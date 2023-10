ORAPI : Chiffre d'affaires du T3 2023 _ Croissance cumulée à +1,2% vs 2022 à périmètre comparable _

Communiqué de presse Lyon – Saint-Vulbas, le 19 octobre 2023 à 18h00

CHIFFRE D’AFFAIRES DU T3 2023

Croissance cumulée à +1,2% vs 2022 à périmètre comparable

Activité solide en France sur le « Core Business » : +3,7%

Bonnes perspectives confirmées

En M€



T3 2022



T3 2023



9 mois 2022



9 mois 2023



France 45,7 46 145,8 149,3 Europe hors France 5,6 5,2 17,5 16,5 Amérique du Nord 0,5 0,5 1,5 1,5 Asie et reste du Monde 2,5 2,8 8,6 8,2 Total à PC 54,3 54,5 173,4 175,4 Total courant 54,3 54,5 173,4 175,4

ORAPI réalise sur le 3ème trimestre 2023 un chiffre d’affaires de 54,5 M€, portant le chiffre d’affaires sur 9 mois à 175,4 M€, soit une croissance de +1,2%.

Dans un contexte économique morose, le groupe confirme ainsi la solidité de son modèle en France, malgré la décroissance désormais actée des produits de désinfection (-50% produits « COVID » en cumulé 9 mois), des arbitrages nécessaires sur les activités de sous-traitance et marques distributeurs et des difficultés en Europe du Nord.

Le groupe a poursuivi un développement actif sur les marchés hygiène et process, notamment autour de la clientèle grands comptes, absorbant ainsi la décroissance nécessaire des activités de sous traitance et de MDD (6,6 M€ en cumul, soit -19% vs 2022), dont les marges dilutives en période inflationiste pénalisaient la rentabilité.

En France, le chiffre d’affaires sur 9 mois atteint 149,3 M€ vs 145,8 M€ en 2022, soit une progression de 2,4%, et +3,7% sur le Core Business (hors MDD). Au-delà de l’effet inflation, le groupe enregistre des volumes de ventes solides en B to B, avec un attrait croissant pour des offres de produits éco-responsables, alliant performance, écologie et sécurité, grâce à des composants qui limitent les rejets nocifs dans l’environnement, et à des conditionnements qui réduisent les déchets d’emballages et favorisent le recyclage.

En Europe (hors France), l’activité cumulée s’établit à 16,5 M€ contre 17,5 M€ en 2022. Cette décroissance est principalement le fruit de la déflation des pastilles de javel produites en Espagne (-0,6 M€), qui suit l’évolution à la baisse de la matière sans pour autant générer de diminution de marge, et des difficultés dans les filiales d’Europe du Nord (UGT où une dépréciation a été constatée dans les comptes à fin juin).

En Amérique du Nord, à 1,5 M€, l’activité reste très stable, essentiellement portée par l’offre produits process et maintenance.

La zone Asie & reste du Monde affiche un chiffre d’affaires solide à 8,2 M€, confirmant la demande récurrente des grands secteurs stratégiques tels que l‘aéronautique et l’hôtellerie, historiquement ciblés par ORAPI.

Fort de cette croissance sur des marchés durablement porteurs,

ORAPI, premier industriel français des produits d’Hygiène et de Maintenance,

confirme son plan de marche orienté vers la création de valeur durable

pour ses clients et l’amélioration progressive de ses performances financières

sur l’exercice en cours.

Rappel : Opération de rachat en cours par le Groupe Paredes.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2023, le 25 janvier 2024

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène

et de maintenance. ORAPI est le leader français de l’Hygiène Professionnelle

ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP

ORAPI est éligible au PEA – PME

Contacts :

Directrice Administrative et Financière

Annelise Rousset

+33 (0)4 74 40 20 82

annelise.rousset@orapi.com Communication Financière

Valentine Boivin

+33 (0)1 75 77 54 65

orapi@aelium.fr

Pièce jointe