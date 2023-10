Talenom Oyj, pörssitiedote 20.10.2023 kello 9.00

Talenom Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2023: Talenomin kasvu jäi tavoitteesta, mutta jatkui vahvana. Kannattavuuden parannustoimet etenivät.

Tammi–syyskuun 2023 yhteenveto

Liikevaihto 92,0 (75,8) milj. euroa, kasvu 21,4 (24,1) %

Käyttökate 24,9 (25,4) milj. euroa, 27,0 (33,6) % liikevaihdosta

Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT)* 9,5 (13,1) milj. euroa, 10,3 (17,2) % liikevaihdosta

Liikevoitto (EBIT) 6,4 (13,1) milj. euroa, 6,9 (17,2) % liikevaihdosta

Nettotulos 2,5 (10,0) milj. euroa

Osakekohtainen tulos 0,06 (0,23) euroa

Heinä–syyskuun 2023 yhteenveto

Liikevaihto 28,3 (23,6) milj. euroa, kasvu 20,0 (21,7) %

Käyttökate 7,6 (7,3) milj. euroa, 27,0 (30,8) % liikevaihdosta

Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT)* 2,4 (3,1) milj. euroa, 8,4 (13,0) % liikevaihdosta

Liiketulos (EBIT) -0,8 (3,1) milj. euroa, -2,7 (13,0) % liikevaihdosta

Nettotulos -1,7 (2,2) milj. euroa

Osakekohtainen tulos -0,04 (0,05) euroa

Avainluvut

Konserni 1–9/2023 1–9/2022 Muutos, % 7–9/2023 7–9/2022 Muutos, % Liikevaihto, 1 000 euroa 92 012 75 763 21,4 % 28 292 23 575 20,0 % Liikevaihdon kasvu, % 21,4 % 24,1 % 20,0 % 21,7 % Käyttökate, 1 000 euroa 24 855 25 427 -2,3 % 7 627 7 272 4,9 % Käyttökate liikevaihdosta, % 27,0 % 33,6 % 27,0 % 30,8 % Liikevoitto, 1 000 euroa 6 350 13 067 -51,4 % -772 3 074 -125,1 % Liikevoitto liikevaihdosta, % 6,9 % 17,2 % -2,7 % 13,0 % Vertailukelpoinen liikevoitto,

1000 euroa *) 9 509 13 067 -27,2 % 2 387 3 074 -22,4 % Vertailukelpoinen liikevoitto liikevaihdosta, % 10,3 % 17,2 % 8,4 % 13,0 % Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

(rullaava 12 kk) 6,8 % 14,8 % 6,8 % 14,8 % Korolliset nettovelat, 1 000 euroa 71 368 51 225 39,3 % 71 368 51 225 39,3 % Nettovelkaantumisaste, % 130,1 % 96,0 % 130,1 % 96,0 % Omavaraisuusaste, % 31,6 % 35,9 % 31,6 % 35,9 % Nettoinvestoinnit, 1 000 euroa 30 888 31 919 -3,2 % 6 040 16 481 -63,4 % Likvidit varat, 1 000 euroa 14 895 17 755 -16,1 % 14 895 17 755 -16,1 % Osakekohtainen tulos, euroa 0,06 0,23 -75,1 % -0,04 0,05 -176,2 % Osakkeiden lukumäärän painotettu

keskiarvo kauden aikana 45 096 411 44 242 888 1,9 % 45 279 665 44 242 888 2,3 % Nettotulos, 1 000 euroa 2 530 9 964 -74,6 % -1 689 2 165 -178,0 %

*) Liikevoitto ilman ohjelmistojen arvonalentumisia

Ohjeistus vuodelle 2023 (päivitetty 12.10.2023)

Talenom arvioi vuoden 2023 liikevaihdon olevan noin 120–125 miljoonaa euroa, käyttökatteen noin 30–34 miljoonaa euroa, vertailukelpoisen liikevoiton ilman ohjelmistojen alaskirjauksia noin 10–13 miljoonaa euroa ja liikevoiton noin 7–10 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala

