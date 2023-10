2050 年鋼鐵業實現碳減排而重新定義供應鏈

倫敦、侯斯頓和新加坡, Oct. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 根據 Wood Mackenzie 最新 Horizons 報告,隨著碳減排加速實現,鋼鐵業將經歷重大轉型。 報告名為《 Metalmorphosis: how decarbonisation is transforming the iron and steel industry 》,強調了全新金屬樞紐的出現,以及鋼鐵生產和全球貿易格局的重塑。



Wood Mackenzie 的最新報告指出,電弧爐 (EAF) 技術、增加使用綠色原料及持續演變的碳政策,將在這一轉變中發揮關鍵作用。 低碳強度的電弧爐生產方式佔全球鋼鐵產量 28%,預計到 2050 年將升至 50%。 實現這一目標需要 $1,300 億美元的投資。

轉為使用碳強度較低的鋼材,將提高對 DRI(直接還原鐵)和高品質廢鋼等綠色原料的需求。 Wood Mackenzie 預測,到 2050 年,這些原料在金屬總需求量的佔據份額將由 36% 增加至 54%,從而推動落成低碳鐵和廢鋼的新生產、加工和貿易樞紐。

DRI 生產和貿易的增長,將為整個價值鏈創造投資和收益機會。 Wood Mackenzie 預測 DRI 產能將在 30 年內倍增,預計需要 $800 億美元的投資。 此預測不包括對綠氫、低品質 DRI 冶煉廠、鐵礦儲存庫和貨運的潛在投資。

Wood Mackenzie 指出,全新綠色直接還原鐵(DRI)中心的地點,將根據其與低碳氫生產的距離而定。 在考慮氫貿易運輸和儲存的不確定性因素時,這一點尤其重要。 中東和澳洲佔據優勢,兩地可充分利用此機遇,而且在這些地區項目的數量正不斷增加。

隨著低碳鋼成本節節上升,品質比數量更為重要。 碳價格較高的市場將更傾向進口綠色直接還原鐵(DRI)以使用電弧爐生產低碳鋼,而非從中國和印度等排放密集型生產國家進口成品鋼。

鋼鐵業目前約佔 8% 全球碳排放量,碳減排是該行業一個具挑戰性但可實現的目標。 伴隨適當程度的投資和政策支持,這種轉型或會對貿易模式和價值鏈作出重新定義。

