avec une croissance de 21,0 % dans le monde sur 9 mois et spécifiquement en Europe avec une croissance de 25,5 %. Renault est le leader européen sur le marché des fourgons et fourgonnettes.

Dacia a vendu 494 000 unités dans le monde, en hausse de 16,7 % sur les 9 premiers mois 2023. Au 3 ème trimestre 2023, Dacia a vendu 148 000 unités dans le monde, en hausse de 2,4 % par rapport au 3 ème trimestre 2022.

trimestre 2023, Dacia a vendu 148 000 unités dans le monde, en hausse de 2,4 % par rapport au 3 trimestre 2022. Les 4 modèles phares de Dacia affichent des ventes en hausse sur les 9 premiers mois 2023 : Spring +40,6 %, Sandero +18,3 %, Duster +4,1 % et Jogger +76,1 %.

Dacia conserve sa 2 ème place sur le podium européen 3 des ventes à clients particuliers sur les 9 premiers mois 2023.

place sur le podium européen des ventes à clients particuliers sur les 9 premiers mois 2023. Alpine a enregistré plus de 1 000 ventes au 3ème trimestre 2023, en hausse de 31.0 % par rapport au 3ème trimestre 2022.





Maintien d’un effet prix élevé de 7,5 points sur le trimestre :

Focus sur les ventes à clients particuliers avec 64 % des ventes du Groupe sur ce canal dans les cinq principaux pays européens du Groupe 4 .

avec 64 % des ventes du Groupe sur ce canal dans les cinq principaux pays européens du Groupe . Les ventes de véhicules particuliers des segments C & supérieurs de la marque Renault en Europe ont augmenté de 27 % au 3 ème trimestre 2023 par rapport au 3 ème trimestre 2022.

de la marque Renault en Europe ont augmenté de 27 % au 3 trimestre 2023 par rapport au 3 trimestre 2022. Renault Megane E-TECH Electric a enregistré 11 500 ventes au total au 3 ème trimestre 2023. Sur les 9 premiers mois, 70 % des ventes sont réalisées sur les versions haut de gamme et 80 % sur la motorisation la plus puissante. Megane E-TECH Electric représente 2,2 % du marché des véhicules électriques en Europe.

trimestre 2023. Sur les 9 premiers mois, 70 % des ventes sont réalisées sur les versions haut de gamme et 80 % sur la motorisation la plus puissante. Megane E-TECH Electric représente 2,2 % du marché des véhicules électriques en Europe. Renault Austral a enregistré près de 21 000 ventes au 3 ème trimestre 2023. Sur les 9 premiers mois, 65 % des ventes sont en motorisation hybride et 60 % en versions haut de gamme.

trimestre 2023. Sur les 9 premiers mois, 65 % des ventes sont en motorisation hybride et 60 % en versions haut de gamme. Renault Espace, lancé en juin 2023, a élargi l’offre de gamme et enregistré près de 2 400 ventes. Il sera progressivement mis en vente sur de nouveaux marchés.





Renault Group poursuit son offensive d’électrification :

La marque Renault a enregistré une augmentation de 22 % de ses ventes de véhicules particuliers électrifiés 5 au 3 ème trimestre 2023 par rapport au 3 ème trimestre 2022, représentant 43 % des ventes de véhicules particuliers de la marque en Europe. Les véhicules 100 % électriques ont représenté 11 % des ventes de véhicules particuliers de la marque en Europe au 3 ème trimestre 2023.

au 3 trimestre 2023 par rapport au 3 trimestre 2022, représentant 43 % des ventes de véhicules particuliers de la marque en Europe. Les véhicules 100 % électriques ont représenté 11 % des ventes de véhicules particuliers de la marque en Europe au 3 trimestre 2023. Cette dynamique continuera d’être soutenue par Espace E-TECH Hybrid et l’arrivée de Nouvelle Clio avec un moteur hybride au cœur de sa gamme. A partir de 2024, la gamme électrique de Renault va encore accélérer cette dynamique, avec notamment Scenic E-tech et Renault 5.

Dacia Jogger Hybrid 140 représente 1 commande sur 4 de Jogger. Jogger est un produit clé pour attirer de nouveaux profils de clients et sa version hybride soutient la stratégie d'électrification progressive de la marque.