Euroopan tilitoimistomarkkinan digitalisaatio etenee lähivuosina voimakkaasti muun muassa Euroopan verkkolaskudirektiivin pakottavan lainsäädännön vuoksi. Olemme määrätietoisesti kehittäneet ohjelmistoalustaamme vastaamaan digitalisaation tuomaan toimintaympäristön muutokseen. Uskomme digitalisaatiokehityksen mahdollistavan nopeamman orgaanisen kasvun. Strateginen painotuksemme kansainväliseen kasvuun on heikentänyt suunnitellusti suhteellista kannattavuuttamme lyhyellä aikavälillä yhdessä heikon suhdanteen kanssa. Voimakkaan yrityskauppavetoisen kasvuvaiheen jälkeen keskitymme toistaiseksi kannattavuuden parantamiseen ja yhä enemmän orgaaniseen kasvuun.

Tammi-syyskuun aikana edistimme strategisia painopistealueitamme määrätietoisesti:

Digitaalinen myynti eteni yhtenäistetyn brändin ja tuotteistuksen, uusien nettisivujen ja ostettavamman tuotteistuksen avulla. Digitaalisen ostamisen polkua on yksinkertaistettu. Toimet alkavat näkyä korkeampina asiakasmäärinä. Pankkipalveluiden jakelussa edistyttiin ja Talenom Tilien jakelu on lähtenyt hyvin liikkeelle. Kokonaisvaltaiselle ratkaisulle, joka pitää sisällään pankkitilin, ohjelmiston ja tilitoimistopalvelun, on selkeästi kysyntää etenkin pienyrityssegmentissä, mihin Talenom One -tuote on kehitetty. Ruotsissa oman alustan käyttöönottoa on lähdetty laajentamaan vaiheittain toimisto kerrallaan sen jälkeen, kun saimme kaikki kriittiset ominaisuudet valmiiksi. Aloitimme alustan myynnin myös uusasiakashankinnassa. Suomen kokemuksiin pohjautuen Talenomin prosessien ja alustan käyttöönotto mahdollistaa rutiinityöajan tiputtamisen jopa neljännekseen nykyisestä. Asiakaskohtainen työajansäästö siirrettyjen asiakkaiden osalta on ollut merkittävä.





Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 21,4 (24,1) prosenttia 92,0 (75,8) miljoonaan euroon. Kasvu perustui useisiin yritysostoihin Ruotsissa ja Espanjassa sekä orgaaniseen kasvuun Suomessa. Liikevaihto jäi tavoitellusta tasosta Suomen ja Ruotsin yleisen talouden hiipumisen heijastevaikutusten ja heikon Ruotsin kruunun kurssin vuoksi. Heikko suhdanne johti asiakaskohtaisen laskutuksen pienenemiseen asiakkaiden liiketoimintojen supistuessa.

Konsernin käyttökate oli tammi-syyskuussa 24,9 (25,4) miljoona euroa, minkä johdosta liiketoiminnan kassavirta jatkui vahvana. Käyttökateprosentti oli 27,0 (33,6). Suhteellista kannattavuutta painoi talouden hiipumisen lisäksi suunnitellusti tekemämme etupainotteiset panostukset kasvuun, palkkainflaatio, Espanjasta viime vuonna hankittu järjestelmäalusta sekä yritysostoista johtuvat integraatio- ja muut kertaluontoiset kulut.

