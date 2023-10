BOLLORE : Information financière du troisième trimestre 2023

BOLLORÉ





Information financière du troisième trimestre 2023 Le 19 octobre 2023

Chiffre d’affaires (à périmètre et taux de change constants) :

-7% au troisième trimestre 2023

-4% à fin septembre 2023

C hiffre d’affaires du troisième trimestre 2023

A périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2023 du Groupe s’élève à

3 196 millions d’euros, en baisse de 7 % :

Logistique pétrolière : 668 millions d’euros, -32 % compte tenu de la baisse des cours des produits pétroliers et de la décroissance des volumes vendus ;





compte tenu de la baisse des cours des produits pétroliers et de la décroissance des volumes vendus ; Communication (Vivendi) : 2 425 millions d’euros, +3 % bénéficiant des bonnes performances de Groupe Canal+ (+5 %) et d’Havas (+6 %) ;





bénéficiant des bonnes performances de Groupe Canal+ (+5 %) et d’Havas (+6 %) ; Industrie : 85 millions d’euros, +18 % grâce à la finalisation d’un projet de stockage stationnaire.





En données publiées, le chiffre d’affaires diminue de 6 % (-217 millions d’euros) par rapport à celui du troisième trimestre 2022, avec des effets de change négatifs (-26 millions d’euros) et un effet périmètre favorable (+46 millions d’euros).

Chiffre d’affaires à fin septembre 2023

A périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires à fin septembre 2023 est en baisse de 4 % à

9 427 millions d’euros.

En données publiées, le chiffre d’affaires des neuf premiers mois de l’année est en retrait de 4 %, compte-tenu de

+96 millions d’euros de variations de périmètre (notamment de l’intégration de Sicarbu acquis par Bolloré Energy, ainsi que des entrées de périmètre chez Vivendi) et de -26 millions d’euros d’effets de change en raison d’une appréciation de l’euro, principalement par rapport à la livre sterling et au dollar américain.

A périmètre et taux de change constants, comparés aux neuf premiers mois de 2022, les principaux secteurs ont évolué comme suit :

Logistique Pétrolière :

Le chiffre d’affaires de Bolloré Energy ressort à 2 022 millions d’euros, en baisse de 22 %, en raison de la baisse des prix des produits pétroliers, qui avaient atteint des niveaux records après le déclenchement de la guerre en Ukraine, et d’un recul des volumes vendus.

Communication :

Le chiffre d’affaires s’élève à 7 121 millions d’euros, en croissance de +3 % à périmètre et taux de change constants par rapport à la même période de 2022. Cette augmentation résulte principalement du Groupe Canal+ qui enregistre une croissance conséquente de 3 % grâce notamment à la forte hausse de Studiocanal et la progression de la télévision payante en France, ainsi que de la croissance d’Havas (+5 %), soutenue par la progression de toutes ses divisions.

Industrie :

Le chiffre d’affaires des activités industrielles ressort à 233 millions d’euros (stockage d’électricité, films, terminaux et systèmes spécialisés), en diminution de 16 % par rapport aux neuf premiers mois de l’exercice 2022.

Cette baisse s’explique principalement par une diminution des ventes de batteries et de bus, ainsi que celles des Films. En revanche, les Terminaux spécialisés et Polyconseil sont en progression.

Évolution du chiffre d’affaires par activité





(en millions d’euros) 3ème trimestre Cumul 9 mois 2023 (1) 2022 (1) Croissance Croissance 2023 (1) 2022 (1) Croissance Croissance publiée organique publiée organique Bolloré Energy 668 951 -30% -32% 2 022 2 570 -21% -22% Communication 2 425 2 366 +2% +3% 7 121 6 892 +3% +3% Industrie 85 73 +16% +18% 233 279 -16% -16% Autres (Actifs Agricoles, Holdings) 18 24 -23% -41% 52 59 -12% -42% Total 3 196 3 413 -6% -7% 9 427 9 799 -4% -4%

(1) Retraité : conformément à la norme IFRS 5 et pour assurer la comparabilité des résultats, les reclassements en activités cédées ou en cours de cession comprennent :

L’ensemble des activités Transport et Logistique du Groupe en Afrique sur l'exercice 2022 (ces activités ont été cédées le 21 décembre 2022) ;

Editis sur les exercices 2022 et 2023 (au 21 juin 2023, Editis est déconsolidée, par suite de perte de contrôle) ;

Le reste des activités Transport et Logistique du Groupe sur les exercices 2022 et 2023 (ces activités sont destinées à être cédées depuis le 8 mai 2023).





Faits marquants et évènements récents

Communication Rapprochement avec Lagardère : le 9 juin 2023, Vivendi a annoncé avoir obtenu de la Commission Européenne l’autorisation relative à son projet de rapprochement avec le groupe Lagardère. Cette autorisation est subordonnée à la réalisation des deux engagements proposés par Vivendi, à savoir la cession de 100 % du capital d’Editis et la cession intégrale du magazine Gala. Vivendi a signé avec IMI un contrat de cession d’Editis et Prisma Media a également conclu un acte de cession du fonds de commerce de Gala avec le Groupe Figaro. La Commission Européenne doit désormais agréer ces deux acheteurs. Le Groupe est confiant que la finalisation de son rapprochement avec Lagardère interviendra d’ici à la fin de l’année. Il réitère sa volonté de conserver l’intégrité du groupe Lagardère.



Le Groupe Canal+ a poursuivi son développement à l’international au troisième trimestre avec la prise de participation à hauteur de 12 % dans le Groupe Viaplay, leader de la télévision payante dans les pays nordiques et le renforcement au capital de MultiChoice Group, dont Groupe Canal+ détient 32,93 % au 30 septembre 2023.





Bolloré Logistics





Le 11 juillet 2023, le Groupe Bolloré a conclu le contrat de cession de 100 % de Bolloré Logistics au Groupe CMA CGM. Le processus d’obtentions des autorisations au titre du contrôle des concentrations et des investissements étrangers dans les juridictions concernées suit son cours selon le calendrier prévisionnel et devrait permettre la réalisation définitive de cette cession au premier trimestre 2024. Bolloré Logistics a été retraité en IFRS5 dans les comptes du Groupe.

Évolution du chiffre d’affaires par trimestre





(en millions d’euros) 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 2023 (1) 2022 organique 2022 publié (1) 2023 (1) 2022 organique 2022 publié (1) 2023 (1) 2022 organique 2022 publié (1) Bolloré Energy 712 848 848 641 775 772 668 978 951 Communication 2 290 2 244 2 216 2 407 2 307 2 310 2 425 2 352 2 366 Industrie 74 111 112 74 93 94 85 72 73 Autres (Actifs Agricoles, Holdings) 15 26 14 18 32 21 18 31 24 Total 3 091 3 229 3 189 3 140 3 207 3 196 3 196 3 433 3 413

