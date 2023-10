Verkkokauppa.com Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta: Mandatum Oyj:n omistusosuus Verkkokauppa.comissa

Verkkokauppa.com Oyj Pörssitiedote 2.10.2023 klo 15.30

Verkkokauppa.com Oyj on 1.10.2023 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan liputusvelvollisuuden alaisten osakkeiden ylintä määräysvaltaa käyttävä oikeushenkilö on vaihtunut Sampo Oyj:n osittaisjakautumisen yhteydessä Sampo Oyj:stä Mandatum Oyj:hin 1.10.2023. Osittaisjakautumisen johdosta Mandatum Oyj:n omistus Verkkokauppa.com Oyj:ssä ylitti 5 %:n.

Mandatum Oyj:n ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A yhteensä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B yhteensä) Yhteenlaskettu

%-osuus (A + B) Osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 6,02 % 0 6,02 % 45 354 532 Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 5,48 % 0 5,48 % N/A

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakesarja/osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus ISIN-koodi Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 and 9:7) FI4000049812 0 2 732 012 0 6,02 % A YHTEENSÄ 2 732 012 6,02 %

Ilmoituksen tiedot liputusvelvollisesta:

Alla on esitetty liputusvelvollisen koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaakäyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia ja/tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä Mandatum Oyj 0 0 0 Mandatum Holding Oy 0 0 0 Mandatum Henkivakuutus-osakeyhtiö alle 5 % 0 alle 5 % Mandatum Asset Ma-nagement Oy 0 0 0 Mandatum Fund Man-agement S.A. alle 5% 0 alle 5 %

Lisätietoja:

Marja Mäkinen,Head of Investor Relations and Corporate Communications

marja.makinen@verkkokauppa.com tai puh. 040 671 2999