Vertailukelpoinen liikevoitto ilman ohjelmistojen alaskirjauksia oli 9,5 (13,1) miljoona euroa eli 10,3 (17,2) prosenttia liikevaihdosta. Olemme uudistaneet ohjelmistoalustamme arkkitehtuuria voidaksemme laajentaa sen käyttöä uusissa maissa. Tämän seurauksena vanhoja Suomessa käytettäviä ohjelmistoja poistetaan käytöstä, ja teimme kolmannella vuosineljänneksellä noin 3,2 miljoonan euron kertaluonteisen alaskirjauksen ohjelmistoinvestoinneista. Tämän jälkeen liikevoitto oli 6,4 miljoonaa euroa. Aloitimme kevään aikana koko konsernia koskevat kannattavuuden parannustoimet. Toimien vaikutus on nähtävissä vertailukaudesta parantuneena euromääräisenä käyttökatteena kolmannella vuosineljänneksellä. Tehdyt parannukset luovat hyvän kannattavuuspohjan ensi vuodelle samalla ylläpitäen strategian mukaiset kasvun edellytykset. Yhtiön liiketoiminta on edelleen toimialaan nähden erittäin kannattavaa.

Laskimme ohjeistusta aiemmin tässä kuussa ennakoitua hitaamman kasvun seurauksena. Katsomme kuitenkin positiivisesti tulevaisuuteen ja arvioimme Euroopan tilitoimistomarkkinan digitalisaatiokehityksen luovan hyviä kasvuedellytyksiä.

Konsernin taloudellinen kehitys tammi-syyskuu 2023

Liikevaihto kasvoi 21,4 % ja oli 92,0 (75,8) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvusta noin kaksi kolmasosaa tuli yrityskauppojen vaikutuksesta etenkin Ruotsissa ja Espanjassa ja noin kolmasosa orgaanisesti aktiivisen myynnin ja lisäarvopalvelujen myynnin kautta Suomessa.

Henkilöstökulut olivat 53,4 (39,8) miljoonaa euroa eli 58,0 (52,6) % liikevaihdosta. Muut kulut olivat materiaalit ja palvelut mukaan lukien 14,1 (11,1) miljoonaa euroa eli 15,4 (14,6) % liikevaihdosta.

Käyttökate laski -2,3 % ja oli 24,9 (25,4) miljoonaa euroa eli 27,0 (33,6) % liikevaihdosta. Vertailukelpoinen liikevoitto laski -27,2 % ja oli 9,5 (13,1) miljoonaa euroa eli 10,3 (17,2) % liikevaihdosta. Vertailukelpoinen liikevoitto ei sisällä 3,2 miljoonan euron kertaluonteista ohjelmistoihin liittyvää alaskirjausta. Kannattavuutta painoivat etupainotteiset panostukset kasvuun, palkkainflaatio, Espanjasta vuonna 2022 hankittu järjestelmäalusta, sekä yritysostoista johtuvat integraatio- ja muut kertaluontoiset kulut. Liikevoitto laski -51,4 % ja oli 6,4 (13,1) miljoonaa euroa eli 6,9 (17,2) % liikevaihdosta. Nettotulos laski -74,6 % ja oli 2,5 (10,0) miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut nousivat 2,6 (0,5) miljoonaan euroon.

Talenom sopi elokuussa Danske Bank Suomen sivuliike A/S:n kanssa kymmenen miljoonan euron vakuudellisesta lainasta, jonka laina-aika on kolme vuotta ja laina-aikaa on mahdollista jatkaa kaksi kertaa yhdellä vuodella kerrallaan maksimissaan 30.9.2028 saakka. Samassa yhteydessä sovittiin aikaisempien 60 miljoonan euron lainojen laina-ajan jatkamisesta siten, että kaikkien lainojen takaisinmaksupäivä on 30.9.2026 ja laina-aikaa on mahdollista jatkaa kaksi kertaa yhdellä vuodella kerrallaan maksimissaan 30.9.2028 saakka. Yhtiö sopi myös 20 miljoonan euron rahoituslimiitistä, josta nostettiin syyskuussa viiden miljoonan euron laina, joka erääntyy 30.9.2024.

