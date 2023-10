EssilorLuxottica: Fatturato del terzo trimestre e dei nove mesi 2023 - Vendite in aumento del 7,2% da inizio anno a cambi costanti

Fatturato del terzo trimestre e dei nove mesi 2023

Vendite in aumento del 7,2% da inizio anno a cambi costanti1

Continua la solida traiettoria di crescita

Fatturato del terzo trimestre in crescita del 5,2% a cambi costanti 1

Nord America in linea con il secondo trimestre, sostenuto dalla categoria vista

EMEA solida, trainata da Professional Solutions e dal retail ottico

Varilux XR in buona crescita, Stellest raddoppia il fatturato in Cina

Swarovski vede un inizio promettente

Lanciati i Ray-Ban Meta, la nuova generazione di smart glasses

Charenton-le-Pont, Francia (19 ottobre 2023 – ore 18:00) – EssilorLuxottica annuncia che i ricavi consolidati del terzo trimestre 2023 sono stati pari a 6.294 milioni di Euro, con un aumento del 5,2% a cambi costanti1 rispetto al terzo trimestre 2022 (-1,6% a cambi correnti).

“Vogliamo innanzitutto esprimere la nostra più sincera vicinanza ai colleghi in Israele e alle loro famiglie, così come a tutti coloro che soffrono a causa di questa terribile situazione.

La nostra azienda e le nostre persone sono incredibilmente resilienti. Nell'ultimo trimestre tutti i business e le aree geografiche hanno contribuito alla crescita, con le ultime novità come Varilux XR Series e Swarovski sempre più apprezzate sul mercato. Il coraggio e l’innovazione su cui abbiamo costruito EssilorLuxottica oggi ci permettono di intraprendere nuove iniziative come Ray-Ban Meta, Nuance Audio e Helix, che segneranno la strada per l’intero settore negli anni a venire. Stiamo continuando inoltre a investire sui nostri punti di forza, a partire dal nostro network logistico-produttivo, con l’avvio di un nuovo stabilimento a Rayong, in Tailandia, che riflette perfettamente l’unicità di EssilorLuxottica e integra montature e lenti sotto lo stesso tetto. Si tratta di un importante passo avanti per rispondere in maniera sempre più efficace al bisogno di cure della vista in crescita nel mondo, ed espandere la nostra presenza nelle diverse geografie in modo equilibrato.

Guardiamo con fiducia al futuro e siamo orgogliosi di portare con noi in questo viaggio tutti i nostri colleghi e i partner”, hanno affermato Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato, e Paul du Saillant, Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica.

