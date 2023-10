BOREO OYJ Sijoittajauutinen 19.10.2023 klo 18:00



Boreo julkaisee vuoden 2023 tammi-syyskuun osavuosikatsauksen 2.11.2023

Boreo Oyj:n tammi-syyskuun 2023 osavuosikatsaus julkistetaan torstaina 2.11.2023 klo 09.00.

Webcast-lähetys, jossa yhtiön toimitusjohtaja Kari Nerg ja talous- ja rahoitusjohtaja Aku Rumpunen esittelevät osavuosikatsausta, järjestetään samana päivänä klo 11.00. Tilaisuus on englanninkielinen ja kysymyksiä voi esittää esityksen jälkeen. Esitysmateriaali on saatavilla ennen lähetyksen alkua Boreon kotisivuilla osoitteessa: www.boreo.com/investors .

Webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa: https://boreo.videosync.fi/2023-q3-results . Tilaisuus nauhoitetaan ja tallenne on tilaisuuden jälkeen katsottavissa osoitteessa www.boreo.com/investors .

Vantaalla, 19. päivänä lokakuuta 2023

Boreo Oyj

Kari Nerg

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja Kari Nerg

+358 44 341 8514

Talous- ja rahoitusjohtaja Aku Rumpunen

+358 40 556 3546

Boreo lyhyesti:

Boreo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, joka luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä pieniä ja keskisuuria yhtiöitä pitkällä aikavälillä. Boreon liiketoiminnot on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Elektroniikka, Tekninen kauppa ja Raskas kalusto.

Boreon ensisijainen tavoite on kestävä pitkän aikavälin tuloskasvu. Yhtiön liiketoimintamallina on kannattavien ja korkeaa pääoman tuottoa tekevien yrittäjämäisten yhtiöiden hankinta ja pitkäaikainen omistaminen. Yhtiön liiketoimintamallin keskiössä on sen yhtiöiden kassavirtojen uudelleensijoittaminen korkeilla odotetuilla pääoman tuottotasoilla konserniyhtiöihin tai yritysostoihin. Boreo toimii hajautetussa organisaatiomallissa, jossa korostetaan paikallista vastuuta ja yrittäjämäistä toimintatapaa. Konsernin yhtiöiden kestävä pitkän aikavälin tuloskasvu varmistetaan yhtiöiden ja niiden henkilöstön tukemisella ja kouluttamisella.

Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 160 miljoonaa euroa ja se työllistää yli 300 henkilöä seitsemässä maassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla.