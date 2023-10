QPR Software Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2023

QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.10.2023 KLO 9.00













TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI

HEINÄ-SYYSKUU 2023

SaaS-ohjelmistoliiketoiminta kasvoi +33 %

Liikevaihto oli 1 806 tuhatta euroa, kasvoi 23 % (heinä-syyskuu 2022: 1 468)

Käyttökate oli 242 tuhatta euroa (-853)

Liiketulos oli -12 tuhatta euroa (-1 102)

Tulos ennen veroja oli -37 tuhatta euroa (-1 111)

Tulos oli -37 tuhatta euroa (-1 111)

Tulos/osake oli -0,002 euroa (-0,069)

TAMMI-SYYSKUU 2023

SaaS-ohjelmistoliiketoiminta kasvoi +43 % (tammi-syyskuu 2022: +29 %)

Liikevaihto oli 5 951 tuhatta euroa, kasvoi 5 % (tammi-syyskuu 2022: 5 650)

Käyttökate oli 275 tuhatta euroa (-1 324)

Liiketulos oli -468 tuhatta euroa (-2 090)

Tulos ennen veroja oli -555 tuhatta euroa (-2 119)

Tulos oli -555 tuhatta euroa (-2 119)

Tulos/osake oli -0,031 euroa (-0,147)





NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2023 (päivitetty 16.10.2023)

Nykyisen sopimuskannan ja SaaS (Software as a Service) -liikevaihdon ennustetun kasvun tukemana QPR odottaa SaaS:n liikevaihdon kasvun olevan yli 35 % ja arvioi koko liikevaihdon pysyvän samalla tasolla kuin 2022 (2022: 7 823 tuhatta euroa).

Yhtiö odottaa käyttökatteen paranevan huomattavasti ja päätyvän selvästi positiiviseksi tilikaudella 2023. Käyttökate vuonna 2022 oli -1 753 tuhatta euroa.





AIKAISEMPI OHJEISTUS TILIKAUDELLE 2023

Nykyisen sopimuskannan ja SaaS (Software as a Service) -liikevaihdon ennustetun kasvun tukemana

QPR odottaa SaaS:n liikevaihdon kasvun olevan yli 35 % ja arvioi koko liikevaihdon kasvavan vuonna

2023 (2022: 7 823 tuhatta euroa).

Yhtiö odottaa käyttökatteen paranevan huomattavasti ja päätyvän kannattavuusrajalle tilikaudella

2023. Käyttökate vuonna 2022 oli -1753 tuhatta euroa.





TOIMITUSJOHTAJA HEIKKI VEIJOLA:

”Vuoden kolmas vuosineljännes oli QPR:lle monella tapaa onnistunut. Tämä näkyy yhtiön Q3 liikevaihdon selkeänä 23 %:n kasvuna. SaaS (Software as a Service) -liikevaihto jatkoi kasvuaan +33 %. Myös käyttökate oli selvästi positiivinen: 242 tuhatta euroa ja parani merkittävästi sekä viime vuodesta että edellisestä neljänneksestä ylittäen odotuksemme. Annoimme tämän johdosta 16.10. uuden ohjeistuksen koko vuodelle.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdon kasvun taustalla ovat onnistumiset erityisesti Lähi-idän markkinassa. Näistä merkittävin oli QPR:n solmima ensimmäinen prosessilouhinta SaaS (Software-as-a-Service) sopimus Lähi-idässä. Asiakas on edistyksellinen sijoitus- ja rahoitusyhtiö, joka on sitoutunut tukemaan asiakkaidensa taloudellisia tavoitteita ja edistämään alueen talouskasvua ja kehitystä. Lähi-idän markkinassa aiempina vuosina myytyjen kiinteähintaisten ohjelmistotoimitusprojektien pitkittynyt negatiivinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan ja kannattavuuteen on saatu päätökseen ja näemme alueella runsaasti uusia mahdollisuuksia kannattavaan liiketoimintaan.

Maailmantalouden yleinen epävarmuus on jatkunut ja uusasiakashankinta on ollut odotettua hitaampaa samalla kun yritysten investointeihin liittyvä päätöksenteko on pidentynyt. Nykyisen sopimuskannan ja SaaS-liikevaihdon ennustetun kasvun tukemana QPR odottaa SaaS-liikevaihdon kasvun olevan yli 35 % ja arvioi koko liikevaihdon pysyvän vertailukauden tasolla. Yhtiön tekemien toimenpiteiden sen toiminnan tehostamiseen, kustannusrakenteen parantamiseen ja liiketoiminnan kannattavuuteen ovat tuottaneet merkittävää tulosta ja siten odotamme käyttökatteen paranevan huomattavasti vertailukaudesta ja päätyvän selkeästi positiiviseksi tilikaudella 2023.

Heinä-elokuussa toteutimme suunnatun osakeannin, jonka pääasiallisena tarkoituksena oli yhtiön pääoma- ja rahoitusaseman vahvistaminen. Osakeannin tuloksena keräsimme noin 700 000 euron nettotuotot. Olen tyytyväinen suunnatun osakeannin tulokseen ja haluan lämpimästi kiittää sijoittajia heidän tuestaan ja luottamuksestaan QPR:n visiota, strategiaa, johtoa ja tulevaisuutta kohtaan. Onnistunut osakeanti toi toivotun parannuksen yhtiön pääoma- ja rahoitusasemaan ja antaa meille mahdollisuuden keskittyä strategisten suunnitelmiemme toteuttamiseen.

Syyskuun alussa tiedotimme, että yhtiö profiloituu Digital Twin of an Organization (DTO) -teknologian johtavaksi toimijaksi. QPR:n DTO-ratkaisu mahdollistaa digitaalisen kopion luomisen yrityksen koko liiketoimintakokonaisuudesta tallentaen sen eri osa-alueita, prosesseja ja dataa. Tämä tarjoaa organisaatioille täysin uudenlaisen mahdollisuuden suunnitella, analysoida, ja johtaa monimutkaisia liiketoiminta-aloitteitaan ja tehdä älykkäitä, dataan perustuvia päätöksiä.

