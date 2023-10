SAVENCIA : Activité à fin septembre 2023

Jeudi 19 octobre 2023

COMMUNIQUE DE PRESSE : Activité à fin septembre 2023

Progression organique du chiffre d’affaires de 11,2%

Données consolidées en M€



Sept. % Sept. % Variations en % 2023 CA 2022 CA Total Structure Change Organique CHIFFRE D’AFFAIRES 5 017 4 711 6,5 2,6 -7,3 11,2 Produits Fromagers 2 905 57,9 2 696 57,2 7,8 0,0 -1,0 8,8 Autres Produits Laitiers 2 272 45,3 2 161 45,9 5,1 6,0 -16,2 15,3 Non affectés (Intercos) -160 -3,2 -146 -3,1 9,4 0,0 -16,8 26,2

Les définitions et modalités de calcul des agrégats du type effets de structure, de change, de croissance organique et d’endettement net n’ont pas évolué.

Elles sont définies dans le rapport financier du groupe.

A fin septembre le chiffre d’affaires de Savencia Fromage & Dairy est en progression de 6,5%. La croissance organique de 11,2% reste solide en dépit d’un tassement au cours du troisième trimestre en lien notamment avec le recul des cotations des produits industriels. L’évolution de périmètre résulte de la prise de contrôle de la société Williner à compter du mois d’avril 2023. Enfin, l’impact de l’effet de change défavorable de 7,3% provient principalement de la dépréciation du peso argentin et du yuan vis-à-vis de l’euro.

A taux de change et périmètre constants, le chiffre d’affaires des Produits Fromagers progresse à fin septembre de 8,8%. Cette croissance s’appuie sur des marchés internationaux dynamiques et sur des ajustements de prix nécessaires sur l’ensemble des marchés pour couvrir notamment les inflations des matières premières. Dans cet environnement de tension sur le pouvoir d’achat des consommateurs, le marché se polarise d’une part autour des marques premium reconnues pour leur qualité et d’autre part autour de celles dites accessibles.

Le chiffre d’affaires des Autres Produits Laitiers croit de 15,3% en organique. La dynamique de l’international et des activités de restauration hors domicile permet de compenser l’effet du recul des cotations des produits industriels résultant d’un tassement global de la demande.

Responsabilité Sociétale et Environnementale

Conformément à ses engagements SBTi (Science Based Target initiative) visant à réduire son empreinte environnementale, Savencia a baissé sur douze mois sa consommation d’eau de 5% et ses émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) sur ses propres sites à hauteur de 8%.

Dans le cadre de son plan d’action en faveur de l’emploi des jeunes en France, 300 nouveaux apprentis ont intégré le groupe Savencia Fromage & Dairy au cours du mois de septembre 2023. Ils seront bientôt rejoints par un effectif complémentaire qui portera leur total à 500.

En cohérence avec sa stratégie de marques Premium, Savencia a été pour la troisième fois récompensé pour la qualité de ses fromages et son offre unique. Après Esquirrou en 2018, le River Blue de Rogue Creamery en 2019, l’Epoisse Berthaut a été élu Champion du Monde des fromages au Mondial du Fromage qui s’est déroulé à Tours en septembre 2023.

Perspectives

Dans un environnement géopolitique et économique hautement volatil et incertain, l’économie laitière restera fragilisée par un prix du lait fortement décorrélé des cotations des produits industriels.

La force des marques, la qualité des produits, l’engagement des équipes et l’amélioration de sa performance industrielle seront les atouts de Savencia Fromage & Dairy pour répondre aux attentes de ses consommateurs dans un dialogue permanent et constructif avec tous ses partenaires, tant producteurs laitiers que distributeurs.

Des informations complémentaires pourront être consultées sur notre site savencia-fromagedairy.com

