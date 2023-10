CGG Ouvre un Nouveau Centre HPC au Royaume-Uni, et Porte sa Capacité HPC Mondiale à 500 Pétaflops

Paris, France – le 19 octobre 2023

CGG a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son nouveau centre HPC (High-Performance Computing) dans le sud-est de l'Angleterre. La capacité initiale du centre est de 100 pétaflops, ce qui porte le total mondial de la société à 500 pétaflops, soit un record dans l’industrie.

Ce nouveau Hub HPC s'appuie sur des décennies d'innovation de CGG en matière de conception et d'exploitation de HPC industriels de grande capacité dédiés à l'industrie de l'énergie. Son environnement hautement optimisé est doté de l'infrastructure de refroidissement par immersion propriétaire de CGG, et s’appuie sur une énergie 100% renouvelable. Il reflète l'engagement de l'entreprise à répondre durablement aux demandes importantes des applications scientifiques et d'intelligence artificielle (IA) de haut de gamme.

La clientèle croissante de CGG dans de nombreux secteurs technologiques bénéficiera des capacités informatiques spécialisées du Hub et de l’offre « outcome-driven » axée sur les résultats. La capacité supplémentaire de calcul HPC permettra également d’accélérer les innovations et le déploiement des futures technologies à forte intensité algorithmique nécessaires à la bonne compréhension du sous-sol et à de meilleures prises de décision.

Agnès Boudot, EVP, HPC & Cloud Solutions, CGG, a déclaré : « CGG est un leader mondial des services industriels et personnalisés intégrés en matière de HPC et d'IA. Notre nouveau Hub HPC au Royaume-Uni à la pointe de l’innovation, illustre cette expertise et notre volonté d'accélérer nos workflows d'imagerie de la Terre tout en étendant nos services vers d'autres domaines, tels que l’intelligence artificielle générative et les sciences de la vie, où CGG propose depuis l'infrastructure jusqu’à l’algorithme, des solutions efficaces et évolutives, axées sur les résultats. »

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial en technologies et calcul scientifique de Haute Performance (HPC) qui fournit des données, des produits, des services et des solutions dans les domaines des sciences de la Terre, de la science des données, de la détection et de la surveillance. Notre portefeuille unique aide nos clients à résoudre de manière efficace et responsable et pour un avenir plus durable leurs nombreux et complexes challenges dans le numérique, la transition énergétique, les ressources naturelles, l’environnement et les infrastructures. CGG emploie environ 3 400 personnes dans le monde et est cotée sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