Uusi profiloituminen on olennainen osa yhtiön muutosmatkaa. Kehitämme tuotevalikoimaamme, parannamme palvelutarjontaamme ja vahvistamme kumppanuuksiamme varmistaaksemme, että asiakkaamme saavat käyttöönsä markkinoiden edistyneimmät ohjelmistotuotteet. QPR on ainoa toimija markkinassa, jonka tuoteportfoliossa on Digital Twin of an Organization -ratkaisun kaikki eri osa-alueet prosessilouhintaan, mallinnukseen sekä strategian ja digitaalisen transformaation johtamiseen. QPR toimittaa eri moduuleja yksittäin tai yhdessä. Tarjoamme myös konsultointia kaikille näille osa-alueille.

Yhtiön yhtenä keskeisenä tavoitteena toisella vuosipuoliskolla on ollut ohjelmistomyynnin ja kannattavuuden kasvun lisäksi vahvistaa ekosysteemiä palvelemaan paremmin asiakkaidemme kokonaisvaltaisia tarpeita. Olemme mielestäni onnistuneet tässä hyvin. Uskon, että kykymme löytää samanhenkisiä kumppaneita, jotka jakavat sitoutumisemme huippuosaamiseen, innovaatioihin ja asiakaslähtöisiin ratkaisuihin, ei ainoastaan laajenna jalansijaamme markkinassa, vaan myös luo ekosysteemin, josta syntyy pohja pitkän aikavälin kasvulle ja kestävyydelle.

Tavoitteenamme on keskipitkällä aikavälillä löytää kumppaneita myös Yhdysvaltojen markkinoille. QPR ProcessAnalyzer on globaalisti ainoa ohjelmisto, joka toimii natiivisti Snowflaken Data Cloudissa. Tämä tarkoittaa asiakkaillemme suorituskykyyn, skaalautumiseen ja tietoturvaan liittyvien ongelmien ratkaisemista. Valtaosa Snowflaken asiakkaista on Yhdysvaltojen markkinoilla. QPR on käynnistänyt toimenpiteitä kumppaniverkoston markkinatunnustelujen osalta vuoden kolmannen kvartaalin aikana.

Julkaisimme eilen sisäpiiritiedon, jossa kerroimme yhtiön suunnitelmasta käynnistää muutosneuvottelut. Muutosneuvotteluiden taustalla on yhtiön profiloituminen Digital Twin of an Organization (DTO) teknologian johtavaksi toimijaksi ja yhtiön organisaation optimoiminen tämän tavoitteen mukaiseksi. Lisäksi osa ydinliiketoiminnan ulkopuolisista kotimaan julkisen sektorin konsultointiprojekteista on päättynyt ennenaikaisesti tai ne toteutuvat alkuperäistä laajuuttaan pienempinä. Arvioimme tämän vaikuttavan vähentävästi erityisesti loppuvuoden liikevaihtoon ja sen johdosta yhtiön koko vuoden liikevaihto jää edellisvuoden tasolle. Muutosneuvottelut ovat välttämätön askel varmistaaksemme, että yhtiön rakenne ja toiminta vastaa liiketoiminnan painopisteen muutosta ja yhtiön pitkän aikavälin visiota ja tavoitteita.

Haluan lämpimästi kiittää asiakkaitamme, kumppaneitamme ja osakkeenomistajiamme heidän luottamuksestaan QPR:ää kohtaan vuoden kolmannen vuosineljänneksen aikana. Haluan kiittää myös kaikkia työntekijöitämme heidän omistautumisestaan ja ahkerasta työstään yhtiön tulevaisuuden ja menestyksen hyväksi.”

Heikki Veijola

Toimitusjohtaja





KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa, ellei toisin

ole mainittu 7-9/

2023 7-9/

2022 Muutos,

% 1-9/

2023 1-9/

2022 Muutos,

% 1-12/

2022 Liikevaihto 1 806 1 468 23 5 951 5 680 5 7 823 Käyttökate 242 -853 128 275 -1 324 121 -1 753 % liikevaihdosta 13,4 -58,1 4,6 -23,3 -22,4 Liiketulos -12 -1 102 99 -468 -2 090 78 -2 770 % liikevaihdosta -0,7 -75,1 -7,9 -36,8 -35,4 Tulos ennen veroja -37 -1 111 97 -555 -2 119 74 -2 864 Katsauskauden tulos -37 -1 111 97 -555 -2 119 74 -2 868 % liikevaihdosta -2,0 -75,7 -9,3 -37,3 -36,7 Tulos/osake, euroa

(laimentamaton ja laimennettu) -0,002 -0,069 97 -0,031 -0,147 79 -0,202 Oma pääoma/osake, euroa 0,035 0,079 -56 0,036 0,144 -75 0,030 Liiketoiminnan rahavirta -640 -1 419 55 20 -2 042 101 -1 798 Rahavarat kauden lopussa 181 36 406 181 36 406 17 Korollinen nettovelka 1 639 1 504 9 1 639 1 504 9 2 262 Nettovelkaantumisaste, % 257,2 115,8 122 257,2 115,8 122 464,9 Omavaraisuusaste, % 13,7 27,7 -51 13,7 27,7 -51 7,4 Oman pääoman tuotto, % -49,7 -326,9 85 -394,8 -326,9 -21 -625,7 Sijoitetun pääoman tuotto, % -11,6 -115,8 90 -98,3 -115,8 15 -120,3





RAPORTOINTI

QPR Software innovoi, kehittää, myy ja toimittaa kansainvälisille markkinoille organisaatioiden toiminnankehitykseen tarkoitettuja ohjelmistoja ja niihin liittyviä palveluja. QPR Software raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä, joka on Organisaatioiden toiminnan kehittäminen.

Tämän lisäksi yhtiö esittää saadut tuotot seuraavalla jaolla: Ohjelmistolisenssit, Uusiutuvat ohjelmistolisenssit, Ohjelmistojen ylläpitopalvelut, SaaS (Software-as-a-Service) sekä Konsultointi.

Yhtiön raportoimat jatkuvat tuotot koostuvat SaaS-liikevaihdosta, Uusiutuvien lisenssien ja ylläpitopalveluiden liikevaihdosta. Ohjelmistolisenssit myydään asiakkaalle ilman aikarajoituksia tai etukäteen sovituksi määräajaksi. Uusiutuvissa ohjelmistolisensseissä myydään käyttöoikeus asiakkaalle toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Nämä sopimukset uusiutuvat kauden päätyttyä, yleensä vuoden kuluttua, ellei niitä irtisanota irtisanomisajan puitteissa. Nämä lisenssit tuloutetaan yhtenä ajankohtana, laskutuskauden alussa.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, muu Eurooppa mukaan lukien Venäjä ja Turkki, sekä muu maailma. Liikevaihto esitetään asiakkaan pääkonttorin sijainnin mukaan. Yhtiö on lopettanut liiketoiminnan ja kumppanuudet Venäjällä toistaiseksi. Venäjä raportoidaan vuoden 2022 vertailuluvuissa.





