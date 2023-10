„Stillbarrieren abbauen, Müttern echte Unterstützung geben“ – Momcozy setzt sich mit Kampagne für Mütter in Europa ein

LONDON, Oct. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Momcozy , Begleiter von über 3 Millionen Müttern weltweit, dehnt seine Mutterschaftsdienste auf Europa aus. Aufbauend auf dem nordamerikanischen Erfolg signalisiert die europäische Kampagne der Marke unter dem Motto „Stillbarrieren abbauen, Müttern echte Unterstützung geben“ Hilfestellung für werdende und frischgebackene Mütter.



Eine Umfrage von Momcozy zeigt, dass die Bekanntheit von tragbaren Milchpumpen in Deutschland und Frankreich gering ist. Von den 80 % der Mütter, die Milchpumpen verwenden, gaben weniger als 20 % an, mit tragbaren Optionen vertraut zu sein – was bedeutet, dass sich viele Mütter durch die traditionellen Stillmethoden eingeengt fühlen und viel persönliche Zeit und Freiheit verlieren.

Ausgehend von diesen Erkenntnissen soll die Kampagne von Momcozy ein Wegweiser für europäische Mütter sein, der durch innovative Produkte und unterstützende Maßnahmen Barrieren abbaut und Müttern die Möglichkeit gibt, ein gewisses Maß an Autonomie während der Stillzeit zurückzugewinnen.

Momcozy bringt unter anderem Produkte wie die preisgekrönten tragbaren Milchpumpen nach Europa und bietet eine Vielzahl von Optionen für die unterschiedlichen Bedürfnisse moderner Mütter.

Momcozys Flaggschiff M5 ist der Inbegriff von Vielseitigkeit, Diskretion und Tragbarkeit und erfüllt die dynamischen Bedürfnisse moderner Mütter. Mit einem Gewicht von nur 230 g (8,1 oz.) vereinfacht dieses kompakte Gerät das Abpumpen und ermöglicht es Müttern, überall und jederzeit mühelos abzupumpen. Das ergonomische Design und der leise Motor (unter 50 dB) sorgen für ein diskretes, sicheres Abpump-Erlebnis.

Neben den Produkten verstärkt Momcozy seine Kampagne mit konkreter Unterstützung der Gemeinschaft. So sollen in der für November geplanten Comedy-Veranstaltung „Stand Up for Mums“ die täglichen Herausforderungen stillender Mütter thematisiert werden.

Darüber hinaus ist Momcozy bestrebt, die Gemeinschaft durch künftige Kooperationen und Initiativen zu unterstützen, deren Einzelheiten noch bekanntgegeben werden.

„Egal, wo auf der Welt sie leben – die meisten werdenden und frischgebackenen Mütter haben es schwer, ihre Stillwünsche umzusetzen“, so eine Vertreterin von Momcozy. „Mit unseren tragbaren Milchpumpen und Gemeinschaftsinitiativen möchten wir Müttern überall in Europa zeigen, dass ihre Stimmen gehört werden und sie unsere uneingeschränkte Unterstützung haben.“ Sie fügte hinzu: „Wir sind gespannt auf das, was als Nächstes kommen wird!“

Über Momcozy



Seit 2018 bietet Momcozy Müttern den besten Komfort mit tragbaren Milchpumpen, Still-BHs und anderen Pflegeprodukten.

Momcozy begleitet Frauen von der Schwangerschaft bis zur frühen Mutterschaft und wird von 3 Millionen Müttern in über 40 Ländern geschätzt.

Mit kontinuierlicher Innovation und dem aufrichtigen Engagement, ansprechende Designs zu kreieren, nehmen Verbreitung und Einfluss von Momcozy zu, um das Leben von Müttern auf der ganzen Welt zu erleichtern.