Konsernin taloudellinen kehitys heinä-syyskuu 2023

Liikevaihto kasvoi 20,0 % ja oli 28,3 (23,6) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvusta noin kaksi kolmasosaa tuli yrityskauppojen vaikutuksesta etenkin Ruotsissa ja Espanjassa ja kolmasosa orgaanisesti aktiivisen myynnin ja lisäarvopalvelujen myynnin kautta lähinnä Suomessa.

Käyttökate kasvoi 4,9 % ja oli 7,6 (7,3) miljoonaa euroa eli 27,0 (30,8) % liikevaihdosta. Vertailukelpoinen liikevoitto laski -22,4 % ja oli 2,4 (3,1) miljoonaa euroa eli 8,4 (13,0) % liikevaihdosta. Vertailukelpoinen liikevoitto ei sisällä 3,2 miljoonan euron kertaluonteista ohjelmistoihin liittyvää alaskirjausta. Liiketulos laski -125,1 % ja oli -0,8 (3,1) miljoonaa euroa eli -2,7 (13,0) % liikevaihdosta. Kannattavuutta painoivat etupainotteiset panostukset kasvuun, palkkainflaatio, Espanjasta vuonna 2022 hankittu järjestelmäalusta, sekä yritysostoista johtuvat integraatio- ja muut kertaluontoiset kulut. Nettotulos laski -178,0 % ja oli -1,7 (2,2) miljoonaa euroa.

Maakohtainen taloudellinen kehitys

Suomi

1–9/2023 1–9/2022 Muutos 7–9/2023 7–9/2022 Muutos Liikevaihto, 1 000 euroa 66 971 61 190 9,4 % 20 262 18 821 7,7 % Liikevaihdon kasvu, % 9,4 % 15,1 % 7,7 % 12,3 % Käyttökate, 1000 euroa 24 387 23 803 2,5 % 7 765 7 017 10,7 % Käyttökate liikevaihdosta, % 36,4 % 38,9 % 38,3 % 37,3 % Poistot ja arvonalentumiset, 1000 eur -15 958 -11 042 44,5 % -7 429 -3 734 99,0 % Liikevoitto, 1 000 euroa 8 429 12 762 -33,9 % 336 3 284 -89,8 % Liikevoitto liikevaihdosta, % 12,6 % 20,9 % 1,7 % 17,4 % Vertailukelpoinen liikevoitto, 1 000 euroa *) 11 588 12 762 -9,2 % 3 495 3 284 6,4 % Vertailukelpoinen liikevoitto liikevaihdosta, % 17,3 % 20,9 % 17,2 % 17,4 %

*) Liikevoitto ilman ohjelmistojen arvonalentumisia

Tammi-syyskuu 2023

Liikevaihto kasvoi 9,4 % ja oli 67,0 (61,2) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu syntyi orgaanisesti, ja sen taustalla olivat aktiivinen myynti ja lisäarvopalvelujen myynti. Yleinen taloudellinen hidastuminen heikensi kasvua, vaikka uusasiakashankinta säilyi hyvällä tasolla.

Käyttökate oli 24,4 (23,8) miljoonaa euroa, ja käyttökateprosentti oli 36,4 (38,9). Rekrytoinneissa varauduttiin voimakkaampaan kasvuun, mikä yhdessä odotettua heikomman liikevaihdon kanssa on painanut suhteellista kannattavuutta. Talenom aloitti keväällä merkittävät kannattavuuden parannustoimenpiteet Suomen liiketoiminnoissa.

Heinä-syyskuu 2023

Liikevaihto kasvoi 7,7 % ja oli 20,3 (18,8) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvun taustalla olivat aktiivinen myynti ja lisäarvopalvelujen myynti. Yleinen talouden kehitys heijastui negatiivisesti kasvuun. Talouden yleinen hiipuminen johti asiakaskohtaisten volyymiperusteisten laskutusten pienenemiseen asiakkaiden liiketoimintojen supistuessa sekä yritystoiminnan lopettamisien lisääntymisiin, ja niiden vaikutus alkoi näkyä yhä voimakkaammin kolmannella vuosineljänneksellä. Tehdyt hinnantarkistukset inflaation aiheuttamaa kustannusnousua vastaan liudentuivat huomattavasti yleisten talouden heijastevaikutusten vuoksi.