LIIKETOIMINTA

QPR Softwaren tavoitteena on auttaa asiakkaitamme saavuttamaan enemmän vähemmällä.

Autamme asiakkaitamme lisäämällä prosessien ja liiketoimintojen läpinäkyvyyttä, varmistamalla niiden vaatimustenmukaisuus sekä tuomalla ohjelmistojen mahdollistaman älykkyyden avulla parempaa tehokkuutta ja johdettavuutta kestävään kehitykseen.

Teemme sen innovoimalla, kehittämällä ja toimittamalla ohjelmistoja organisaatioiden toiminnan analysointiin, seurantaan ja mallintamiseen. Lisäksi tarjoamme konsultointipalveluita.





LIIKEVAIHDON KEHITYS

LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN

Tuhatta euroa 7-9/

2023 7-9/

2022 Muutos,

% 1-9/

2023 1-9/

2022 Muutos,

% 1-12/

2022 Ohjelmistolisenssit 174 56 208 383 357 7 560 Uusiutuvat ohjelmistolisenssit* 78 80 -3 453 509 -11 583 Ohjelmistojen ylläpitopalvelut* 428 452 -5 1 272 1 386 -8 1 803 SaaS 585 441 33 1 754 1 227 43 1 738 Konsultointi 541 438 24 2 089 2 200 -5 3 139 Yhteensä 1 806 1 468 23 5 951 5 680 5 7 823 *liikevaihdon luokittelua on vertailuvuissa 1-9/2022 täsmennetty uusiutuvien ohjelmistolisenssien ja ylläpitopalvelujen välillä vastaamaan vuoden 2023 raportointikäytäntöä (1-9/2022 raportoitu: uusiutuvat ohjelmisto lisenssit: 631, ohjelmistojen ylläpitoplavelut: 1265)

LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISESTI

Tuhatta euroa 7-9/

2023 7-9/

2022 Muutos,

% 1-9/

2023 1-9/

2022 Muutos,

% 1-12/

2022 Suomi 793 920 -14 2 799 3 037 -8 4 126 Muu Eurooppa ml. Turkki 702 530 32 2 398 1 868 28 2 745 Muu maailma 310 18 1618 754 775 -3 953 Yhteensä 1 806 1 468 23 5 951 5 680 5 7 823

HEINÄ-SYYSKUU 2023

Heinä-syyskuun liikevaihto oli 1 806 tuhatta euroa (1 468), ja se kasvoi 23 % vertailukauteen nähden. Jatkuvan liikevaihdon osuus koko liikevaihdosta oli 60 % (66).

Ohjelmistolisenssien liikevaihto oli 174 tuhatta euroa (56), ja se kasvoi 208 % johtuen pääasiassa lisenssisopimuksesta Lähi-Idässä.

Uusiutuvien ohjelmistolisenssien liikevaihto oli 78 tuhatta euroa (80), laskien -3 % yksittäisten asiakassopimusten päättymisen, SaaS-palvelumalliin siirtymisen, sekä uusien sopimusten ja hinnan korotusten yhteisvaikutuksesta.

Ohjelmistojen ylläpitopalveluiden liikevaihto oli 428 tuhatta euroa (452), ja se laski 5 % johtuen osittain sopimusasiakaspoistumasta, negatiivisesta valuuttakurssien muutoksesta ja nykyisten asiakkaiden siirtymisestä SaaS-palvelumalliin, joita puolestaan kompensoi olemassa olevien asiakkuuksien yhteistyön laajentuminen, uudet sopimusasiakkaat, sekä inflaatiopainetta vastaan tehdyt hinnankorotukset.

SaaS-liikevaihto kasvoi 33 %, 585 tuhanteen euroon (441). SaaS-palvelujen liikevaihdon kasvu oli seurausta paitsi yhtiön joulukuussa 2022 tiedottamasta QPR ProcessAnalyzerin SaaS-ratkaisun käytön laajentamisesta globaalin lääkeyhtiön kanssa, myös muista yhtiön onnistumisista laajentaa yhteistyötä olemassa olevien asiakkaiden kanssa. Kasvu johtui myös osittain asiakkaiden siirtymisestä lisensseistä SaaS-palvelumalliin sekä osittain inflaatiopaineen aiheuttamista yhtiön tekemistä hinnankorotuksista.

Konsultoinnin liikevaihto oli 541 tuhatta euroa (438), ja se kasvoi 24 % johtuen pääosin vertailuvuoden 2022 kolmannen kvartaalin aikana kirjatusta tuloutuksen peruutuksesta liittyen Lähi-idän kiinteähintaisen projektin liikevaihtoon. Lähi-idän kiinteähintaiset projektit on saatu päätökseen toisen vuosineljänneksen aikana.

Konsernin liikevaihdosta 44 % (63) tuli Suomesta, 39 % (36) muualta Euroopasta (mukaan lukien Turkki) ja 17 % (1) muualta maailmasta.

TAMMI-SYYSKUU 2023

Tammi-syyskuun liikevaihto oli 5 951 tuhatta euroa (5 680), ja se nousi 5 % vertailukaudesta. Jatkuvan liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 58 % (55).

Ohjelmistolisenssien liikevaihto oli 383 tuhatta euroa, ja se kasvoi 7 %. Tämä oli seurausta pääasiassa korkeammasta lisenssimyynnistä Euroopassa ja Lähi-Idässä, mitä puolestaan vähensi määräaikaisten lisenssisopimusten päättyminen ja siirtyminen SaaS-palvelusopimusmalliin.

Uusiutuvien ohjelmistolisenssien liikevaihto oli 453 tuhatta euroa, ja se laski 11 %. Tämä on seurausta yksittäisen asiakkaan liiketoiminnan päättymisestä Venäjän aloittaman Ukrainan hyökkäyssodan vuoksi, yksittäisistä muista asiakaspoistumista, sekä olemassa olevien asiakkaiden siirtymisestä SaaS-palvelumalliin. Inflaatiopainetta vastaan tehdyt hinnankorotukset eliminoivat osittain liikevaihdon laskun vaikutuksia.

