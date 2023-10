Rush Factory Oyj - Suosta yös ja kohti seuraavaa kautta

Rush Factory Oyj

19.10.2023 klo 9.00

Yhtiötiedote





Suosta yös ja kohti seuraavaa kautta





Rush Factoryn kolmannen kvartaalin liikevaihto oli 0,940 miljoonaa euroa ja kolmen ensimmäisen kvartaalin liikevaihto 3,013 miljoonaa euroa. Kolmannella kvartaalilla järjestettiin seitsemän tapahtumaa. Neljännellä kvartaalilla järjestettiin vielä yksi tapahtuma Brysselissä.

Seuraavan Color Obstacle Rush -kauden lipunmyynti on aloitettu osassa kaupunkeja. Lipunmyynnin paras aloitusajankohta on pandemian jälkeen painottunut hieman myöhempään syksyyn joten ensi kauden lipunmyyntiä ollaan ajamassa kunnolla ylös lähiviikkoina. Saksassa ensimmäisten kuuden kaupungin markkinointikampanja on pidetty lokakuussa ja myynti on seurannut hyvin viime vuoden tasoa. Saksa oli tämän vuoden suurin markkina-alue Color Obstacle Rush -konseptilla joka lupaa hyvää myös ensi kaudelle. Ensi vuodelle on nyt myyty 0,190 miljoonalla eurolla lippuja, joka myynnissä olevien tapahtumien määrään suhteutettuna on samalla tasolla viime vuoden ennakkomyynnin kanssa.









Toimitusjohtaja Mika Metsämäki,

Liikevaihto Q3:lla oli odotettavalla tasolla lipunmyynnin sujuessa tänä vuonna ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen odotetulla tavalla. Kauteen 2023 lähdettiin pienemmällä tapahtumamäärällä edellisen vuoden tappiollisten tapahtumien jälkeen riskien pienentämiseksi ja toiminnan rauhoittamiseksi tulipalojen sammuttamisesta normaaliin liiketoimintaan. Tapahtumien keskimääräinen myynti onkin ollut koko kauden ajan hyvä ja ylittänyt aiemmat keskimääräiset myynnit. Seuraavalle kaudelle tapahtumamäärä on kasvamassa jälleen, pienempi tapahtumamäärä kun edellyttäisi pitkässä juoksussa myös pienempää organisaatiota, joka puolestaan ei luonnollisesti sovi kasvutavoitteisiimme.

Ensi kauden Saksaan avatut kaupungit ovat myyneet viime vuoden tasolla joka antaa odottaa Saksasta hyvää myös ensi vuodesta. Lisäämme tapahtumia Saksassa ja olemme juuri avaamassa myös isomman määrä tapahtumia Suomessa hieman pidemmän tauon jälkeen. Vaikka Suomen markkinalla ihmisiä on vähemmän, on tapahtuman järjestyskustannuksessa valtava ero.

Kulupuolella olemme tehneet muutoksia ja alentaneet kustannuksia; olimme jo ennen pandemiaa ja sen aikana valmistautuneet uuden tapahtumakonseptin lanseeraukseen ja kehitykseen lisäresurssein. Konseptin ollessa valmiimpi, olemme tehneet tarvittavia ja pakollisia säästötoimia. Myös COR:n järjestämisen kustannuksiin on suunniteltu jälleen ensi vuodeksi säästökohteita, onnistuessaan hyvinkin merkittäviä sellaisia. Säästöjen lisäksi testasimme tänä vuonna erilaisia myytäviä lisäpalveluita, joista uskomme ensi kaudeksi saavamme hyvän kasvun paikanpäällä tapahtuvaan myyntiin.

Utopia Nation Festival -konseptin lipunmyyntiä suunnitellaan edelleen aloitettavaksi loppuvuoden aikana, mutta haastava taseasema aiheuttaa omia haasteitaan konseptin ylösajoon. Yhtiön omistaman kiinteistön myynti on yksi varteenotettavimmista vaihtoehdoista taseaseman parantamiseksi. Utopia Nation Festival -tapahtumien on suunniteltu toteutuvan ensi vuoden loppupuolella, loppukesän ja syksyn aikana. Alustavia keskusteluja yhteistyökumppaneiden kanssa on käyty niin nykyisen kuin uuden konseptin osalta ja uskomme yhteistyökumppanuuksissa olevan paljonkin uutta potentiaalia tulevaisuudessa.

Myös muiden tapahtumien järjestämisestä yhteistyössä muiden tapahtuma–alan yritysten kanssa on käyty keskusteluja, erityisesti yhtiön oman tapahtumakauden ulkopuolella. Näin kaluston käyttöastetta voitaisi nostaa nyt kauden painottuessa kevääseen ja syksyyn.

Yhtiön omistaman kiinteistön sakkomaksu tuli yhtiölle hieman yllätyksenä, sillä keskustelu kunnan edustajan kanssa ei antanut odottaa asian etenevän näin pikaisesti. Olemme valittaneet sakosta ja hakeneet lisäaikaa rakentamisvelvoitteen täyttämiseksi. Rakennus on hyvin lähellä valmista, mutta tapahtumien ollessa käynnissä on ollut haastavaa saada tässä taloustilanteessa se viimeisteltyä. Olemme kolmen vuoden (+ vuoden lisäaika) rakentamisvelvoitteesta suurimman osan taistelleet pandemian kanssa joten on ymmärrettävää ettei kiinteistön kehittäminen ole mennyt suunnitelmien mukaan. Niin kunnan kuin yhtiönkin tahtotila on kuitenkin sama, eli saada kiinteistö valmiiksi. Myös keskusteluja kiinteistön myynnistä on edistetty syksyn aikana.













