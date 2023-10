Kalmar ja GMP Le Havre jatkavat vuosikymmeniä kestänyttä kumppanuuttaan uudella hybridikonttilukkien tilauksella

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 19. MARRASKUUTA 2023 KLO 10



Cargoteciin kuuluva Kalmar on tehnyt sopimuksen neljän Kalmar-hybridikonttilukin toimittamisesta Générale de Manutention Portuairelle (GMP) Ranskan Le Havreen. Lähes 5 miljoonan euron arvoinen tilaus kirjattiin Cargotecin vuoden 2023 kolmannen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin, ja yksiköt on määrä toimittaa vuoden 2023 loppuun mennessä.



GMP on käyttänyt Kalmarin konttilukkeja jo 1990-luvun alusta alkaen, ja vuodesta 2020 lähtien yhtiö on tilannut yhteensä 28 hybridikonetta. Näiden ekotehokkaiden laitteiden avulla GMP voi pienentää toimintansa hiilijalanjälkeä strategisten tavoitteidensa mukaisesti ja vähentää melusaastetta merkittävästi. Lisäksi GMP Le Havren laituria laajennetaan, joten laitteita tarvitaan lisää satamanostureiden tueksi.



Louis Jonquière, GMP Le Havren johtaja: ”Kalmar ja GMP Le Havre ovat pitkäaikaisia kumppaneita ja sitoutuneet turvalliseen ja kestävään kuormankäsittelyyn. Kalmarin hybridikonttilukit ovat osoittautuneet ihanteelliseksi ratkaisuksi toiminnallemme, joten samalla tiellä jatkaminen oli suhteellisen helppo päätös. Odotamme kovasti uusien koneiden lisäämistä kalustoomme.”



Damien Cols, johtaja, globaalit asiakkaat, Kalmar: ”GMP Le Havren viimeisin tilaus on jälleen yksi vahva osoitus siitä, että terminaalioperaattorit luottavat hyväksi havaittuihin hybridiratkaisuihimme päästöjensä vähentämiseksi ja tehokkuutensa parantamiseksi. Jatkamme erittäin mielellämme vuosikymmeniä kestänyttä kumppanuuttamme GMP:n kanssa, sillä terminaalioperaattori on meidän laillamme voimakkaasti sitoutunut luomaan kestävän tulevaisuuden lastinkäsittelylle.”





Lisätietoja:

Damien Cols, johtaja, globaalit asiakkaat, Kalmar, puhelin: +32 475 77 5695, damien.cols@kalmarglobal.com

Maija Eklöf, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kalmar, puhelin: +358 20 777 4096, maija.eklof@kalmarglobal.com



Kalmar on satamien, terminaalien, jakelukeskusten ja raskaan teollisuuden kestävien lastinkäsittelyratkaisujen globaali markkinajohtaja. Laajan sähkötoimisten tuotteiden valikoimamme ja maailmanlaajuisen palveluverkostomme ansiosta voimme auttaa asiakkaitamme tekemään toiminnastaan entistäkin turvallisempaa, ekotehokkaampaa ja tuottavampaa. Yhteistyössä kehitettävät innovatiiviset ratkaisut muokkaavat alamme tulevaisuutta asiakkaidemme eduksi. www.kalmarglobal.com



Kalmar on osa Cargotec-konsernia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: kaupankäyntitunnus CGCBV) liikevaihto vuonna 2022 oli noin 4,1 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 11 700 henkilöä. www.cargotec.com



GMP on Ranskan johtava konttisatamaoperaattori, ja se käsittelee kaksi miljoonaa TEU-konttia vuodessa. Yhtiö työllistää yli 1 200 henkilöä, mukaan lukien 1 000 satamatyöntekijää. GMP käsittelee maailman suurimpien laivojen lastia vuorokauden ympäri ja kaikkina viikonpäivinä. GMP:n terminaaleja yhdistää rautatie ja joki, jotka mahdollistavat monimuotoisia kuljetuspalveluja. Terminaalit on myös digitalisoitu täydellä 5G-kattavuudella. Vuonna 2023 käyttöön otettu hiilineutraaliusmalli tarjoaa jo 100 % vihreän sähkön kulutuksen. GMP on ISO QSSE (Quality Safety Security Environment)- ja Full OEA -sertifioitu. https://www.gmportuaire.fr/en/