Ohjelmistojen ylläpitopalveluiden liikevaihto oli 1 272 tuhatta euroa, ja se laski 8 % vertailukauteen nähden. Liikevaihtoa laski asiakkaiden siirtyminen SaaS-palvelumalliin, valuuttakurssin negatiivinen vaikutus sekä yksittäisten asiakkaiden palvelusopimusten päättyminen. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat olemassa olevien asiakassopimusten laajentuminen ja uusasiakashankinta.

SaaS-palvelujen liikevaihto oli 1 754 tuhatta euroa, ja se oli 43 % korkeampi vertailukauteen verrattuna. SaaS-palvelujen liikevaihdon kasvu oli seurausta paitsi yhtiön joulukuussa 2022 tiedottamasta QPR ProcessAnalyzerin SaaS-ratkaisun käytön laajentamisesta globaalin lääkeyhtiön kanssa, myös muista yhtiön onnistumisista laajentaa yhteistyötä olemassa olevien asiakkaiden kanssa, sekä uusasiakashankinnasta. Kasvu johtui myös osittain asiakkaiden siirtymisestä lisensseistä SaaS-palvelumalliin sekä osittain inflaatiopaineen aiheuttamista yhtiön tekemistä hinnankorotuksista.

Konsultoinnin liikevaihto oli 2 089 tuhatta euroa (2 200), ja se laski 5 % johtuen pääosin vertailuperiodin aikana kirjatuista korkeammista Lähi-idän kiinteähintaisten projektien liikevaihdosta sekä julkisen sektorin korkeammista konsultoinnin palvelumaksuista, joita puolestaan kompensoi raportointikauden yksityisen sektorin lisääntynyt tuotesidonnainen konsultoinnin liikevaihto. Lähi-idän kiinteähintaiset projektit on saatu päätökseen vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen aikana.

Konsernin liikevaihdosta 47 % (53) kertyi Suomesta, 40 % (33) muualta Euroopasta (mukaan lukien Turkki) sekä 13 % (14) muualta maailmasta.





TULOSKEHITYS

HEINÄ-SYYSKUU 2023

Konsernin käyttökate kasvoi heinä-syyskuussa ja oli 242 tuhatta euroa (-853) ja liiketulos oli -12 tuhatta euroa (-1 102). Kauden tulos oli -37 tuhatta euroa (-1 111). Vaikka yhtiön tulos oli edelleen tappiollinen, on se vertailukauteen nähden kehittynyt merkittävästi parempaan suuntaan yhtiön aktiivisesti tekemien toiminnan tehostamiseen, kustannusrakenteen parantamiseen ja liiketoiminnan kannattavuuteen tähtäävien toimenpiteiden ansiosta.

Konsernin muuttuvat kulut olivat 147 tuhatta euroa (406). Kulut laskivat pääasiassa sen myötä, että Lähi-idässä olleet haasteelliset kiinteähintaiset ohjelmistotoimitusprojektit saatiin vuoden toisen vuosineljänneksen aikana päätökseen. Tämän myötä myös tarve ulkoisten palvelujen käytölle väheni merkittävästi.

Yhtiön kiinteät kulut olivat 1 671 tuhatta euroa (2 164), ja ne laskivat 23 % vertailukauteen nähden. Tämä oli seurausta vuoden 2022 viimeisellä vuosineljänneksellä ja vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä toteutetuista säästöohjelmista sekä muutosneuvotteluiden tuloksena tehdyistä henkilöstövähennyksistä. Näiden vaikutusta vähensi osittain matalammat tuotekehitysaktivoinnit.

Luottotappiovarauksen purku, joka sisältyy kolmannen vuosineljänneksen kiinteisiin kuluihin, oli 1 tuhatta euroa (Q3´22: purku 2).

Tulos ennen veroja oli -37 tuhatta euroa (-1 111), ja katsauskauden tulos oli -37 tuhatta euroa (-1 111). Osakekohtainen tulos oli -0,002 (-0,069) euroa osakkeelta.

TAMMI-SYYSKUU 2023

Konsernin käyttökate oli positiivinen tammi-syyskuussa ja se oli 275 tuhatta euroa (-1 324). Yhtiön liiketulos oli edelleen tappiollinen –468 tuhatta euroa, mutta se parani merkittävästi vertailukauteen nähden (-2 090) yhtiön aktiivisesti tekemien toiminnan tehostamiseen, kustannusrakenteen parantamiseen ja liiketoiminnan kannattavuuteen tähtäävien toimenpiteiden ansiosta.

Konsernin muuttuvat kulut olivat 762 tuhatta euroa (1 141), ja ne laskivat 33 % vertailukauteen nähden. Kulut laskivat pääasiassa sen myötä, että Lähi-idässä olleet haasteelliset kiinteähintaiset ohjelmistotoimitusprojektit saatiin vuoden toisen vuosineljänneksen aikana päätökseen. Tämän myötä myös tarve ulkoisten palvelujen käytölle väheni merkittävästi.

Konsernin kiinteät kulut olivat 5 658 tuhatta euroa (6 629), eli 15 % vertailukautta matalammat johtuen vuoden 2022 viimeisellä vuosineljänneksellä ja vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä toteutetuista henkilöstövähennyksistä ja säästöistä. Matalammat tuotekehitysaktivoinnit pienensivät vaikutuksia osittain.

Luottotappiovarauksen purku, joka sisältyy raportointikauden kiinteisiin kuluihin, oli yksi (1) tuhatta euroa (tammi-syyskuu 2022: 0).

Tulos ennen veroja oli -555 tuhatta euroa (-2 119) ja katsauskauden tulos -555 tuhatta euroa (-2 119). Osakekohtainen tulos oli -0,031 (-0,147) euroa osakkeelta.





RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella tammi-syyskuu oli 20 tuhatta euroa (-2 042). Liiketoiminnan rahavirran muutos vertailukauteen 2022 verrattuna oli seurausta katsauskauden tuloksen 1 565 tuhannen euron ja 608 tuhannen euron käyttöpääoman muutosten merkittävästä parannuksesta.

Myynti- ja muut saamiset olivat 429 tuhatta euroa pienemmät vertailukauteen verrattuna johtuen myyntisaamisten tehostetusta perinnästä ja Lähi-idän päättyneiden projektien laskutuksesta.

Nettorahoituskulut olivat 87 tuhatta euroa (30), ja niihin sisältyi kurssitappioita 12 tuhatta euroa (7).

Investoinnit olivat 511 tuhatta euroa (1 164), ja ne olivat tuotekehitysinvestointeja.

