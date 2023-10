ORAPI : Réalisation de l’acquisition par Groupe Paredes des actions Orapi détenues par M. Guy Chifflot

Communiqué de presse Lyon – Saint-Vulbas, le 19 octobre 2023 à 17h30

Réalisation de l’acquisition par Groupe Paredes des actions Orapi détenues par M. Guy Chifflot

La société ORAPI (« ORAPI » ou la « Société ») a été informée ce jour que la société Groupe Paredes (le « Groupe Paredes ») a réalisé l’acquisition des actions de la Société et ORA 2 détenues par M. Guy Chifflot, président du conseil de surveillance de la Société, et actionnaire de la Société (directement et indirectement via sa détention dans les sociétés La Financière MG3F et GC Consult), à un prix par action ORAPI de 6,50 euros et à un prix par ORA 2 de 5,20 euros.

À l’issue de la réalisation de cette acquisition, Groupe Paredes détient 2.315.265 actions ordinaires ORAPI représentant environ 34,8% du capital social1 et 2.242.763 ORA 2 émises par la Société.

La réalisation de cette acquisition sera suivie du dépôt par Groupe Paredes d’une offre publique d’achat auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’« Offre Publique »).

La Société a également été informée que Groupe Paredes et Kartesia ont conclu, le 18 octobre 2023, sous certaines conditions suspensives, un engagement d’apport à l’Offre Publique portant sur les actions ordinaires ORAPI détenues par Kartesia et révocable en cas d’offre publique concurrente déposée par un tiers. Les termes et conditions de cet engagement d’apport seront détaillés dans le projet de note d’information qui sera déposé dans le cadre de l’Offre Publique.

Comme annoncé dans le communiqué de presse publié par la Société le 11 juillet 2023, le Conseil de Surveillance de la Société a désigné le cabinet Accuracy, représenté par Monsieur Henri Philippe, en qualité d’expert indépendant afin d’établir un rapport sur les conditions financières de l’Offre Publique, dans les conditions visées par l’instruction AMF n° 2006-08 et la recommandation AMF n° 2006-15.

1 Sur la base d’un nombre total de 6.643.534 actions (source : publication de la Société du 5 septembre 2023 relative aux nombres de titres et de droits de vote à la date du 31 août 2023).