Käyttökate nousi parannustoimien myötä hieman, ja kannattavuuden odotetaan parantuvan edelleen toimien edetessä. Suhteellinen kannattavuus parani hieman käyttökatteella mitattuna ja pysyi ennallaan vertailukelpoisella liikevoitolla mitattuna. Suhteellista kannattavuutta heikensivät nousseet kustannukset ja ennakoitua heikompi kasvu.

Ruotsi

1–9/2023 1–9/2022 Muutos 7–9/2023 7–9/2022 Muutos Liikevaihto, 1 000 euroa 19 545 13 605 43,7 % 5 519 4 307 28,1 % Liikevaihdon kasvu, % 43,7 % 75,5 % 28,1 % 75,4 % Käyttökate, 1000 euroa 1 292 1 534 -15,8 % -48 240 -120,1 % Käyttökate liikevaihdosta, % 6,6 % 11,3 % -0,9 % 5,6 % Poistot ja arvonalentumiset, 1000 eur -1 874 -1239 51,2 % -685 -434 57,8 % Liikevoitto, 1 000 euroa -582 294 -297,8 % -733 -195 -276,6 % Liikevoitto liikevaihdosta, % -3,0 % 2,2 % -13,3 % -4,5 %





Tammi-syyskuu 2023



Liikevaihto kasvoi 43,7 % ja oli 19,5 (13,6) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu syntyi pääosin yritysostoista. Heikko Ruotsin kruunun valuuttakurssi vaikutti negatiivisesti euromääräisen liikevaihdon kehitykseen.

Suhteellinen käyttökate oli 6,6 (11,3) % ja liikevoitto -3,0 (2,2) % liikevaihdosta. Ruotsin kasvua ja kannattavuutta heikensivät yleisen talouden hiipumisen heijastevaikutukset. Rekrytoinneissa varauduttiin voimakkaampaan kasvuun, mikä yhdessä odotettua heikomman liikevaihdon kanssa on painanut suhteellista kannattavuutta. Nousseet luottotappiovaraukset ja kertaluontoiset erät nostivat kustannuksia yhteensä 0,6 miljoonaa eroa. Lisäksi kannattavuutta painaa edelleen suunnitellusti kiihtyvä integraatiotyö ja uuden alustan käyttöönotto sekä näiden toimien vaatima resursointi. Talenom hidastaa Ruotsissa kovan kasvuvaiheen jälkeen määräajaksi yrityskauppojen toteuttamista, ja keskittyy parantamaan tehokkuutta ja kannattavuutta ottamalla taloudelliset hyödyt yhtenäisistä toimintatavoista sekä alustasta. Lisäksi heikko Ruotsin kruunun valuuttakurssi vaikutti negatiivisesti euromääräisen käyttökatteen kehitykseen.

Heinä-syyskuu 2023

Liikevaihto kasvoi 28,1 % ja oli 5,5 (4,3) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu syntyi pääosin yritysostoista. Kasvua hidastivat yleiset talouden hidastumisen heijastevaikutukset. Lisäksi edelleen heikentynyt Ruotsin kruunun valuuttakurssi vaikutti negatiivisesti euromääräisen liikevaihdon kehitykseen.

Suhteellinen kannattavuus heikkeni. Käyttökateprosentti oli -0,9 (5,6) ja liikevoittoprosentti -13,3 (-4,5). Ruotsin kannattavuutta painoi edelleen suunnitellusti kiihtyvä integraatiotyö ja alustan käyttöönotto sekä näiden toimien vaatima resursointi. Nousseet luottotappiovaraukset nostivat kustannuksia yhteensä 0,1 miljoonaa eroa. Lisäksi heikko Ruotsin kruunun valuuttakurssi vaikutti negatiivisesti euromääräisen käyttökatteen kehitykseen.