Rahoituksen nettorahavirta oli 656 tuhatta euroa koostuen pääasiassa yhtiön toteuttamasta suunnatusta osakeannista 703 tuhatta euroa, sekä yhtiön toimitilojen vuokramaksuista. Vertailukaudella 2022 yhtiön rahoituksen nettorahavirta oli 2 880 tuhatta euroa, joka oli pääosin seurausta yhtiön toteuttamasta merkintäetuoikeusannista.

Konsernin taloudellinen tilanne on välttävä. Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 181 tuhatta euroa (36) ja lyhytaikaisia saamisia oli 2 077 tuhatta euroa (2 361). Lisäksi konsernilla on käytettävissä muita lyhytaikaisia kassavaroja 500 tuhatta euroa. Katsauskauden lopussa konsernilla oli pankkilaina, joista pitkäaikaisia 1,0 miljoonaa euroa ja lyhytaikaisia 500 tuhatta euroa. Lainaan on liitetty kovenantit, jotka perustuvat yhtiön käyttökatteeseen ja omavaraisuusasteeseen. Kovenanttien osalta käyttökate testataan kuuden kuukauden välein ja omavaraisuusaste vuosittain vuoden viimeisen päivän tilan mukaan. Ensimmäisen vuosipuoliskon käyttökate ylitti kovenanttien määrittelemän rajan.

Yhtiö uudisti rahoitussopimuksen päärahoituspankkinsa kanssa 24.1.2023, jolloin aikaisempi lyhytaikainen 1,5 miljoonan euron laina muutettiin pitkäaikaiseksi lainaksi. Rahoitussopimuksen mukaan ensimmäinen 0,5 miljoonan euron erä erääntyy 31.1.2024. Tämän jälkeen 0,5 miljoonan euron erät erääntyvät vuosittain tammikuussa. Viimeinen lainan takaisinmaksupäivä on 24.1.2026. Yhtiö nosti lainan vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli 257,2 % (115,8 %) ja omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 13,7 % (27,7 %). Nettovelkaantumisasteeseen ja omavaraisuusasteeseen vaikuttivat oman pääoman pienentyminen tappiollisten periodien vuoksi, sekä vuoden 2022 viimeisellä vuosineljänneksellä tehty yhtiön pääkonttorin toimitilojen 5,5 vuoden vuokrasopimus, jossa kuukausivuokrakulut olivat huomattavasti pienemmät. Yhtiö on tehnyt uuden vuokrasopimuksen kesäkuun 2023 lopussa sen Helsingin pääkonttorin toimitiloissa sattuneen laajan vesivahingon vuoksi. Remontissa olevien toimitilojen vuokrasopimusaika lyheni noin kahdella vuodella, sekä väliaikaisen väistötilan vuokran ollessa pienempi, kokonaisvuokravelka ja käyttöoikeusomaisuus alenivat merkittävästi.

Uuden vuokrasopimuksen myötä yhtiön pääkonttorin kokonaisvuokra-aika lyhenee ja se pienentää yhtiön vuokravelkaa. Uudet kooltaan pienemmät ja edullisemmat väliaikaiset toimitilat pienentävät myös osaltaan käyttöoikeusomaisuutta.





TUOTEKEHITYS

QPR innovoi ja kehittää ohjelmistotuotteita, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Yhtiö kehittää seuraavia ohjelmistotuotteita: QPR ProcessAnalyzer, QPR EnterpriseArchitect, QPR ProcessDesigner ja QPR Metrics.

Vuoden kolmannella neljänneksellä tuotekehityskulut olivat 248 tuhatta euroa (710). Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 80 tuhatta euroa (364). Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 220 tuhatta euroa (249).

Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistoaika on neljä vuotta.





HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 52 henkilöä (88). Keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-kesäkuussa oli 60 (78). Henkilöstön lukumäärä on pienentynyt vuoden 2022 viimeisellä vuosineljänneksellä ja vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä päättyneiden muutosneuvottelujen tuloksena.

Henkilöstön keski-ikä on 47 (44) vuotta. Naisia on 23 % (25) ja miehiä 77 % (75) henkilöstöstä. Myynnissä ja markkinoinnissa työskentelee 16 % (17), konsultoinnissa ja asiakaspalvelussa 39 % (45), tuotekehityksessä 33 % (30) ja hallinnossa 11 % (8) henkilöstöstä.

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta, lähinnä konsernin ja tulosyksiköiden liikevaihdon kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Lisäksi yhtiöllä on käytössään avainhenkilöiden optio-ohjelma.





OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT Osakkeen pörssivaihdon kehitys 1-9/2023 1-9/2022 Muutos, % 1-12/2022 Vaihdetut osakkeet, kpl 1 729 586 1 671 546 3 2 263 135 Vaihto, euroa 898 702 1 980 554 -55 2 315 155 % osakkeista 9,7 10,4 -7 14,1 Keskimääräinen kaupantekokurssi,

euroa 0,52 1,18 -56 1,02 Tilikaudenaikana keskimääräisesti vaihdetut osakkeet per päivä 4 755 10 209 -53 9 187 Tilikauden aikana hankitut omat osakkeet, kpl 0 0 0 0 Osake ja markkina-arvo 30/09/2023 30/09/2022 Muutos, % 31/12/2022 Osakkeita yhteensä, kpl 18 175 192 16 455 321 10 16 455 321 Omat osakkeet, kpl 339 471 413 487 -18 413 487 Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl 0,11 0,11 - 0,11 Ulkona olevat osakkeet, kpl 17 835 721 16 041 834 11 16 041 834 Osakkeenomistajat, kpl 1 863 1 705 9 1 747 Päätöskurssi, euroa 0,39 0,55 -29 0,56 Osakekannan markkina-arvo, euroa 6 938 095 8 823 009 -21 8 983 427 Omien osakkeiden kirjanpidollinen

vasta-arvo yhteensä, euroa 37 342 45 484 -18 45 484 Omien osakkeiden hankintahinta

yhteensä, euroa 347 552 405 726 -14 405 726 Omien osakkeiden osuus yhtiön

osakkeiden lukumäärästä, % 1,9 2,5 -26 2,5

YHTIÖN HALLINNOINTI

QPR Software Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 3.5.2023 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2022 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa, vahvisti yhtiön palkitsemisraportin ja päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä. Lisäksi yhtiökokous päätti alentaa yhtiön osakepääomaa, valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, sekä omien osakkeiden hankkimisesta.

