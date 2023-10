Coop Pank 2023. aasta III kvartali auditeerimata majandustulemused

2023. aasta III kvartali lõpu seisuga oli Coop Pangal 175 000 klienti, klientide arv kasvas kvartaliga 7900 kliendi võrra (+5%). Aktiivselt arveldavaid kliente oli pangal 77 400, kvartaliga kasvas aktiivselt arveldavate klientide arv 1200 võrra (+2%).

Coop Panga hoiuste maht kahanes 2023. aasta III kvartalis 48 miljoni euro võrra (-3%), ulatudes 1,71 miljardi euroni. Eraklientide hoiuste portfell kasvas 10 miljoni euro võrra: nõudmiseni hoiused vähenesid 3 miljoni euro võrra ja tähtajalised hoiused kasvasid 13 miljoni euro võrra. Äriklientide hoiuste maht kahanes 35 miljoni euro võrra: nõudmiseni hoiused kahanesid 51 miljoni euro võrra ja tähtajalised hoiused kasvasid 16 miljoni euro võrra. Rahvusvahelise hoiuste kaasamise platvormi Raisin hoiused ja muu finantseering kahanes 22 miljoni euro võrra. Võrreldes 2022. aasta III kvartaliga on Coop Panga hoiuste maht kasvanud 353 miljoni euro võrra (+26%). Aastases võrdluses on panga tähtajaliste hoiuste osakaal kõigist hoiustest kasvanud 50% pealt 69% peale. 2023. aasta III kvartalis oli finantseerimiskulu 2,7%, eelmisel aastal samal ajal 0,7%.

2023. aasta III kvartalis kasvas Coop Panga neto laenuportfell 36 miljoni euro võrra (+2%), ulatudes 1,49 miljardi euroni. Kiireimat kasvu näitasid ärilaenude portfell ja kodulaenude portfell. Nii ärilaenude portfelli kui ka kodulaenude portfelli mahud kasvasid mõlemad 20 miljoni euro võrra (+3%). Tarbimisfinantseerimise portfell kahanes 1 miljoni euro võrra (-1%) ja

liisinguportfell kahanes 3 miljoni euro võrra (-2%). 2022. aasta III kvartaliga võrreldes on laenuportfell kasvanud 286 miljoni euro võrra (+24%).

2023. aasta III kvartalis kasvas Coop Panga viivises olev laenuportfell 2% tasemelt 2,1% tasemele. Aasta tagasi oli viivises olev laenuportfell 1,4% tasemel.

Finantsvarade allahindluse kulu oli 2023. aasta III kvartalis 1,3 miljonit eurot, mida on 0,6 miljonit eurot (+93%) rohkem kui oli 2022 III kvartalis.

Coop Panga netotulud olid 2023. aasta III kvartalis 22,7 miljonit eurot, kasvades kvartaalses võrdluses 2% ja aastases võrdluses 64%. Tegevuskulud ulatusid III kvartalis 9 miljoni euroni – kasvades kvartaalses võrdluses 5% ja aastases võrdluses 30%.

Coop Pank teenis 2023. aasta III kvartalis 11,1 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 7% rohkem kui eelmises kvartalis ja 93% rohkem kui aasta tagasi. Panga kulude ja tulude suhe oli III kvartalis 40% ning omakapitali tootlus 25,9%.

Coop Pangal on 30.09.2023 seisuga 37 200 aktsionäri, kvartaliga lisandus 200 (+0,5%) aktsionäri.

Coop Panga finantsjuhi Paavo Truu kommentaar tulemustele:



„Arvestades üldist majanduskeskkonda, kasvas kolmandas kvartalis Coop Panga laenuportfell heas tempos ja viivises oleva laenuportfelli maht püsis jätkuvalt lähiaastate madalaimal tasemel.



Konkurents kliendi hoiuste nimel jätkus ka kolmandas kvartalis. Nägime, et üha rohkem Coop Panga klientide vahenditest liikus nõudmiseni hoiustelt tähtajalisele hoiusele. Panga tugevat likviidsuspositsiooni see ei mõjuta. Kui aasta esimeses pooles konkureerisid pangad peamiselt tähtajalise hoiuse osas, siis kolmandas kvartalis tugevnes konkurents ka nõudmiseni hoiuste nimel, mis ilmselt võimendub lähikuudel veelgi. Coop Pank on nii era- kui ka äriklientide nõudmiseni hoiustele alati arvestatavat intressi maksnud ning jätkab selle maksmist ka edaspidi.

Head hoiuste pakkumised on toonud pangale juurde palju uusi kliente, kellest osa on tulnud üksnes tähtajaliselt hoiustama, mitte aktiivselt arveldama, mistõttu nägime kolmandas kvartalis aktiivselt arveldavate klientide arvus mõõdukat kasvu. Töötame selle nimel, et ka tähtajalised hoiustajad hakkaksid Coop Panga igapäevapanganduse teenuseid kasutama.

Tulenevalt ärimahtude kasvust ja kulude kontrolli all hoidmisest on Coop Panga olulised tulemusnäitajad kvartalist kvartalisse paranenud. See päädis kolmandas kvartalis rekordilise kvartalikasumiga 11,1 miljonit eurot ja kulu-tulu suhtega 40% ning omakapitali tootlusega 25,9%.“

Kasumiaruanne, tuh.eur 2023 III kv 2023 II kv 2022 III kv 2023 9 kuud 2022 9 kuud Neto intressitulud 21 257 21 044 12 721 60 672 34 945 Neto teenustasutulud 1 147 1 183 978 3 359 2 677 Muud tegevustulud, neto 334 163 148 758 475 Netotulud kokku 22 738 22 390 13 847 64 789 38 097 Tööjõukulud -5 297 -4 900 -4 057 -14 739 -11 286 Turunduskulud -630 -633 -442 -1 676 -1 232 Rent, kontorikulud ja mat. põhivara kulum -673 -726 -684 -2 098 -2 041 IT kulud ja immat. põhivara kulum -1 204 -1 082 -1 086 -3 439 -3 176 Muud kulud -1 218 -1 224 -660 -3 230 -2 003 Tegevuskulud kokku -9 022 -8 565 -6 929 -25 182 -19 738 Kasum enne allahindluste kulu 13 716 13 825 6 918 39 607 18 359 Finantsvarade allahindlus -1 296 -2 232 -672 -5 155 -3 347 Kasum enne tulumaksu 12 420 11 593 6 246 34 452 15 012 Tulumaksu kulu -1 344 -1 227 -499 -3 634 -1 176 Aruandeperioodi puhaskasum 11 076 10 366 5 747 30 818 13 836





Finantsseisundi aruanne, tuh.eur 30.09.2023 30.06.2023 31.12.2022 30.09.2022 Raha ja raha ekvivalendid 404 911 459 631 364 878 287 158 Võlainstrumendid 31 765 27 877 18 747 14 540 Laenud klientidele 1 493 985 1 458 201 1 300 775 1 208 457 Muud varad 30 527 32 500 29 776 29 879 Varad kokku 1 961 188 1 978 209 1 714 176 1 540 035 Klientide hoiused ja saadud laenud 1 707 214 1 754 746 1 508 126 1 354 345 Muud kohustised 27 451 19 967 18 795 19 659 Allutatud laenud 50 148 38 139 38 139 43 211 Kohustised kokku 1 784 813 1 812 852 1 565 060 1 417 215 Omakapital 176 375 165 357 149 116 122 820 Kohustised ja omakapital kokku 1 961 188 1 978 209 1 714 176 1 540 035

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 175 000 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

