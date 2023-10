Homologation du VEOS aux Etats-Unis 510(k)

Communiqué de presse Ecully, le 19 octobre 2023 –18h





Spineway obtient l’autorisation 510(k) de la FDA

pour son système de fixation vertébrale postérieure VEOS

Le Groupe Spineway spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale (rachis), est heureux d'annoncer la récente autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour son système de fixation vertébrale postérieure VEOS.

Cette autorisation, qui permet au Groupe Spineway de commercialiser son système VEOS aux États-Unis, représente une avancée significative pour le Groupe et renforce son approche stratégique visant à développer ses activités sur le marché américain. Cette reconnaissance démontre également l’engagement du Groupe à fournir des solutions innovantes aux chirurgiens et à donner la priorité au bien-être des patients.

Présentation au congrès NASS de Los Angeles

Ce dispositif médical innovant est présenté au congrès de la North American Spine Society (NASS) qui se tient actuellement à Los Angeles jusqu’au 21 octobre 2023.

Le système de fixation vertébrale postérieure VEOS est une plateforme complète qui offre une solution innovante et versatile adaptée aux besoins des chirurgiens. La plateforme VEOS est facile à utiliser, entièrement modulaire et optimise l’excellence opérationnelle au bloc opératoire.

Cette nouvelle offre permet aux chirurgiens de réaliser des interventions en approche ouverte, mini-invasive et percutanée (MIS) pour le traitement d’un large éventail de pathologies rachidiennes, du rachis dégénératif jusqu’à la chirurgie complexe et les déformations.

« Nous sommes très fiers de cette autorisation de la FDA qui permet au Groupe Spineway de franchir une première étape dans le déploiement de ses nouvelles gammes aux États-Unis. Cette autorisation démontre notre capacité à développer des solutions innovantes dans le traitement des pathologies du rachis, qui répondent parfaitement aux besoins des chirurgiens et des patients. » déclare Stéphane Le Roux, PDG de Spineway.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à l’export.

Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de brevets (2013) – Labellisée Talent INPI (2015).