Tilinpäätös ja taseen osoittaman voiton käyttäminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudella 1.1. – 31.12.2022 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot

Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen puheenjohtajalle 45 000 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille 25 000 euroa vuodessa. Edellä mainituista hallituspalkkioista noin 40 prosenttia maksetaan osakkeina ja 60 prosenttia käteisenä. Osakkeet luovutetaan mahdollisimman pian yhtiökokouksen jälkeen ja sisäpiirimääräysten sen salliessa. Hallituksen jäsenille korvataan myös matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.

Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio kulloinkin esitetyn kohtuullisen laskun mukaisesti.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4). Pertti Ervi valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Matti Heikkonen, Antti Koskela ja Jukka Tapaninen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab:n ilmoituksen mukaan päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Petri Kettunen.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen kohtia 6 ja 9. Kohta 6 päätettiin muuttaa vastaamaan muutetun tilintarkastuslain (1141/2015) mukaista vastuuta tilintarkastusvalvonnan järjestämisestä ja siten, että tilintarkastajan toimikausi päättyy jatkossa ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kohta 9 päätettiin muuttaa mahdollistamaan yhtiökokouksen järjestäminen Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena. Lisäksi samaa kohtaa muutettiin vastaamaan tiettyjä lainsäädännöllisiä muutoksia niistä asiakohdista, joista on päätettävä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Osakepääoman alentaminen

Yhtiökokous päätti alentaa yhtiön rekisteröityä osakepääomaa 1 359 090 eurosta 80 000 euroon, eli yhteensä 1 279 090 eurolla siten, että osakepääoman alentamisen määrä 1 279 090 euroa siirretään sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Osakepääoman alentaminen edellyttää osakeyhtiölain mukaista kuulutusmenettelyä.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana osakeantina hallituksen määräämin ehdoin. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella uusia osakkeita voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien nojalla enintään 3 200 000 kappaletta. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen perusteella yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia, yhdessä tai useammassa erässä, yhteensä enintään 500 000 kappaletta. Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Kaikki asiaan liittyvät materiaalit löytyvät yhtiön verkkosivuilta Sijoittajat-osiosta.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan rahoitusasema huomioiden.

Yhtiö on tunnistanut seuraavat kolme toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, henkilöstö- ja juridiset riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- tietosuoja- ja turvallisuusriski) sekä rahoitus- ja maksuvalmiusriskit (valuuttariski ja lyhyen aikavälin rahavirtaan liittyvät riskit). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan tätä riskiä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla.

Katsauskauden lopussa konsernin myyntisaamisista noin 78 % oli euromääräisiä (60). Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna vuosineljänneksen lopussa.





OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN AIKANA

Rahoitussopimuksen uudistaminen

Tilikauden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yhtiö uudisti 1,5 miljoonan euron rahoitussopimuksensa Nordean kanssa lyhytaikaisesta pitkäaikaiseksi.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiökokouksen päätökset ja yhtiöjärjestyksen muutokset on rekisteröity kaupparekisteriin 25.5.2023.

Osakepääoman alentaminen

Tilikauden kolmannella vuosineljänneksellä yhtiö alensi emoyhtiönsä osakepääoman 80 000 euroon. Osakepääoman alentaminen on rekisteröity kaupparekisteriin 14.9.2023.

Suunnattu osakeanti

Yhtiön hallitus päätti 22.8.2023 suunnatusta osakeannista, jossa laskettiin liikkeelle 1 719 871 osaketta, osakeannissa Yhtiön 3.5.2023 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle myöntämän valtuutuksen nojalla.

Osakeannissa merkittiin yhteensä 1 719 871 Osaketta merkintähintaan 0,463 euroa osakkeelta, joka vastaa Yhtiön osakkeen viimeisen viiden (5) päivän määräpainotettua keskihintaa Nasdaq Helsinki Oy:ssä mukaan lukien Yhtiön osakkeen päätöskurssi 22.8.2023 ja vastaavasti 0,001 euron alennusta Yhtiön osakkeen päätöskurssiin 22.8.2023. Merkintähinta merkittiin kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Yhtiö sai osakeannin tuloksena noin 800 000 euron bruttotuotot. Osakeannin pääasiallisena tarkoituksena on Yhtiön pääoma- ja rahoitusaseman vahvistaminen.

Liputukset

QPR Software Oyj sai 23.8.2023 AC Invest Oy:ltä Arvopaperimarkkinalain (AML) 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan sen suora osakeomistus QPR Software Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on laskenut alle viiden (5) prosentin.

QPR Software Oyj sai 23.8.2023 Vesa-Pekka Leskiseltä Arvopaperimarkkinalain (AML) 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan sen suora osakeomistus QPR Software Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on laskenut alle kymmenen (10) prosentin.

QPR Software Oyj sai 23.8.2023 Oy Fincorp Ab:ltä Arvopaperimarkkinalain (AML) 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan sen suora osakeomistus QPR Software Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on noussut yli kahdenkymmenen (20) prosentin.

Hallitus julkaisi uuden optio-ohjelman

Yhtiö tiedotti 6.9.2023, että yhtiön hallitus on 6.9.2023 päättänyt uudesta optio-ohjelmasta Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 3.5.2023 antaman valtuutuksen nojalla, jonka perusteella Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöt voivat saada Yhtiön osakkeiden merkintään oikeuttavia optio-oikeuksia.

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 1 000 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat haltijansa merkitsemään yhteensä enintään 1 000 000 Yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa omaa Osaketta. Hallitus päättää, annetaanko merkitsijälle uusia vai Yhtiön hallussa olevia omia Osakkeita. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Kaikki 1 000 000 Optio-oikeutta merkitään tunnuksella 2023.

Optio-oikeuksien ehdot ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla Sijoittajat-osiossa.

Muutoksia yhtiön johdossa

Yhtiön toimitusjohtajan Jussi Vasama jätti tehtävänsä ja Heikki Veijola aloitti 1.3.2023 toimitusjohtajana.

Konsultointiliiketoiminnan johtaja Samuel Rinnetmäki siirtyi yhtiön ulkopuolelle ja Teemu Lehto nousi johtoryhmän jäseneksi uutena konsultointiliiketoiminnasta vastaavana johtajana 1.3.2023.

Yhtiö tiedotti 27.6.2023, että yhtiö ja Chief Revenue Officer Eric Allart ovat sopineet, että Allart jättää tehtävänsä yhtiössä. Allartin työvelvoite yhtiössä päättyi välittömästi. Yhtiön väliaikaisena Chief Revenue Officerina toimii tällä hetkellä toimitusjohtaja Heikki Veijola.