Muut maat

1–9/2023 1–9/2022 Muutos 7–9/2023 7–9/2022 Muutos Liikevaihto, 1 000 euroa 5 496 969 467,1 % 2 511 447 462,0 % Liikevaihdon kasvu, % 467,1 % 546,4 % 462,0 % 198,1 % Käyttökate, 1000 euroa -794 -100 -693,7 % -90 15 -689,5 % Käyttökate liikevaihdosta, % -14,4 % -10,3 % -3,6 % 3,4 % Poistot ja arvonalentumiset, 1000 eur -673 -79.0 754,4 % -285 -30 857,4 % Liikevoitto, 1 000 euroa -1 467 -179.0 -720,5 % -375 -15 -2467,8 % Liikevoitto liikevaihdosta, % -26,7 % -18,5 % -14,9 % -3,3 %





Tammi-syyskuu 2023

Liikevaihto kasvoi 467,1 % ja oli 5,5 (1,0) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu syntyi pääosin yritysostoista.

Liiketoiminta oli tappiollista. Espanjan tilitoimistoliiketoiminta on käyttökatteella mitattuna kannattavaa, mutta kannattavuutta rasittaa tukitoimintojen suhteellinen osuus. Espanjan liiketoiminnan kannattavuutta rasittaa myös syksyllä 2022 hankittu alustaliiketoiminta, jolla pyritään vastaamaan EU:n verkkolaskutusdirektiivin käyttöönoton tuomaan kasvumahdollisuuteen. Talenom on hyödyntänyt kokemustaan Ruotsiin etabloitumisesta ja vahvistanut etupainotteisesti resursseja johtamiseen sekä samalla yksinkertaistanut ja nopeuttanut integraatioprosesseja. Lisäksi tuotetarjoamaa on yhdenmukaistettu vahvistamaan kasvua ja aloitettu robotiikkahankkeet tehostamaan prosesseja. Talenom odottaa Espanjan liiketoimintojen parantavan selvästi suhteellista kannattavuuttaan liiketoiminnan volyymin nousun ja Talenomin tehokkaiden prosessien käyttöönoton myötä. Vuoden aikana tehtyjen yrityskauppojen myötä volyymin ja tukitoimintojen tasapainoa on onnistuttu parantamaan. Jakson lopussa tehdyt ja tulevat yrityskaupat tukevat kannattavuuden kehitystä. Italiassa jatkamme markkinan ja toimintaympäristön oppimista toteutetun yritysoston avulla.

Heinä-syyskuu 2023

Liikevaihto kasvoi 462,0 % ja oli 2,5 (0,4) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu syntyi pääosin yritysostoista.

Liiketoiminta oli tappiollista. Espanjan tilitoimistoliiketoiminta on käyttökatteella mitattuna kannattavaa, mutta kannattavuutta rasittaa tukitoimintojen suhteellinen osuus sekä Espanjassa hankittu alustaliiketoiminta. Liiketoiminnan skaalautuessa kolmannella vuosineljänneksellä kannattavuus on kohentunut käyttökatteella mitattuna edellisiin vuosineljänniksiin verrattuna.

Kohdistamattomat erät

Kohdistamattomat erät pitävät sisällään yrityskauppojen lisäkauppasummien tuloutukset ja kulukirjaukset.

1–9/2023 1–9/2022 Muutos 7–9/2023 7–9/2022 Muutos Liikevaihto, 1 000 euroa Liikevaihdon kasvu, % Käyttökate, 1000 euroa -30 190 Käyttökate liikevaihdosta, % Poistot ja arvonalentumiset, 1000 eur Liikevoitto, 1 000 euroa -30 190 Liikevoitto liikevaihdosta, %





Investoinnit ja katsauskauden liiketoimintojen hankinnat

Katsauskauden nettoinvestoinnit olivat 30,9 (31,9) miljoonaa euroa.

