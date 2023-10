Persbericht Biocartis Group NV: Vier abstracts, die uitstekende resultaten voor Idylla™ tonen, worden gepresenteerd op het European Society of Molecular Oncology (ESMO) congres

PERSBERICHT 20 oktober 2023, 7:00 CEST

Vier abstracts, die uitstekende resultaten voor Idylla™ tonen, worden gepresenteerd op het European Society of Molecular Oncology (ESMO) congres

Mechelen, België, 20 oktober 2023 - Biocartis Group NV (de 'Vennootschap' of 'Biocartis'), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek, kondigt aan dat vier studie abstracts over Idylla™ zijn geselecteerd voor posterpresentaties op het internationale ESMO (European Society of Molecular Oncology) congres, dat plaatsvindt tussen 20-24 oktober 2023 in Madrid (Spanje). De studies tonen uitstekende resultaten voor de Idylla™ GeneFusion Assay en Idylla™ EGFR Mutation Assay.

Drie studies tonen aan dat de Idylla™ GeneFusion en EGFR Mutation Assays snelle, gevoelige en specifieke methodes bieden voor het profileren van longstalen in de routinepraktijk.

De eerste studie 1 testte prospectief longkankerstalen op het Idylla™ Platform als onderdeel van routinematige longprofilering 2 op lokaal niveau en van meer dan 60 Britse ziekenhuizen. De onderzoekers testten meer dan 5.000 gevallen en toonden aan dat het Idylla™ GeneFusion Assay het verwachte percentage positiviteit en een lage uitvalgraad had. Bovendien maakte het Assay het mogelijk om testen uit te voeren in stalen die ongeschikt waren voor NGS vanwege de lage tumorbelasting.

testte prospectief longkankerstalen op het Idylla™ Platform als onderdeel van routinematige longprofilering op lokaal niveau en van meer dan 60 Britse ziekenhuizen. De onderzoekers testten meer dan 5.000 gevallen en toonden aan dat het Idylla™ GeneFusion Assay het verwachte percentage positiviteit en een lage uitvalgraad had. Bovendien maakte het Assay het mogelijk om testen uit te voeren in stalen die ongeschikt waren voor NGS vanwege de lage tumorbelasting. Het tweede abstract 3 presenteert de resultaten van een multicenteronderzoek dat werd uitgevoerd in een routinematige klinische 2 setting waarbij 12 klinische centra van over heel Europa betrokken waren. Met hoge gevoeligheids- en specificiteitswaarden voor alle biomarkers, en in combinatie met een lage uitvalgraad en een snelle doorlooptijd (binnen 3 uur), concludeerden de onderzoekers dat de Idylla™ GeneFusion Assay technologie is opgedoken als een zeer relevante en tijdsefficiënte screeningsinstrument vooraf voor FFPE stalen.

presenteert de resultaten van een multicenteronderzoek dat werd uitgevoerd in een routinematige klinische setting waarbij 12 klinische centra van over heel Europa betrokken waren. Met hoge gevoeligheids- en specificiteitswaarden voor alle biomarkers, en in combinatie met een lage uitvalgraad en een snelle doorlooptijd (binnen 3 uur), concludeerden de onderzoekers dat de Idylla™ GeneFusion Assay technologie is opgedoken als een zeer relevante en tijdsefficiënte screeningsinstrument vooraf voor FFPE stalen. Het derde abstract4 presenteert de resultaten van het ORIGEN-onderzoek, een multicenter onderzoek naar de prevalentie van EGFR genmutaties bij patiënten met vroeg-stadium resectabele niet-kleincellige longkanker in Spanje (in samenwerking met AstraZeneca Spanje). De onderzoekers toonden een 15% frequentie van EGFR mutaties aan, met als meest voorkomende exon 19 deleties en de aanwezigheid van de L858R mutatie, wat in lijn staat met andere gegevens die in Spanje zijn gerapporteerd in gevorderd NSCLC. Deze resultaten versterken het belang van het uitvoeren van EGFR testen in NSCLC in een vroeg stadium om de meest geschikte behandelopties te voorspellen.





Het vierde abstract5 beschrijft een onderzoeksproject dat de haalbaarheid van het Idylla™ GeneFusion Assay voor de detectie van RET fusies in papillaire schildklierkanker (PTC) wil onderzoeken.

Roger Moody, Chief Executive Officer van Biocartis, licht toe: "Ik ben er trots op dat onafhankelijke onderzoekers de uitstekende prestaties van onze producten bevestigen, en vooral op de studies over het Idylla™ GeneFusion Assay, die aantonen dat dit Assay nuttig kan zijn voor verschillende kankerindicaties. De bevestiging van de lage uitvalgraad van onze producten in combinatie met hun snelle tijd tot resultaat, zijn een bevestiging van de voordelen van ons Idylla™ Platform in vergelijking met andere technologieën zoals NGS."

De vier abstracts over Idylla™ die geselecteerd zijn voor ESMO, kunnen hier gedownload worden.

--- EINDE ---

Over Biocartis

Met zijn revolutionair en gepatenteerd Idylla™ Platform wil Biocartis (Euronext Brussels: BCART) gepersonaliseerde geneeskunde mogelijk maken voor patiënten over de hele wereld door universele toegang tot moleculaire testen en door moleculaire testen bruikbaar, handig, snel en geschikt voor elk labo te maken. Het Idylla™ Platform is een volledig geautomatiseerd sample-to-result, real-time PCR (Polymerase Chain Reaction) gebaseerd systeem ontworpen om in-house toegang te bieden tot accurate moleculaire informatie in een minimum van tijd voor snellere, geïnformeerde behandelingsbeslissingen. Idylla™'s voortdurend uitbreidende menu van moleculaire diagnostische testen richt zich op belangrijke onvervulde klinische behoeften, met een focus op oncologie. Dit is wereldwijd het snelst groeiende segment van de markt voor moleculaire diagnostiek. Vandaag biedt Biocartis testen aan voor melanoom, colorectale kanker, longkanker, borstkanker en leverkanker, alsook sepsis. Ga voor meer informatie naar www.biocartis.com of volg Biocartis op X (Twitter), Facebook of LinkedIn.