Myös Director, People & Culture Johanna Lähde on jättänyt yhtiön vuoden toisen vuosineljänneksen aikana.

Muutosneuvottelut

Tilikauden 2023 toisella vuosineljänneksellä yhtiöllä käynnisti muutosneuvottelut parantaakseen liiketoiminnan kannattavuutta ja tehostaakseen yhtiön strategian toteuttamista. Muutosneuvottelujen seurauksena yhtiöstä irtisanottiin 7 henkilöä ja lomautettiin osa- tai kokoaikaisesti noin 39 henkilöä.

Lisätiedot kaikista olennaisista tapahtumista on luettavissa yhtiön verkkosivuilta Sijoittajat/Pörssi- ja lehdistötiedotteet osiossa.





KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Tulosvaroitus 16.10.2023

Yhtiö antoi 16.10.2023 tulosvaroituksen, jonka mukaan se odottaa 2023 käyttökatteensa nousevan selvästi positiiviseksi. Aikaisemman ohjeistuksen mukaan yhtiö odotti käyttökatteensa parantuvan huomattavasti ja päätyvän kannattavuusrajalle tilikaudella 2023. Kannattavuuden parantumiseen yli odotuksen on vaikuttanut tehdyt merkittävät säästötoimet sekä myynnin painottuminen aikaisempaa voimakkaammin kannattavaan SaaS- ja ohjelmistoliiketoimintaan sekä näiden painopistealueiden konsultointiin.

Osana tulosvaroitusta, yhtiö kertoi myös, että osa ydinliiketoiminnan ulkopuolisista kotimaan julkisen sektorin konsultointiprojekteista on päättynyt ennenaikaisesti tai ne toteutuvat alkuperäistä laajuuttaan pienempinä. Tämä vaikuttaa vähentävästi erityisesti loppuvuoden liikevaihtoon ja sen johdosta yhtiön koko vuoden liikevaihto jää edellisvuoden tasolle kasvavan ohjelmistoliiketoiminnan kompensoidessa tapahtunutta laskua. Yhtiön SaaS-liiikevaihdon odotetaan edelleen kasvavan viime vuodesta yli 35 % ja konsultoinnin ulkopuolisten liiketoimintojen kasvavan kokonaisuudessaan.

Muutosneuvotteluilmoitus 19.10.2023

19.10.2023 QPR Software Oyj tiedotti antavansa yhteistoimintalain mukaisen neuvotteluesityksen muutosneuvottelujen käynnistämiseksi. Yhtiö on aikaisemmin kertonut, että osana strategiaansa se profiloi itsensä entistä vahvemmin ohjelmisto- ja SaaS-toimijaksi sekä ydinliiketoiminta-alueidensa konsultiksi sekä Digital Twin of an Organizationin (DTO) teknologian johtavaksi toimijaksi.

Muutosneuvotteluissa yhtiö käsittelee toimenpiteitä, joilla pyritään sopeuttamaan yhtiön toiminta, rakenne ja näihin liittyvät henkilöstökustannukset vastaamaan liiketoiminnan painopisteen muutosta ja yhtiön pitkän aikavälin visiota ja tavoitteita.

Neuvottelujen piirissä on yhtiön konsultointiliiketoimintayksikön henkilöstö, kaikissa toimipisteissä, yhteensä 14 henkilöä.

Alustavien arvioiden mukaan muutosneuvottelujen jälkeen mahdollisesti toteutettavat toimenpiteet voisivat johtaa konsultointiliiketoimintayksikön henkilöstön määräaikaisiin lomautuksiin maksimissaan 90 päiväksi ja lisäksi enintään yhdeksän (9) työtehtävän päättymiseen.

Neuvottelut alkavat 26.10.2023 ja kestävät yhteistoimintalain mukaisesti kaksi (2) viikkoa.













OSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKKO-OSIO





KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Tuhatta euroa, ellei toisin

ole mainittu 7-9/

2023 7-9/

2022 Muutos,

% 1-9/

2023 1-9/

2022 Muutos,

% 1-12/

2022 Liikevaihto 1 806 1 468 23 5 951 5 680 5 7 823 Liiketoiminnan muut tuotot 1 0 - 1 0 - 4 Materiaalit ja palvelut 147 406 -64 762 1 141 -33 1 552 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 056 1 711 -38 4 023 5 262 -24 7 214 Liiketoiminnan muut kulut 361 204 77 892 601 48 814 Käyttökate 242 -853 128 275 -1 324 121 -1 753 Poistot 254 249 2 743 766 -3 1 017 Liiketulos -12 -1 102 99 -468 -2 090 78 -2 770 Rahoitustuotot ja -kulut -25 -9 185 -87 -30 191 -62 Pakolliset varaukset - - - - - - -33 Tulos ennen veroja -37 -1 111 97 -555 -2 119 74 -2 864 Tuloverot - 0 - - 0 - -3 Katsauskauden tulos -37 -1 111 97 -555 -2 119 74 -2 868 Tulos/osake, euroa

(laimentamaton ja laimennettu) -0,002 -0,069 97 -0,031 -0,147 79 -0,202 Konsernin laaja tuloslaskelma: Katsauskauden tulos -37 -1111 97 -555 -2119 74 -2 868 Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot 0 0 - 1 1 -25 -2 Laajan tuloslaskelman tulos -37 -1110 97 -554 -2 118 74 -2 870

