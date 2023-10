钢铁工业去碳化将在2050年前重新定义供应链

伦敦、休斯顿和新加坡, Oct. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 根据Wood Mackenzie最新发布的《Horizons》报告,随着去碳化进程的加快,钢铁工业将发生重大转变。 报告标题为 《金属蜕变:去碳化如何改变钢铁工业》 (Metalmorphosis: how decarbonisation is transforming the iron and steel industry),重点介绍了新金属中心的出现以及钢铁生产和全球贸易模式的重塑。



Wood Mackenzie的最新报告称,电弧炉(EAF)技术、绿色原料使用的增加以及逐步发展的碳政策将在这一转变中发挥至关重要的作用。 目前,低碳密集型电弧炉生产的钢铁占全球钢铁产量的28%,预计到2050年这一比例将增加至50%。 实现这一目标需要投资1300亿美元。

向低碳密集型钢材的转变将推动对DRI(直接还原铁)和高品位废钢等绿色原料的需求。 Wood Mackenzie预测,到2050年,这些原料在金属总需求中的占比将从36%增加到54%,从而形成新的低碳铁和废钢生产、加工和交易中心。

DRI生产和贸易的增长将为整个价值链创造投资和创收机会。 Wood Mackenzie预测,30年内DRI的生产力将翻一番,估计需要800亿美元的投资。 这一预测不包括对绿色氢气、低品位DRI冶炼厂、球团中心和运输的潜在投资。

Wood Mackenzie指出,新的绿色直接还原铁(DRI)中心的位置将取决于是否与低碳氢气生产地接近。 鉴于贸易氢的运输和储存存在不确定性,这一点尤为重要。 中东和澳大利亚具备抓住这一机遇的有利条件,这些地区的项目数量也在不断增加。

随着低碳钢成本上升,将优先考虑质量而非数量。 在碳价格较高的市场,比起从中国和印度等排放密集型生产国进口成品钢,进口绿色DRI以利用电弧炉生产低碳钢将更为有利。

目前钢铁工业的碳排放量约占全球碳排放量的8%,实现钢铁工业的去碳化是一个具有挑战性但可以实现的目标。 在适当的投资和政策支持下,这种转变有可能重新定义贸易模式和价值链。

