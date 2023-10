JCDecaux renouvelle et étend sa concession avec le métro de Madrid pour 10 ans, dans une logique de digitalisation de ses espaces publicitaires autour de formats iconiques et innovants

Paris, le 19 octobre 2023 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce avoir renouvelé et étendu, à la suite d'un appel d'offres, sa concession publicitaire avec le métro de Madrid (5 millions de passagers quotidiens en moyenne), qui devient ainsi le contrat de métro opéré par JCDecaux le plus digitalisé en Europe et le premier espace publicitaire en Espagne intégralement piloté grâce à la donnée. La transformation numérique du plus ancien réseau de métro espagnol a débuté en août et s'achèvera d'ici la fin de l'année.

Ce contrat de 10 ans porte sur 3 100 mobiliers analogiques et sur plus de 460 nouveaux écrans digitaux, de plus grand format, d’une définition optimisée et plus économes en énergie, avec un cycle de vie prolongé, contribuant à rendre les stations de métro plus efficientes et durables. Le nouveau contrat vise à fournir un environnement publicitaire de grande qualité et à moderniser le métro de la capitale espagnole par l’installation d’environ 2 000 m² d'écrans. Il comprend des dispositifs innovants et impactants tels que des écrans grand format et des colonnes à effet anamorphique, des écrans dalles incurvés ainsi que des « formats cinéma », nouveau type d'écran de grande taille créé exclusivement pour les quais du métro et dont 142 seront installés dans 39 stations clés. Un tout nouveau réseau d'écrans digitaux sera également créé avec près de 300 écrans haute définition déployés sur 100 emplacements stratégiques, principalement dans le périmètre M30 (voie circulaire de Madrid), garantissant une couverture et une visibilité maximales.

L'innovation technologique et l’analyse des données contribueront par ailleurs à la mise en œuvre dans les stations de métro d'une communication ciblée et contextuelle. Pour la première fois, des outils de mesure permettront d'affiner le calcul des impressions en temps quasi réel et de proposer des mesures de performance très précises. Ce nouveau contrat permettra également à JCDecaux d'introduire pour la première fois des propositions d'achat programmatique dans l’environnement du métro, après les avoir lancées dans le mobilier urbain et les centres commerciaux.

JCDecaux exploitera au total 2 750 faces digitales dans le pays d’ici la fin de l’année.



Jean-Charles Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes heureux d'avoir remporté ce contrat stratégique portant sur la digitalisation du métro de Madrid, poursuivant ainsi notre partenariat de long terme initié en 2007. JCDecaux a déployé un plan de transformation publicitaire d’envergure, notamment par l’introduction d’une offre publicitaire digitale avec des formats de grande taille et iconiques, proposant une plateforme de communication parmi les plus développées pour les annonceurs et permettant de créer des expériences de marque mémorables. Le Groupe contribuera ainsi à améliorer l'environnement du métro de Madrid, renforcera l'engagement de ses utilisateurs et, à terme, permettra de générer des revenus additionnels réinvestis pour améliorer sans cesse l’expérience des voyageurs. Il s’agit de l'un de nos projets les plus ambitieux à ce jour en Europe et nous souhaitons qu'il devienne une référence en termes de digitalisation responsable. La publicité dans le métro (OOH et DOOH) est un écrin idéal pour créer des campagnes percutantes et mémorables, qui marqueront les voyageurs bien après la fin de leur trajet. En tant que numéro un mondial de la communication extérieure, notre ambition est de proposer des dispositifs média innovants qui valorisent la communication, au bénéfice de nos partenaires, des citoyens, des annonceurs et de leurs marques. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d'affaires 2022 : 3 317 millions d'euros (a) – Chiffre d'affaires du premier semestre 2023 : 1 585 millions d'euros (a)

– Chiffre d'affaires du premier semestre 2023 : 1 585 millions d'euros N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de plus de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

1 040 132 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 573 villes de plus de 10 000 habitants

11 200 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good (3,4/5), CDP (A-), MSCI (AA) et classé Platine par EcoVadis

1 ère entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100

entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100 Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (604 536 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 153 aéroports et 205 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (333 620 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (101 976 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (654 957 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (170 973 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (129 305 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (24 198 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (19 371 faces publicitaires)

(a) Chiffre d’affaires ajusté