KONSERNIN LYHENNETTY TASE

Tuhatta euroa 30/09/2023 30/09/2022 Muutos, % 31/12/2022 Varat Pitkäaikaiset varat: Aineettomat hyödykkeet 2 357 2 268 4 2 411 Liikearvo 358 358 0 358 Aineelliset hyödykkeet 95 198 -52 171 Käyttöoikeusomaisuuserät 320 5 5917 756 Muut pitkäaikaiset varat 277 280 -1 277 Pitkäaikaiset varat yhteensä 3 407 3 110 10 3 973 Lyhytaikaiset varat: Myynti- ja muut saamiset 1 896 2 325 -18 3 452 Rahavarat 181 36 406 17 Lyhytaikaiset varat yhteensä 2 077 2 361 -12 3 469 Varat yhteensä 5 484 5 470 0 7 442 Oma pääoma ja velat Oma pääoma: Osakepääoma 80 1 359 -94 1 359 Muut rahastot 21 21 0 21 Omat osakkeet -348 -406 -14 -406 Muuntoerot -67 -66 -2 -66 Sijoitetun vapaan oman

pääoman rahasto 4 925 2 943 67 2 943 Kertyneet voittovarat -3 974 -2 552 -56 -3 364 Emoyhtiön osakkeenomistajille

kuuluva oma pääoma 637 1 299 -51 487 Oma pääoma yhteensä 637 1 299 -51 487 Pitkäaikaiset velat: Korolliset rahoitusvelat 1 000 - - - Korolliset vuokrasopimusvelat 209 - - 609 Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 209 - - 609 Lyhytaikaiset velat: Pakolliset varaukset - - - 33 Korolliset rahoitusvelat 500 1 500 -67 1 521 Korolliset vuokrasopimusvelat 110 40 178 149 Saadut ennakot 841 786 7 885 Siirtovelat 1 496 1 490 0 2 598 Osto- ja muut korottomat velat 690 355 94 1 161 Lyhytaikaiset velat yhteensä 3 638 4 171 -13 6 346 Velat yhteensä 4 847 4 171 16 6 955 Oma pääoma ja velat yhteensä 5 484 5 470 0 7 442

KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA

Tuhatta euroa 7-9/

2023 7-9/

2022 Muutos,

% 1-9/

2023 1-9/

2022 Muutos,

% 1-12/

2022 Liiketoiminnan rahavirta: Katsauskauden tulos -37 -1 111 97 -555 -2 119 74 -2 868 Oikaisut kauden tulokseen 264 252 5 745 768 -3 874 Käyttöpääoman muutokset* -791 -553 -43 -54 -662 92 307 Maksetut korko- ja muut

rahoituskulut -74 -8 881 -104 -29 264 -58 Maksetut verot -2 0 - -11 0 - -21 Liiketoiminnan rahavirta -640 -1 419 55 20 -2 042 101 -1 765 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja

aineettomiin

käyttöomaisuushyödykkeisiin -80 -429 -81 -512 -1 164 -56 -1 355 Investointien rahavirta -80 -429 -81 -512 -1 164 -56 -1 355 Rahoituksen rahavirrat: Lainojen nostot - 800 - 1 500 1 600 - 1 521 Lainojen takaisinmaksut - -800 - -1 500 -1 600 - -1 500 Vuokrasopimusvelkojen maksut -15 -49 -70 -103 -183 -44 -266 Omien osakkeiden luovutus** - - - - 34 - - Osakeanti, netto 760 16 - 760 2948 - 2 937 Rahoituksen rahavirta 745 -33 -2 347 656 2798 -77 2 692 Rahavarojen muutos 26 -1 882 -101 164 -408 -140 -427 Rahavarat kauden alussa 156 1 918 -92 17 441 -96 441 Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 0 0 -18 0 2 -94 3 Rahavarat kauden lopussa 181 36 406 181 36 406 17





KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

Tuhatta euroa Osake-

pääoma Muut

rahastot Muunto-

erot Omat

osakkeet Sijoitetun

vapaan oman

pääoman

rahasto Kertyneet

voittovarat Yhteensä Oma pääoma 1.1.2022 1 359 21 -68 -439 5 -448 430 Optio-ohjelma 5 5 Omien osakkeiden luovutus 34 34 Osakeanti, netto 2 937 2 937 Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät OPO:n valuuttakurssierot 12 12 Kauden laaja tulos 1 -2 120 -2 119 Oma pääoma 30.9.2022 1 359 21 -67 -406 2 943 -2 551 1 299 Optio-ohjelma -52 -52 Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät OPO:n valuuttakurssierot -12 -12 Kauden laaja tulos 1 -749 -748 Oma pääoma 31.12.2022 1 359 21 -66 -406 2 943 -3 364 487 Optio-ohjelma -45 -45 Osakepääoman alentaminen -1 279 1 279 0 Omien osakkeiden luovutus 58 -10 48 Osakeanti, netto 703 703 Kauden laaja tulos -1 -554 -555 Oma pääoma 30.9.2023 80 21 -67 -348 4 925 -3 974 637





LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Osavuosikatsauksen laatimisen yhteydessä yhtiön johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.





AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET

Tuhatta euroa 1-9/2023 1-9/2022 1-12/2022 Aineettomien hyödykkeiden lisäykset: Hankintameno 1.1. 14 217 12 846 12 846 Lisäykset 512 1 055 1 371 Aineellisten hyödykkeiden lisäykset: Hankintameno 1.1. 2 816 2 705 2 705 Lisäykset 0 108 111

KOROLLISTEN RAHOITUSVELKOJEN MUUTOS

Tuhatta euroa 1-9/2023 1-9/2022 1-12/2022 Korolliset rahoitusvelat 1.1. 2 279 1 682 1 682 Lainojen nostot 1 500 1 600 597 IFRS 16 -vuokravelan muutos -335 - - Takaisinmaksut 1 623 1 741 - Korolliset rahoitusvelat 31.12. 1 820 1 540 2 279

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

Tuhatta euroa 30/09/2023 30/09/2022 31/12/2022 Muutos, % Yrityskiinnitykset

(yhtiön omassa hallussa) 2 381 2383 2 382 0 Vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 30 18 47 -36 1-5 vuoden sisällä erääntyvät 34 11 80 -57 Yhteensä 65 29 127 -49 Vakuudet ja vastuusitoumukset

yhteensä 2 445 2412 2 509 -3

KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

Tuhatta euroa 7-9/

2023 4-6/

2023 1-3/

2023 10-12/

2022 7-9/

2022 Liikevaihto 1 806 1 908 2 237 2 142 1 468 Liiketoiminnan muut tuotot 1 1 - 4 - Materiaalit ja palvelut 147 221 394 411 406 Työsuhde-etuuksista

aiheutuneet kulut 1 056 1 368 1 599 1 951 1 711 Liiketoiminnan muut kulut 361 313 218 214 204 Käyttökate 242 7 26 -430 -853 Poistot 254 238 251 251 249 Liiketulos -12 -231 -225 -681 -1 102 Rahoitustuotot ja -kulut -25 -23 -39 -32 -9 Pakolliset varaukset - - - -33 - Tulos ennen veroja -37 -254 -264 -745 -1 111 Tuloverot - 5 -5 -3 - Katsauskauden tulos -37 -249 -269 -748 -1 111

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT