Udskillelse af ejerskabet af kontortårnene og stadion til Parken Ejendomme af 2023 A/S

I forlængelse af selskabsmeddelelse 06 / 2023 skal det oplyses, at ejerskabet af kontortårnene og stadion udskilles til et selvstændigt datterselskab til PARKEN Sport & Entertainment A/S under navnet Parken Ejendomme af 2023 A/S (”Parken Ejendomme”).

Parken Ejendomme er blevet registreret hos Erhvervsstyrelsen dags dato. Parken Ejendomme er 100 % ejet af PARKEN Sport & Entertainment A/S, og vil fremover drive ejendomsaktiviteterne samt forestå udlejning af Parken stadion til F.C. København P/S, såvel som udlejning af lejemålene i kontortårnene.

