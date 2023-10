Investissements Purpose dévoile le fonds thématique tactique pour accéder aux tendances de croissance de premier plan tout en réduisant au minimum le risque de baisse

TORONTO, 19 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose Inc. (« Purpose ») est fière d’annoncer le lancement du Purpose Fonds Tactique Thématique (le « Fonds »), un fonds tactique thématique d’capitaux propres qui utilise des indicateurs de élan pour saisir les tendances haussières des thèmes les plus dynamiques du marché, combinés à une discipline de vente fondée sur des règles qui désamorce les préjugés émotionnels qui peuvent amener les investisseurs à conserver ces opérations trop longtemps. Les actions du Fonds commenceront à être négociées aujourd’hui sur Cboe Canada (anciennement Neo Exchange Inc.) sous le symbole RTT. Le Fonds offre également des actions ordinaires de fonds commun de placement de séries A, F, I, XA, XF et XUF.

S’appuyant sur la méthodologie propriétaire mise au point par le Fonds de répartition tactique de l’actif purpose (ticker : RTA), le fonds utilisera une stratégie basée sur des règles qui cible les investissements thématiques positionnés pour prestation des changements perturbateurs dans des domaines de pointe tels que l’énergie renouvelable, la biotechnologie et l’intelligence artificielle. Le processus de placement est conçu pour accroître l’exposition aux thèmes affichant les tendances à la hausse les plus fortes tout en évitant et en retirant ceux qui sont dans une tendance à la baisse.

« L’investissement thématique est un espace inspirant et innovant. Il peut être facile d’aborder ces thèmes, mais trop souvent, il peut être difficile de savoir quand se retirer de ces positions », explique Vlad Tasevski, chef de la gestion des actifs, institutions et investisseurs chez Purpose. « Avec le Purpose Fonds Tactique Thématique, les investisseurs peuvent obtenir une exposition à ces thèmes croissants, avant même que bien d’autres ne voient la tendance à la hausse, avec une discipline de vente tactique dénuée d’émotions lorsque ces tendances tournent. »

Les principaux avantages du Fonds sont les suivants :

Exposition à la hausse à des secteurs novateurs et transformateurs affichant la plus forte croissance des cours.

Diversification entre les occasions, ce qui limite le risque de concentration dans une tendance unique du marché.

Méthodologie d’atténuation des risques automatisée pour instaurer une discipline de sortie sans émotion.

Dans l’ensemble, il s’agit d’une solution de base visant à intégrer des occasions de croissance de premier plan sur le marché dans un portefeuille assorti d’une gestion des risques intégrée pour gérer la volatilité.

« Investir dans des FNB thématiques est stimulant et peut vraiment donner un élan de croissance à un portefeuille », explique Craig Basinger, stratège en chef des marchés chez Purpose et gestionnaire de portefeuille du Fonds. « Malheureusement, de nombreux investisseur ont eu une mauvaise expérience des ETF thématiques, achetant tardivement et avoir trop longtemps leur investissement. Grâce à notre processus fondé sur des règles, nous croyons avoir créé un moyen plus sûr d’obtenir une exposition à cette partie excitante du marché. »

Alors que Investissements Purpose continue de montrer la voie en matière de produits financiers innovants, le Purpose Fonds Tactique Thématique représente la dernière étape de la société dans l’identification des domaines mal desservis par les investisseurs et dans la résolution de leurs problèmes grâce à des outils uniques leur permettant de prospérer dans des environnements de marché dynamiques. Apprenez-en plus sur le Fonds : www.purposeinvest.com/fr-CA/funds/purpose-tactical-thematic-fund

À propos de Investissements Purpose

Investissements Purpose est une société de gestion d’actif dont l’actif sous gestion s’élève à plus de 17 milliards de dollars. Investissements Purpose met constamment l’accent sur l’innovation centrée sur le client et offre une gamme de produits de placement gérés et quantitatifs. Investissements Purpose est dirigé par le célèbre entrepreneur Som Seif et est une division de Purpose Unlimited, une société indépendante de services financiers axés sur la technologie.

Le contenu du présent document n’est fourni qu’à titre informatif et n’est pas fourni dans le cadre d’un placement de titres décrit aux présentes, ni ne constitue une recommandation ou une sollicitation d’acheter, de détenir ou de vendre un titre. Les renseignements contenus dans le présent document ne constituent pas une notice d’offre, un prospectus, une annonce ou un appel public à l’épargne de titres et ne doivent en aucun cas être interprétés comme tels. Aucune commission des valeurs mobilières ni aucune autorité similaire n’a examiné ces renseignements et toute personne qui donne à entendre le contraire commet une infraction. Les renseignements contenus dans le présent document sont considérés comme exacts et fiables; toutefois, nous ne pouvons garantir qu’ils sont complets ou à jour en tout temps. Les renseignements fournis peuvent changer sans préavis.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux placements dans des fonds de placement. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d’information avant d’investir. Rien ne garantit que le montant intégral de votre placement dans un fonds vous sera remboursé. Si les titres sont achetés ou vendus sur une bourse de valeurs, vous pourriez payer plus ou recevoir moins que la valeur de l’actif net actuel. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Les niveaux et les fréquences de distribution des fonds ne sont pas garantis et peuvent varier au gré de Purpose Investment.

Certaines déclarations contenues dans le présent document peuvent être prospectives. Les énoncés prospectifs (« FLS ») sont des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d’événements futurs ou s’y rapportent, ou comprennent des termes tels que « pouvoir », « s’attendre à », « prévoir », « avoir l’intention de », « régime », « croire », « estimer » ou d’autres expressions semblables. Les déclarations prospectives ou autres que les informations historiques sont soumises à des risques et à des incertitudes, et les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux présentés dans le FLS. Les SLF ne sont pas des garanties de performance future et sont par nature fondées sur de nombreuses hypothèses. Bien que les énoncés prospectifs contenus dans le présent document soient fondés sur ce que Investissements Purpose estime être des hypothèses raisonnables, Investissements Purpose ne peut garantir que les résultats réels seront conformes à ces énoncés prospectifs. Le lecteur est prié d’examiner attentivement les FLS et de ne pas s’y fier indûment. À moins que les lois applicables ne l’exigent, il n’est pas prévu, et il est expressément nié, qu’il existe une intention ou une obligation de mettre à jour ou de réviser les FLS, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement.