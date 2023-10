EssilorLuxottica: Chiffre d’affaires T3/9M 2023 - Hausse de 7,2 % du chiffre d’affaires sur 9 mois à taux de change constant

Chiffre d’affaires T3/9M 2023

Hausse de 7,2 % du chiffre d’affaires sur 9 mois

à taux de change constant1

Un rythme de croissance toujours soutenu

Hausse de 5,2 % du chiffre d'affaires au T3 à taux de change constants 1

L’Amérique du Nord en ligne avec le T2, portée par l'optique

Forte croissance de la région EMEA, portée par Professional Solutions et les ventes de détail en optique

Varilux XR en plein déploiement, doublement des ventes de Stellest en Chine

Débuts prometteurs de la collection Swarovski

Lancement de Ray-Ban Meta, la nouvelle génération de lunettes connectées

Charenton-le-Pont, France (19 octobre 2023 – 18h00) – EssilorLuxottica annonce que son chiffre d’affaires consolidé du troisième trimestre 2023 s'élève à 6 294 millions d’euros, en hausse de 5,2 % à taux de change constants1 par rapport au chiffre d’affaires du troisième trimestre 2022 (-1,6 % à taux de change courants).

« Nous voulons avant tout exprimer notre profonde solidarité avec nos collègues et leurs familles, en Israël, ainsi qu’avec tous ceux qui sont affectés par cette tragique situation.

EssilorLuxottica, à l’image de ses équipes, est un Groupe particulièrement résilient. Tout au long de ce troisième trimestre, chacune des activités et régions d’EssilorLuxottica a contribué à générer une croissance solide, avec la montée en puissance des lancements récents, comme par exemple Varilux XR series et Swarovski. Nous nous étions engagés à mettre en œuvre une approche audacieuse et profondément disruptive. Nous en voyons aujourd’hui les résultats, avec des initiatives telles que Ray-Ban Meta, Nuance Audio et Helix qui ouvrent à notre industrie des perspectives prometteuses pour les années à venir. D’autre part, nous nous renforçons et complétons notre empreinte industrielle, avec l’ouverture d’une nouvelle usine à Rayong, en Thaïlande, qui incarne parfaitement la vision d’EssilorLuxottica : réunir montures et verres sous un même toit. C’est une étape importante dans notre engagement à mieux répondre aux besoins croissants de santé visuelle dans le monde, tout en élargissant et en équilibrant nos implantations géographiques.

Nous sommes confiants et fiers d’avoir nos collègues et partenaires à nos côtés dans cette aventure humaine et industrielle. » ont commenté Francesco Milleri et Paul du Saillant, respectivement Président-Directeur Général et Directeur Général Délégué d'EssilorLuxottica.

