O salário, o critério principal na procura de emprego

LISBOA, Portugal, Oct. 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Fed Finance, empresa especializada em recrutamento nas áreas de contabilidade, finanças empresariais e folha de pagamento em Portugal, tem o prazer de apresentar as conclusões da pesquisa intitulada "Atratividade e Dinamismo do Mercado de Emprego". A pesquisa, conduzida junto de 143 candidatos em procura ativa ou passiva de oportunidades no mercado de emprego, forneceu informações importantes sobre as percepções e expectativas dos profissionais em relação ao mercado de trabalho em Portugal.



Neutralidade em relação ao dinamismo do mercado de emprego

Quase metade dos candidatos entrevistados (42%) demonstrou uma opinião neutra quanto ao dinamismo do mercado de trabalho. No entanto, uma informação relevante é que 90% deles foram contactados pelo menos uma vez para uma oportunidade de emprego nos últimos 12 meses, indicando grande dinamismo no mercado.

“O mercado está bastante dinâmico e a favor dos candidatos. Ou seja temos mais ofertas de que competênciais e senti-mos falta de talentos qualificados e com experiência. Nesse sentido as empresas estão dispostas a recrutar, no entanto o salário é sempre um tema importante dado que as empresas nem sempre estão alinhadas com os vencimentos do mercado que têm vindo a aumentar significativamente.” declarou Nanci Gonçalves, Manager do Fed Finance em Lisboa.

Remuneração no topo dos critérios de seleção e retenção

Unanimamente, 80% dos candidatos afirmaram que a remuneração é o critério mais importante na escolha entre duas oportunidades profissionais. Esse critério foi amplamente preferido em relação à “descrição das funções” e à “localização do cargo”. Além disso, 69% dos participantes indicaram que a remuneração também é o critério mais importante para a retenção no emprego, seguido de perto pelo “ambiente de trabalho” (66%) e “equilíbrio entre vida pessoal e profissional”.

"Os resultados desta pesquisa são muito esclarecedores para o mercado de emprego em Portugal. Eles destacam a importância primordial da remuneração nas decisões profissionais. Adicionalmente a necessidade das empresas se concentrarem em melhorar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional e o ambiente de trabalho, é também decisivo para atrair e reter talentos. " declarou Nanci Gonçalves.

Projeções de carreira a longo prazo

Uma grande maioria dos candidatos (47%) planeja permanecer nas empresas a longo prazo, considerando permanecer na mesma empresa por mais de 7 anos. Esses resultados sugerem um forte potencial de retenção de talentos para as empresas portuguesas.

Sobre a Fed Finance:

A Fed Finance é uma empresa especializada em recrutamento nas áreas de contabilidade, finanças corporativas e folha de pagamento em Portugal. É uma marca do Group Fed, com 22 anos de experiência. A Fed Finance conecta empresas em busca de talentos qualificados com candidatos altamente qualificados e motivados. As nossas equipas de consultores dedicados possuem um amplo conhecimento do mercado de trabalho em Portugal e estão comprometidas em fornecer soluções personalizadas e eficientes para atender às necessidades específicas de cada empresa e candidato. Para saber mais sobre nossos serviços e descobrir como podemos apoiá-lo nas suas necessidades de recrutamento ou carreira, visite o nosso site: www.fedfinance.pt