Dacia Spring (100 % électrique) a enregistré près de 16 000 ventes en Europe au 3ème trimestre 2023. Etant le véhicule électrique le plus abordable du marché, Spring était à nouveau sur le podium des véhicules électriques vendus à clients particuliers en Europe.

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre

Le chiffre d’affaires du Groupe du 3ème trimestre 2023 s’élève à 10,5 milliards d’euros, en hausse de 7,6 % par rapport au 3ème trimestre 2022. À taux de change constants6, le chiffre d’affaires du Groupe est en hausse de 13,8 %.

Le chiffre d’affaires de l’Automobile atteint 9,4 milliards d’euros, en hausse de 5,0 % par rapport au 3ème trimestre 2022. À taux de change constants, le chiffre d’affaires du Groupe est en hausse de 11,3 %. L’effet de change négatif de -6,3 points est principalement lié à la dévaluation du Peso argentin et, dans une moindre mesure, à la Livre turque.

Les autres éléments expliquant l’évolution sont les suivants :

Un effet volume de -1,6 point. La croissance de 6 % des immatriculations a été compensée par une augmentation du déstockage du réseau de concessionnaires indépendants au 3ème trimestre 2023 par rapport au 3ème trimestre 2022 et le retour à une évolution saisonnière normale.

Un effet mix géographique positif de 3,1 points provenant d’un mix des ventes plus élevé en Europe.

Un effet prix toujours solide de +7,5 points. Celui-ci reflète la poursuite de la politique commerciale centrée sur la valeur, les augmentations de prix pour compenser l’impact des devises ainsi que l’optimisation des remises commerciales.

Un effet mix produit stable (-0,4 point), résultant principalement de la très bonne performance de la fin de vie de la phase 1 de Clio dont le chiffre d’affaires unitaire est inférieur à la moyenne de Renault Group et à un niveau inférieur des facturations de Megane E-Tech ce trimestre en lien avec le destockage, qui compensent l’impact positif d’Austral et d’Espace.

Un impact positif des ventes aux partenaires de 2,9 points, principalement lié à la dynamique du marché des véhicules utilitaires qui soutient les ventes pour Nissan, Renault Trucks et Mercedes-Benz. Cette amélioration s’explique également par la production de l’ASX pour Mitsubishi Motors.

Un effet « Autres », de -0,2 point. La baisse de la contribution des ventes du réseau Renault Retail Group suite aux cessions de succursales a été partiellement compensée par la performance de l’activité après-vente.

Mobility Services a contribué pour 11 millions d’euros au chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023 contre 9 millions d’euros au 3ème trimestre 2022.

Mobilize Financial Services a réalisé un chiffre d’affaires de 1 102 millions d’euros au 3ème trimestre 2023, en hausse de 36,4 % par rapport au 3ème trimestre 2022 en raison de taux d’intérêt plus élevés et de l’augmentation des nouveaux contrats couplée à une hausse du montant moyen financé.

Les actifs productifs moyens (52,1 milliards d’euros) ont augmenté de 15,6 % par rapport au 3ème trimestre 2022. Cette hausse est soutenue par le restockage de véhicules chez les concessionnaires et par l’activité clientèle qui enregistre une hausse des nouveaux financements de 15,9 %.

Au 30 septembre 2023, les stocks totaux (y compris le réseau indépendant) ont baissé à 542 000 véhicules, dont :

Stocks Groupe à 226 000 véhicules

Stocks du réseau indépendant à 316 000 véhicules

La baisse du niveau de stock par rapport aux 569 000 unités à fin juin 2023 est en ligne avec l’objectif d’être à un niveau de stock inférieur à 500 000 véhicules à la fin de l’année.

Ce niveau de stock est en lien avec le portefeuille de commandes qui reste à 2,5 mois de ventes prévisionnelles à fin septembre.

Perspectives financières 2023

Renault Group confirme ses perspectives financières pour l’exercice 2023 :

marge opérationnelle du Groupe entre 7 % et 8 %

free cash-flow supérieur ou égal à 2,5 milliards d’euros

Renault Group prévoit une marge opérationnelle du Groupe au 2nd semestre supérieure à celle du 1er semestre, qui s’élevait à 7,6 %.