Investoinnit 1.1. −30.9.2023 1.1.−30.9.2022 Muutos Uudet asiakassopimukset, 1000 euroa 2 298 2 422 -124 Ohjelmistot ja digitaaliset palvelut, 1000 euroa 10 600 8 434 2 167 Yrityskaupat Suomessa, 1000 euroa *) 0 857 -857 Yrityskaupat ulkomailla, 1000 euroa **) 15 577 19 623 -4 046 Muut investoinnit 2 412 583 1 829 Nettoinvestoinnit yhteensä, 1 000 euroa 30 888 31 919 -1 031

*) sisältää arvion mukaan kirjattuja lisäkauppahintoja 0 teur (116 teur)

**) sisältää arvion mukaan kirjattuja lisäkauppahintoja 3 059 teur (5 183 teur)

Osakekaupat tammi-syyskuussa:

MTE Göteborg Ab, Ruotsi

R2 Redovisning Ab, Ruotsi

BKF Asesores S.l., Espanja

Easycount Ab, Ruotsi

Bv Coruña Asesoría De Empresas S.l., Espanja

Consultoria Granadina S.l. ja Grupo CG Consultores 2012 S.l, Espanja

LR Redovisning i Strängnäs Ab, Ruotsi

Aditio Gestion S.l., Espanja

Advisoria Advocats I Economistes S.l.p., Espanja

Acega Asesores S.l.u., Espanja

VM Redovisning Ab, Ruotsi





Liiketoimintakaupat tammi-syyskuussa:

Studio Gavazzi, Italia





Katsauskaudella hankittujen ostokohteiden kauppahinnat, liikevaihdot ja liikevoitot:

1 000 euroa Osakekaupat Liiketoimintakaupat Kauppahinnat yhteensä 11 372 270 Ehdollinen vastike korkeintaan 3 798 170 Liikevaihdot ed. 12 kk ostohetkellä yhteensä 10 422 553 Liikevoitot ed. 12 kk ostohetkellä yhteensä 2 366 0





Yrityskaupoissa osa kauppahinnasta maksettiin suunnatuissa anneissa merkittävillä Talenom Oyj:n uusilla osakkeilla. Yrityskauppoihin liittyneissä suunnatuissa osakeanneissa merkittiin katsauskauden aikana yhteensä 386 638 osaketta.

Katsauskauden jälkeiset liiketoimintojen hankinnat

Osakekaupat katsauskauden jälkeen:

Sant Cugat Consulting S.l., Espanja

Gesgal Asesores S.l., Espanja

Katsauskauden jälkeen hankittujen ostokohteiden kauppahinnat, liikevaihdot ja liikevoitot:





1 000 euroa Osakekaupat Liiketoimintakaupat Kauppahinnat yhteensä 2 015 0 Ehdollinen vastike korkeintaan 100 0 Liikevaihdot ed. 12kk ostohetkellä, yhteensä 1 790 0 Liikevoitot ed, 12kk ostohetkellä, yhteensä 365 0





Talenom lyhyesti

Talenom on vuonna 1972 perustettu ketterä ja edistyksellinen tilitoimisto. Liiketoiminta-ajatuksemme on yrittäjien arjen helpottaminen markkinoiden helppokäyttöisimmillä sähköisillä työkaluilla sekä pitkälle automatisoiduilla palveluilla. Kattavien tilitoimistopalvelujen lisäksi tuemme asiakkaidemme liiketoimintaa monipuolisilla asiantuntijapalveluilla sekä rahoitus- ja pankkipalveluilla. Visionamme on tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille.

Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli noin 17 % vuosina 2005–2022. Talenomin liikevaihto oli noin 102 miljoonaa euroa vuonna 2022, ja yhtiön palveluksessa oli vuoden lopussa reilu 1 300 työntekijää Suomessa, Ruotsissa, Espanjassa ja Italiassa. Talenomin osake on listattu Nasdaq Helsingin päämarkkinalla. Lue lisää: investors.talenom.com/fi