Chiffre d’affaires consolidé de Renault Group

(en millions d’euros) 2022 1 2023 Variation

2023/2022 3ème trimestre Automobile 8 950 9 394 +5,0 % Services de mobilité 9 11 +22,2 % Financement des ventes 808 1 102 +36,4 % Total 9 767 10 507 +7,6 % 9 mois cumulés Automobile 28 524 34 244 +20,1 % Services de mobilité 26 32 +23,1 % Financement des ventes 2 306 3 080 +33,6 % Total 30 856 37 356 +21,1 %

1 Les états financiers 2022 tiennent compte des ajustements au titre de la 1ère application de la norme IFRS 17 « Contrat d’assurance ».

Les 15 principaux marchés de Renault Group à fin septembre 2023









Cumul à fin septembre 2023







Volumes 1 Pénétration (en unités) VP+VU (en %) 1 FRANCE 407 289 26, 0 2 ITALIE 135 619 10, 3 3 TURQUIE 120 953 14, 1 4 ALLEMAGNE 114 382 4, 9 5 ESPAGNE 96 026 11, 8 6 BRESIL 87 249 5, 7 7 ROYAUME-UNI 75 707 4, 4 8 BELGIQUE + LUXEMBOURG 49 080 10, 4 9 ROUMANIE 47 606 38, 7 10 MAROC 44 497 37, 9 11 INDE 40 020 1, 1 12 ARGENTINE 39 383 11, 8 13 POLOGNE 35 609 8, 9 14 MEXIQUE 32 215 3, 3 15 PAYS-BAS 29 612 8, 6

1 Chiffres de ventes hors Twizy

Ventes de Renault Group VP+VU par marque

3ème trimestre



9 mois cumulés 2022 2023 Variation

en % 2022 2023 Variation

en % RENAULT VP 241 905 262 443 +8,5 780 744 847 481 +8,5 VU 79 511 94 304 +18,6 232 566 281 404 +21,0 VP+VU 321 416 356 747 +11,0 1 013 310 1 128 885 +11,4 RENAULT KOREA MOTORS VP 13 102 4 852 -63,0 38 387 17 060 -55,6 DACIA VP 143 695 146 900 +2,2 419 219 489 492 +16,8 VU 992 1 224 +23,4 3 652 4 019 +10,0 VP+VU 144 687 148 124 +2,4 422 871 493 511 +16,7 ALPINE VP 784 1 027 +31,0 2 492 2 887 +15,9 AUTRES1 VP 1 370 1 - 5 294 1 970 -62,8 VU 22 - - 89 - - VP+VU 1 392 1 - 5 383 1 970 -63,4 RENAULT GROUP VP 400 856 415 223 +3,6 1 246 136 1 358 890 +9,0 VU 80 525 95 528 +18,6 236 307 285 423 +20,8 VP+VU 481 381 510 751 +6,1 1 482 443 1 644 313 +10,9

1 Mobilize, Jinbei & Huasong et Eveasy jusqu’à juillet 2023

A propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise unique en termes d’électrification, Renault Group s’appuie sur la complémentarité de ses 4 marques - Renault – Dacia – Alpine et Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu 2,1 millions de véhicules en 2022. Il réunit près de 106 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Etre, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres. Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040.

https://www.renaultgroup.com/

RENAULT GROUP RELATIONS INVESTISSEURS Philippine de Schonen

+33 6 13 45 68 39

philippine.de-schonen@renault.com



RENAULT GROUP

RELATIONS

PRESSE Rie Yamane

+33 6 03 16 35 20

rie.yamane@renault.com





1 Les états financiers 2022 tiennent compte des ajustements au titre de la 1ère application de la norme IFRS 17 « Contrats d’assurance ».

2 Afin d'analyser la variation du chiffre d'affaires consolidé à taux de change constants, Renault Group recalcule le chiffre d'affaires de l’exercice en cours en appliquant les taux de change moyens de la période précédente.

3 Véhicules particuliers à clients particuliers Europe = Autriche, Belgique, Croatie, République Tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni

4 Véhicules particuliers en France, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni

5 Inclut les véhicules électriques, les hybrides (HEV) et les hybrides rechargeable (PHEV), exclut le mild-hybrid (MHEV).

6 Afin d'analyser la variation du chiffre d'affaires consolidé à taux de change constants, Renault Group recalcule le chiffre d'affaires de l’exercice en cours en appliquant les taux de change moyens de la période précédente.

